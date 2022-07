6 người ở Bình Dương tử vong: Tại sao "thủ phạm" là máy phát điện?

Ngày 25-7, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) thông tin kết quả điều tra ban đầu xác định 6 nạn nhân trong một gia đình ở phường Thới Hòa tử vong là do ngạt khí CO. Lượng khí này được sản sinh ra trong quá trình vận hành máy phát điện .

Máy phát điện được gia đình anh P. sử dụng lúc mất điện

Trước đó, vào tối 23-7, khu vực nhà nạn nhân Lý Quốc P. bị mất điện nên gia đình đã sử dụng máy phát điện để bật điều hòa ngủ. Anh P. để máy phát điện trong nhà và đóng kín cửa.



Nói về việc sử dụng máy phát điện như thế nào cho an toàn, chủ một doanh nghiệp chuyên sản xuất máy phát điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho rằng đối với máy phát điện dân dụng, tuyệt đối không được để máy vận hành trong phòng, trong nhà. Quá trình vận hành phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Căn nhà ống của anh P. trước và sau đều bịt kín, không có chỗ thoát khí

Qua sự việc trên, Công an thị xã Bến Cát khuyến cáo người dân khi sử dụng phải đặt máy phát điện phải đặt ở nơi thoáng khí và không khí có thể lưu thông, tuyệt đối không được đặt máy ở những nơi khép kín như trong nhà, tầng hầm…



Ngoài ra, khi phát hiện các nạn nhân bị ngộ độc khí, cần nhanh chóng mở các cửa để không khí tràn vào, sau đó đưa nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc và đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất.

Trước đó, vào năm 2018 tại thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cũng xảy ra vụ việc tương tự khiến 3 người trong một gia đình tử vong.