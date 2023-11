6 trường học ở TPHCM tổ chức lại bữa ăn bán trú từ đầu tuần sau

Thông tin trên được ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức xác nhận.

Ông Nguyên cho biết thêm, những trường học tổ chức lại bán trú gồm: Tiểu học Phú Hữu, Tiểu học Trường Thạnh, Tiểu học Phước Thạnh, Tiểu học Long Thạnh Mỹ, THCS Phú Hữu, THCS Trường Thạnh.

Trước đó, vào ngày 25/10, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Phú Hữu (TP Thủ Đức) phát hiện thịt, xương gà ôi thiu, lên màu đen trong tủ đông ở đơn vị cung cấp suất ăn ngày 25/10. Ở khu vực gia vị, đồ khô cũng có một số can tương ớt không đậy nắp, mùi hôi, không rõ hạn sử dụng.

Ngay sau đó, 6 trường kể trên tạm ngừng cho học sinh ăn bán trú vì sử dụng suất ăn công nghiệp được cung cấp bởi cùng một công ty. Trong thời gian này, nhà trường và phụ huynh cùng tìm đối tác mới để cung cấp bữa ăn đảm bảo chất lượng cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Phước Thạnh trong bữa ăn bán trú tại trường. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, bà Lê Thị Kim Ngân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Thạnh, cho biết trong thời gian trường ngừng tổ chức bán trú, phụ huynh gặp khó khăn trong việc đưa đón con. Có người phải tạm ngưng việc để đưa đón con hoặc nhờ ông bà từ quê lên phụ giúp. Do vậy, việc tổ chức lại bán trú từ đầu tuần sau được nhiều phụ huynh đồng thuận.

“Nhà trường nhận được 8 hồ sơ ứng tuyển từ các đơn vị. Sau khi tìm hiểu kỹ, chúng tôi đã cùng phụ huynh tham khảo thực tế 3 bếp ăn để chọn ra đơn vị cuối cùng. Giá của suất ăn vẫn giữ 28.000 đồng như đơn vị cung cấp cũ. Hiện có hơn 900 học sinh tham gia bữa ăn bán trú tại trường”, bà Ngân nói.

Còn ông Phan Thanh Phải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hữu, thông tin việc tổ chức bán trú lại từ đầu tuần tới sớm hơn dự kiến của nhà trường.

“Chúng tôi đã thông báo cho phụ huynh về vấn đề trên. Tổ chức bán trú sớm ngày nào đỡ cho phụ huynh ngày ấy", ông Phải nói.

Được biết, sau thông tin phản ánh về vấn đề an toàn thực phẩm tại các trường học, TP Thủ Đức cũng đã tổ chức kiểm tra đột xuất các bếp ăn bán trú cung cấp cho đơn vị trường học từ ngày 1/11.

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra quy trình chế biến thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng bữa ăn, chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm nước sử dụng trong chế biến, hợp đồng mua bán, hóa đơn chứng từ mua thực phẩm, hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm, giấy tờ liên quan đến nguyên liệu, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở.

Trong quá trình đó, đoàn sẽ lấy mẫu thực phẩm có nguy cơ mất an toàn để gửi kiểm nghiệm. Phòng Y tế TP.Thủ Đức chủ trì kiểm tra hồ sơ pháp lý có liên quan đến điều kiện an toàn thực phẩm. Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức chịu trách nhiệm thực hiện thử nhanh, lấy mẫu xét nghiệm đối với các thực phẩm nghi ngờ. Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức phối hợp với với Phòng Y tế rà soát danh sách các cơ sở cung cấp suất ăn, tổ chức bếp ăn. UBND 34 phường tại TP Thủ Đức cử nhân sự tham gia đoàn kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn.