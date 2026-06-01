7 đặc điểm và thói quen kỳ lạ chỉ những người thông minh đặc biệt mới có: Nếu bạn cũng vậy chắc chắn sở hữu IQ cao ngất ngưởng

Những người có chỉ số IQ cao sẽ khác biệt như thế nào so với người bình thường?

Khoa học đã chứng minh, những người thỉnh thoảng buông vài từ khó nghe hay thích chửi thề thực chất lại sở hữu trí tuệ đáng nể hơn số đông. Sự sắc sảo này cũng được tìm thấy ở hội những người cuồng mèo, khi họ luôn có sự nhanh trí vượt trội bình thường. Thế nhưng, thế giới của những thiên tài có IQ chạm đỉnh còn ẩn chứa hàng loạt thói quen và đặc điểm kỳ lạ khác mà ít ai ngờ tới. Một số trong những dấu hiệu đặc biệt nhất chính là:

Đi bộ rất nhanh

Tốc độ dịch chuyển của đôi chân và độ nhạy bén của não bộ tưởng chừng không liên quan nhưng lại có một sợi dây liên kết vô cùng chặt chẽ. Khả năng nhận thức của con người luôn tỷ lệ thuận với một dáng đi nhanh nhẹn, dứt khoát. Các số liệu thực nghiệm đã chỉ ra rằng, những người có thói quen đi bộ tốc độ cao thường sở hữu điểm số kiểm tra IQ vượt trội hơn nhóm đi bộ chậm rãi tới 16 điểm.

Món quà dành cho những "vua tốc độ" trên vỉa hè chưa dừng lại ở đó, bởi thói quen này còn liên quan mật thiết đến tuổi thọ của nhan sắc và trí não. Khi bạn duy trì tốc độ đi bộ càng nhanh, quá trình lão hóa của cơ thể sẽ diễn ra càng chậm, giúp bộ não giữ được sự linh hoạt, nhạy bén và trẻ trung trong một thời gian dài hơn rất nhiều.

Không thích tắm nước nóng



Dù một buổi tắm nước nóng đem lại cảm giác thư giãn tuyệt vời, nhưng chính những giây phút tắm nước mát trong thời gian ngắn mới là liều thuốc bổ thực sự cho trí não. Thói quen thường xuyên luân chuyển giữa các dòng nước có nhiệt độ tương phản sẽ giúp kích thích hệ thần kinh một cách mạnh mẽ. Phương pháp này không chỉ là trợ thủ đắc lực giúp cải thiện trí nhớ, nâng cao tâm trạng, mà còn nạp đầy năng lượng cho cơ thể, giữ cho bạn luôn tỉnh táo và sảng khoái suốt cả ngày dài.

Bạn rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác

Bên cạnh chỉ số IQ, trí tuệ cảm xúc (EQ) cũng đóng vai trò then chốt trong việc định hình năng lực trí tuệ của một con người. Khi sở hữu một mức EQ phát triển, bạn sẽ có khả năng chế ngự căng thẳng một cách dễ dàng, đồng thời có thể thấu cảm sâu sắc và đọc vị tâm lý của người đối diện mà không cần qua những lời giao tiếp thông thường.

Tuy nhiên, món quà này cũng đi kèm với một mặt trái không mong muốn. Sự nhạy cảm quá mức của một người có EQ cao sẽ khiến họ dễ bị quá tải khi tiếp nhận toàn bộ luồng cảm xúc từ người khác, dẫn đến xu hướng phản ứng dữ dội và bị ảnh hưởng tiêu cực trước cơn giận dữ của những người xung quanh.

Một đặc điểm thú vị khác của nhóm người này là tinh thần cởi mở. Những ai luôn sẵn lòng chủ động kết nối, trò chuyện và tích lũy kinh nghiệm từ những người xa lạ sẽ có cơ hội thu lượm về cho mình lượng thông tin đa dạng và hữu ích hơn rất nhiều.

