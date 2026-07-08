6 mẫu tai nghe mới vừa được JBL trình làng: Pin "khủng" 80 giờ, chống ồn AI, giá từ 1,19 triệu đồng

Đứng trước "ma trận" 6 mẫu tai nghe vừa được JBL trình làng, việc thấu hiểu nhu cầu cá nhân và mức ngân sách sẽ giúp bạn dễ dàng tìm ra chân ái âm thanh của riêng mình.

Thương hiệu âm thanh JBL vừa chính thức khuấy động thị trường Việt Nam khi tung ra dải sản phẩm tai nghe không dây thế hệ mới gồm 6 phiên bản thuộc hai dòng Live và Tune. Với mức giá trải dài từ phổ thông đến cao cấp, bộ sưu tập này không chỉ mang đến diện mạo thời trang, đa sắc màu mà còn sở hữu những nâng cấp công nghệ đáng giá như chuẩn kết nối Bluetooth 6.0, tính năng chống ồn thông minh cùng thời lượng pin thách thức giới hạn.

Khẳng định đẳng cấp âm thanh với bộ đôi cao cấp JBL Live 780NC và 680NC

Hướng đến nhóm người dùng có yêu cầu khắt khe về chất lượng âm thanh, JBL mang đến hai đại diện cao cấp nhất là Live 780NC và Live 680NC. Cả hai thiết bị đều được trang bị driver dynamic 40mm kết hợp màng loa compound diaphragm, giúp tái tạo trọn vẹn chất âm JBL Signature Sound với độ chi tiết cao và âm trầm đầy uy lực. Điểm nhấn công nghệ trên bộ đôi này là hệ thống chống ồn True Adaptive Noise Cancelling 2.0 hoạt động theo thời gian thực. Phiên bản Live 780NC sở hữu đến 6 microphone hỗ trợ chống ồn, trong khi Live 680NC được trang bị 4 microphone, đảm bảo không gian tĩnh lặng tuyệt đối dù bạn đang ở bất kỳ đâu.

Bên cạnh đó, JBL cũng tích hợp công nghệ âm thanh vòm Spatial Sound 3.0 và tính năng cá nhân hóa Personi-Fi 3.0, cho phép tinh chỉnh chất âm theo đúng đặc điểm thính lực của người dùng. Trải nghiệm đàm thoại được nâng tầm nhờ 2 microphone beamforming kết hợp thuật toán AI khử ồn, cùng các tính năng Call Equalizer và Sound Level Optimizer giúp giọng nói luôn trong trẻo tự nhiên. Bộ đôi này cung cấp thời lượng pin ấn tượng lên đến 80 giờ khi tắt chống ồn, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 5 phút cho 4 giờ sử dụng. Mức giá niêm yết cho JBL Live 780NC là 4.390.000 VNĐ và Live 680NC là 3.290.000 VNĐ, đi kèm nhiều tùy chọn màu sắc cá tính như Xanh lá, Tím, Cam bên cạnh các màu cơ bản.

JBL Tune 780NC và 680NC mang công nghệ chống ồn xuống phân khúc tầm trung

Nằm ở phân khúc dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn giữ được những tính năng cao cấp, JBL Tune 780NC và Tune 680NC là sự lựa chọn cân bằng hoàn hảo. Cả hai thiết bị đều được tích hợp công nghệ chống ồn thích ứng Adaptive Noise Cancelling và chế độ xuyên âm Smart Ambient, giúp người dùng vừa tập trung làm việc vừa không bỏ lỡ các thông báo quan trọng. Công nghệ JBL Spatial Sound cũng góp mặt để mang lại trải nghiệm xem phim, nghe nhạc sống động hơn.

Về thiết kế, mẫu Tune 780NC sở hữu kiểu dáng over-ear với driver 40mm bao trọn vành tai, được ưu ái thêm công nghệ Personi-Fi 3.0 và có mức giá 3.490.000 VNĐ. Trong khi đó, mẫu Tune 680NC được tinh chỉnh lại với thiết kế on-ear gọn gàng hơn, sử dụng driver 32mm và có giá 2.690.000 VNĐ. Bộ đôi Tune Series này đều sở hữu chuẩn Bluetooth 6.0 hỗ trợ LE Audio tiên tiến, hệ thống 2 micro thu âm định hướng rõ nét, cùng viên pin cung cấp thời lượng sử dụng lên tới 76 giờ chỉ sau một lần sạc đầy.

Tối ưu chi phí cùng âm bass bùng nổ trên JBL Tune 730BT và 530BT

Dành cho nhu cầu giải trí và học tập hàng ngày, hai phiên bản JBL Tune 730BT và Tune 530BT tập trung tối đa vào việc mang lại chất âm bùng nổ với mức giá cực kỳ phải chăng. Mẫu tai nghe nhỏ gọn Tune 530BT có giá chỉ 1.190.000 VNĐ, nổi bật với thiết kế on-ear và driver 33mm, cực kỳ phù hợp cho những ai yêu thích sự linh hoạt, hay di chuyển. Nếu bạn muốn cảm giác đeo êm ái hơn trong thời gian dài, phiên bản over-ear Tune 730BT với driver 40mm và mức giá 2.190.000 VNĐ sẽ là một khoản đầu tư xứng đáng.

Điểm chung của hai thiết bị này là đều kế thừa công nghệ âm thanh JBL Pure Bass lừng danh, biến mọi bản nhạc trở nên sôi động và giàu năng lượng. Dù ở phân khúc phổ thông, JBL vẫn không hề cắt giảm các công nghệ lõi khi tích hợp đầy đủ Bluetooth 6.0 thế hệ mới, hỗ trợ kết nối đa điểm Multipoint Connection và khả năng ghép nối siêu tốc Google Fast Pair. Tương tự như các người đàn anh, hai mẫu tai nghe này vẫn duy trì thời lượng pin bền bỉ 76 giờ và có thể sạc nhanh 5 phút để đổi lấy 5 giờ sử dụng liên tục.