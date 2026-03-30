Mới đây, tại một sự kiện, Vương Lâm bất ngờ trở thành tâm điểm khi xuất hiện với tạo hình công chúa. Giữa dàn khách mời đông đảo, nữ diễn viên chiếm trọn spotlight nhờ diện mạo nổi bật, thần thái tự tin ngời ngời. Đáng nói, nữ diễn viên đã 55 tuổi nhưng vẫn đầy thu hút khiến khán giả phải trầm trồ trong tạo hình lần này.

Nhan sắc của Vương Lâm

Trong loạt hình được chia sẻ, Vương Lâm diện một chiếc váy dạ hội màu hồng phấn, thiết kế trễ vai với phần thân ôm nhẹ và chân váy xòe rộng. Chất liệu vải đứng form kết hợp cùng các chi tiết đính hoa nổi tạo hiệu ứng mềm mại, bay bổng, gợi liên tưởng đến hình ảnh một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở mái tóc bạc sáng - thay vì nhuộm đen như thường thấy tạo nên tổng thể vừa lạ mắt vừa sang trọng. Nhìn từ xa, nữ diễn viên như một nữ hoàng tuyết đầy quyến rũ

Không chỉ trang phục, khí chất của nữ diễn viên cũng là yếu tố khiến công chúng chú ý. Dù đã ở độ tuổi U60, làn da của Vương Lâm vẫn mịn màng, đường nét gương mặt rõ ràng, gần như không để lộ dấu hiệu tuổi tác khi lên hình. Đến nỗi mà dù diện mẫu váy trẻ trung như vậy, dân tình vẫn dành lời khen thay vì chê bai "cưa sừng làm nghé", đúng chất một nàng công chúa đích thực.

Cùng sự kiện, Vương Lâm còn gây ấn tượng mạnh với một tạo hình hoàn toàn khác khiến dân tình không thể không liên tưởng đến Elsa - Nữ hoàng băng giá. Trong bộ trang phục tông trắng xanh, cô khoác lên mình chiếc váy dạ hội xếp ly tinh xảo, kết hợp cùng áo choàng nhẹ bay và vương miện đính kết cầu kỳ. Tổng thể tạo hình gợi liên tưởng đến hình ảnh nữ hoàng tuyết vừa thanh thoát vừa quyền lực. Việc diện một mẫu váy "lồng lộn" như vậy mà vẫn giữ được khí chất ở độ tuổi U60 như Vương Lâm đúng là không ai làm được.

Vương Lâm sinh năm 1970, là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Trung Quốc. Cô được khán giả biết đến rộng rãi qua vai dì Tuyết trong bộ phim kinh điển Tân Dòng Sông Ly Biệt. Sau thành công của vai diễn này, Vương Lâm tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình khác, thường đảm nhận những vai phụ nữ mạnh mẽ, cá tính. Dù không phải lúc nào cũng là nữ chính, nhưng cô luôn giữ được chỗ đứng riêng nhờ diễn xuất chắc tay và thần thái đặc biệt.

