“65 - Trận Chiến Thời Tiền Sử”: Phim sinh tồn u ám và khắc nghiệt cùng màn trình diễn đã mắt của quái vật từ 65 triệu năm trước

Kịch bản chắc tay, nhịp phim dồn dập

Scott và Bryan không còn là cái tên xa lạ với mọt phim điện ảnh. Với nỗ lực thoát khỏi những mô-típ thông thường, tìm hướng đi mới cho cốt truyện để tạo ra những trải nghiệm bất ngờ và tận dụng tốt môi trường xung quanh khiến tính cách nhân vật nổi bật, Scott & Bryans đã cho thấy sự thú vị, táo bạo đến từ bộ óc cực kỳ giàu trí tưởng tượng trong "A Quite Place". Và "65 – Trận Chiến Thời Tiền Sử" cũng không phải là ngoại lệ.

Kịch bản của "65 – Trận Chiến Thời Tiền Sử" có tính sinh tồn triệt để.

"65 – Trận Chiến Thời Tiền Sử" có cách dẫn nhập rất nhanh chóng. Phim bắt đầu chậm rãi để mô tả gãy gọn về Mills và không gian bó hẹp trong con tàu vũ trụ được thể hiện qua các góc quay hẹp, cắt cảnh. Từ đó, người xem có những hình dung ban đầu về các giới hạn của công nghệ và con người. Tuy nhiên, sau cú va chạm ngoài không gian, nhân vật của Adam Driver liên tiếp chiến đấu để giành lấy hy vọng sống khiến nhịp phim trở nên dồn dập.

Bên cạnh nhịp phim dồn dập với chất hành động được đẩy lên cao khi Mills và Koa phải liên tục chạy trốn ngày lẫn đêm trước sự khát máu không biết điểm dừng của nhóm khủng long, điểm cộng lớn nhất cho kịch bản của "65 – Trận Chiến Thời Tiền Sử" là tính sinh tồn được khai thác một cách triệt để.

Thiên nhiên trong thế giới "65 - Trận Chiến Thời Tiền Sử" tàn nhẫn và khốc liệt.

Ngoài ra, ẩn ý về con người và thiên nhiên cũng được Scott & Bryans cài cắm tinh tế. Thay vì chọn kể theo mô-típ sự nổi giận thiên nhiên, bộ đôi biên kịch đã mang đến một câu chuyện về cách thiên nhiên tuyên chiến với con người. Đám quái vật hung hãn tượng trưng cho cơn thịnh nộ, không gian của 65 triệu năm trước tượng trưng cho vẻ nguyên sơ, hiền hòa nhưng ẩn chứa nhiều bí ẩn mà con người không thể lường và Mills – Koa đại diện cho khát vọng sinh tồn cùng thông điệp: Không phải là mong muốn chinh phục mà sống và trở về mới là mong muốn lớn nhất của con người.

Thế giới khủng long của những "bộ óc" kinh dị

Nếu chỉ là có ý tưởng độc đáo về câu chuyện sinh tồn, "65 – Trận Chiến Thời Tiền Sử" khó có thể duy trì sức hút đến tận phút cuối cùng. Những ý tưởng độc đáo khi kết hợp yếu tố kinh dị trong bộ phim hành động - sinh tồn liên quan đến các quái vật thời tiền sử của bộ đôi biên kịch Scott & Bryan chỉ được thăng hoa với cảm xúc phóng đại hơn khi kết hợp cùng Sam Raimi - người luôn biết cách đẩy sự hồi hộp lên đến cực đại thông qua cách đặt góc máy, cách triển khai câu chuyện, như cách ông đã làm với "Evil Dead" hay "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

"65 – Trận Chiến Thời Tiền Sử" không chỉ đơn thuần là những thước phim hành động nghẹt thở

Và với 3 cái tên: Scott Beck - Bryan Woods - Sam Raimi, thế giới khủng long trong "65 - Trận Chiền Thời Tiền Sử" được khai thác mạnh mẽ về yếu tố kinh dị, rùng rợn nhằm tăng cảm xúc về các mối nguy hiểm có thể tấn công nhân vật vào bất kỳ thời điểm nào. Điều đó khiến thế giới khủng long trong phim cũng trở nên u ám hơn, khốc liệt hơn và đảm bảo được sự bất ngờ trong những màn jumpscare (hù dọa).

Thế nhưng, "65 – Trận Chiến Thời Tiền Sử" không chỉ đơn thuần là những thước phim hành động nghẹt thở, những cảm xúc thăng hoa về mặt âm thanh hay sự trình diễn đẹp mắt của kỹ xảo với từng chi tiết về quái vật và bối cảnh được thực hiện tỉ mỉ. Xa hơn, phim còn cất lên những tiếng nói của thiên nhiên muốn dành cho con người.

Đó là sự ôn hòa, bao dung khi con người rơi nguy hiểm. Đó là sự rực rỡ, nguyên sơ mà chính thế giới hiện đại đang cướp dần đi. Đó là cơn thịnh nộ buộc con người hiểu ra rằng đích đến cuối cùng không phải là chinh phục những vùng đất mới. Bởi bản nguyên của con người chính là sự sinh tồn. Và đó chính là những gì đã diễn ra trong "65 – Trận Chiến Thời Tiền Sử" mà chúng ta chỉ có thể tận hưởng trọn vẹn nhất tại rạp.