Phát điên vì những tiếng động vặt vãnh xung quanh

Một nghiên cứu khoa học mới đây đã chỉ ra rằng, việc một số người không thể gạt bỏ những âm thanh vụn vặt gây khó chịu ra khỏi tai và luôn nảy sinh phản ứng cực kỳ gay gắt với chúng không phải là chuyện vô cớ.

Những âm thanh kích động này có thể chỉ đơn giản là tiếng thở dốc của người bên cạnh, tiếng bẻ khớp xương kêu rôm rốp hay tiếng bấm bút bi liên hồi. Hội chứng nhạy cảm quá mức với tiếng động này thực chất là một dạng rối loạn tâm lý có thật, nhưng lại là dấu hiệu đặc trưng thường thấy ở những cá nhân có chỉ số trí tuệ cảm xúc vượt trội cùng khả năng sáng tạo vô cùng phong phú.

Bạn không thích nhắn tin

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, việc quá lạm dụng tin nhắn văn bản và email có thể trực tiếp làm suy giảm đến 10 điểm trong các bài kiểm tra chỉ số IQ. Tác động tiêu cực từ cơn nghiện nhắn tin lên các chức năng của não bộ thậm chí còn được đánh giá là mạnh mẽ hơn cả hệ lụy của một số chất kích thích nguy hại. Những người không thể rời mắt khỏi màn hình tin nhắn thường gặp rất nhiều khó khăn khi cần dốc sức cho một mục tiêu cụ thể, bởi tâm trí họ luôn bị phân tâm, sẵn sàng bỏ dở công việc thực tế chỉ để phản hồi các thông báo trên điện thoại.

Bên cạnh đó, việc chìm đắm trong thế giới của những dòng tin nhắn còn để lại một hậu quả đáng ngại khác là làm xói mòn khả năng ngôn ngữ và khiến vốn từ vựng ngày càng nghèo nàn đi. Do hầu hết các thiết bị công nghệ hiện đại ngày nay đều được trang bị tính năng tự động sửa lỗi, người dùng dần hình thành thói quen lười biếng, không còn cần vận dụng đến tư duy và trí nhớ để viết đúng chính tả như trước.

Bạn cảm thấy như không ai thích bạn

Cách mà một người nhìn nhận về bạn luôn có sợi dây liên kết chặt chẽ với mức độ thông minh của chính họ, bởi con người thường chỉ tìm thấy sự hòa hợp khi kết nối với những cá nhân có cùng tầm nhận thức. Trên thực tế, chúng ta luôn có xu hướng muốn gắn bó với những người đồng điệu về tư duy, và khoảng cách về mặt chỉ số IQ giữa hai người không nên vượt quá con số 15 điểm để duy trì một mối quan hệ thoải mái.

Hiện nay, khoảng 85% dân số trên thế giới sở hữu chỉ số IQ ở mức trung bình là 100 điểm. Chính vì vậy, nếu kết quả kiểm tra trí tuệ của bạn vượt qua ngưỡng 115 điểm, điều này hoàn toàn lý giải cho việc tại sao bạn thường có cảm giác lạc lõng, khó tìm được tiếng nói chung và dường như số đông xung quanh rất khó để thấu hiểu được bạn.

Bạn không ngừng suy nghĩ về những điều khó khăn



Không chỉ đơn thuần là những trăn trở về ý niệm của cuộc sống, việc tâm trí bạn luôn bị cuốn vào những chủ đề phức tạp, khó định hình như quy mô của vũ trụ bao la cũng là một minh chứng rõ nét cho thấy bạn sở hữu một trí tuệ vượt trội. Bộ não của những cá nhân thông minh luôn hoạt động không ngừng nghỉ, họ không thể tự tắt đi luồng suy nghĩ của mình và luôn khao khát tìm ra lời giải cho những câu hỏi mang tính cốt lõi nhất.

Khác biệt hoàn toàn so với nhóm người có chỉ số IQ ở mức đại trà vốn chỉ bận tâm đến những lo toan, vụn vặt thường nhật, những người thông minh lại mang trong mình nỗi lo âu lớn hơn rất nhiều về tương lai của bản thân cũng như sự vận hành và vận mệnh của toàn thế giới.

Nguồn: Bright Side