6 món đồ công nghệ đừng ngần ngại thay mới để đón Tết Ất Tỵ trọn vẹn, có món chỉ từ 200.000 đồng

Smartphone cao cấp, màu đẹp

Không chỉ là dịp giảm giá, cuối năm còn là thời điểm các nhà sản xuất ra mắt phiên bản nâng cấp của những mẫu điện thoại phổ biến. Chính vì vậy, bạn dễ dàng chọn được chiếc smartphone mới nhất với nhiều ưu đãi hoặc sở hữu các phiên bản cũ với giá tốt hơn.

Cũng trong dịp đón chào năm mới, ai cũng mong muốn một năm mới tràn đầy tài lộc và may mắn. Những chiếc điện thoại đỏ, vàng chính là lựa chọn được nhiều người tìm kiếm như một biểu tượng cho sự thịnh vượng, sang trọng trong năm mới.

iPhone 16 Pro Max màu Titan Sa Mạc hiện đang được chào bán với mức giá 32,7 triệu đồng.

Hiện tại, dòng sản phẩm "hot hit" iPhone 16 Pro Max đang được chào bán với mức giá 32,7 triệu đồng cho phiên bản 256GB, giảm 800.000 đồng so với tháng trước và thấp hơn 2,2 triệu đồng so với giá niêm yết. Đáng nói, phiên bản màu titan sa mạc có giá bán thấp nhất. Các phiên bản màu sắc khác có mức giá cao hơn 200.000 - 500.000 đồng, trái ngược so với giai đoạn đầu mở bán.

Bên cạnh iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro cũng được điều chỉnh giảm về mức giá 27,4 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Trong khi đó, hai mẫu iPhone 16 và iPhone 16 Plus có giá bán lần lượt từ 21 triệu đồng và 24,7 triệu đồng cho phiên bản 128GB.

Cáp sạc nhanh

Tết đến, mọi người thường có kế hoạch đi du xuân hoặc nằm dài tại nhà cày game, cày phim. Lúc này, một chiếc cáp sạc nhanh là phụ kiện cần thiết để đảm bảo các thiết bị công nghệ luôn sẵn sàng năng lượng cho nhu cầu sử dụng.

Đầu cáp được làm từ kim loại, chống đứt gãy, giúp tăng tuổi thọ sản phẩm. Với chiều dài 1 mét, cáp Xiaomi tối ưu hóa đường truyền khi sạc và truyền dữ liệu, đồng thời đảm bảo sự tiện lợi khi sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau.

Với mức giá chưa đến 200.000 đồng, cáp 2 trong 1 Micro to USB-C Xiaomi 1m sẽ là lựa chọn mà bạn có thể nhắm đến. Sản phẩm sở hữu dây cáp tròn bền bỉ với lớp vỏ TPE cao cấp và lõi đồng mạ thiếc, đảm bảo độ chắc chắn và chống hư hỏng hiệu quả.

Tai nghe

Dịp cuối năm thường là thời điểm hoàn hảo để tặng quà cho bản thân hoặc người thân yêu những món quà ngày tết. Tai nghe không dây là lựa chọn lý tưởng cho bạn. Hiện nay có rất nhiều mẫu tai nghe mới nhất thường được ra mắt kèm theo các tính năng vượt trội như chống ồn chủ động và âm thanh sống động, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc, giải trí hoặc tập luyện.

Sản phẩm đáng chú ý trình làng trong tháng 1 năm nay là tai nghe Huawei FreeBuds Pro 4. Mẫu tai nghe này sở hữu họa tiết Dây Đàn Bạc độc đáo, mang đến vẻ đẹp sang trọng nhưng không kém phần hiện đại, với 2 phiên bản màu là Đen Cổ Điển và Xanh Tươi Mới.

FreeBuds Pro 4 màu xanh

FreeBuds Pro 4 sở hữu hệ thống Driver Kép và công nghệ Digital Cross-Over, giúp truyền tải âm thanh một cách chi tiết và sống động. Bên cạnh đó, tai nghe cũng mang đến không gian âm thanh riêng tư với tính năng chống ồn chủ động tối ưu bởi thuật toán AI, cùng mút tai chất liệu cao su non ba lớp mềm mại, thoải mái khi đeo trong thời gian dài.

Dịp Tết Nguyên Đán 2025, khi mua FreeBuds Pro 4 với mức giá chỉ còn 4.49 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận thêm các quà tặng, trong đó có Vòng đeo tay thông minh Huawei Band 9.

Laptop

Giai đoạn cuối năm cũng là lúc các chương trình khuyến mãi Back-to-School kết thúc, nhiều chương trình xả hàng cuối năm các dòng laptop phù hợp với học sinh và dân văn phòng. Điều này tạo cơ hội cho bạn nâng cấp thiết bị với cấu hình mạnh mẽ, màn hình chất lượng cao và thiết kế gọn nhẹ để phục vụ tốt cho học tập và làm việc trong năm mới.

MacBook Air M3

MacBook Air M3 13 inch, nặng 1,24kg và mỏng 10mm, là chiếc laptop mạnh mẽ với chip M3. Máy sở hữu màn hình 13.6-inch Liquid Retina sáng, màu sắc chính xác nhờ True Tone, cùng thời lượng pin xuất sắc lên đến 15 giờ.

Hiệu năng ấn tượng với điểm Geekbench 6.2 đạt 12.087, tốc độ SSD cải thiện, cùng webcam 1080p hỗ trợ gọi video sắc nét. Với mức giá đang giảm còn 24,9 triệu đồng, đi kèm 16GB RAM tiêu chuẩn, MacBook Air M3 cân bằng giữa thiết kế, hiệu suất và thời lượng pin, xứng đáng là lựa chọn tốt nhất cho đa số người dùng.

Smartwatch

Những ngày cuối năm là lúc mọi người nói nhiều về sức khỏe, vì vậy các thiết bị hỗ trợ sức khỏe cũng được nhiều người chú ý tới. Một trong những sản phẩm gần gũi nhất là thiết bị đeo tay thông minh giúp kiểm tra nhịp tim, bước đi bộ và nhiều tính năng khác…

Ngoài việc theo dõi sức khỏe, các thiết bị đeo tay thông minh vào cuối năm thường được cải tiến về thiết kế, pin và tính năng. Điều này không chỉ giúp bạn chăm sóc sức khỏe tốt hơn mà còn bổ sung phong cách cá nhân. Một thiết bị đeo tay thông minh cũng là lựa chọn phù hợp để chuẩn bị cho những mục tiêu sức khỏe mới vào năm sau.

Huawei Watch GT 5 Series

Huawei Watch D2 là lựa chọn với tính năng đo huyết áp động. Ngoài ra, tính năng Cộng đồng sức khỏe trong ứng dụng cho phép người dùng xem báo cáo nhịp tim, oxy trong máu và huyết áp của các thành viên trong gia đình bất cứ lúc nào, đặc biệt hữu ích với những gia đình có người cao tuổi.

Trong khi đó, Huawei Watch GT 5 Series là sự lựa cho người dùng thích phong cách. Sản phẩm tích hợp công nghệ Huawei TruSense giúp ghi nhận các dấu hiệu sức khỏe nhanh chóng và chính xác, từ nhịp tim đến lượng oxy trong máu. Watch GT 5 Series hiện có mức giá từ 4.99 triệu đồng, trong khi Watch D2 có giá 8,9 triệu đồng.

Tablet

Để chinh phục mục tiêu năm mới, việc nâng cấp thiết bị hỗ trợ làm việc và học tập hiệu quả là bước chuẩn bị không thể thiếu. MatePad Pro 12.2 inch là lựa chọn bạn có thể tham khảo trong phân khúc tablet.

MatePad Pro 12.2 inch

Với thiết kế mỏng nhẹ cùng bàn phím trượt Glide cho phép chuyển đổi từ máy tính bảng thành laptop chỉ bằng một thao tác, MatePad Pro 12.2 inch mang đến sự tiện lợi vượt trội cho những ai thường xuyên phải làm việc ở ngoài.

Sản phẩm còn được trang bị sẵn ứng dụng WPS Office cấp độ PC, giúp người dùng xử lý công việc một cách mượt mà dù ở bất kỳ đâu.

Khi mua MatePad Pro 12.2 inch với mức giá ưu đãi 22,99 triệu, người dùng sẽ được bộ phụ kiện đa năng tối ưu hiệu suất làm việc.