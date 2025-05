6 kem chống nắng nâng tone, bôi lên một phát là da sáng bừng sức sống, đẹp điên!

Hè đến là lúc hội mê skincare rục rịch săn lùng một "chân ái" chống nắng vừa bảo vệ da tối ưu, vừa có thể thay thế lớp nền nhẹ nhàng. Và kem chống nắng nâng tone chính là "must-have item" giúp bạn có làn da sáng hồng rạng rỡ, chẳng cần makeup mà vẫn ăn hình cực mạnh.

Dưới đây là 6 gợi ý kem chống nắng nâng tông siêu xịn, có bảng thành phần ấn tượng và phù hợp nhiều loại da khác nhau. Đảm bảo dùng là có da xinh, mê thì thôi nhé!

1. Skin Aqua Tone Up UV Essence SPF50+ PA++++ (màu Lavender)

Nếu bạn là tín đồ của làn da mộng mơ kiểu Nhật thì Skin Aqua Lavender là lựa chọn khó bỏ qua. Em này có tông tím nhạt giúp trung hòa sắc da vàng/xỉn, nâng tone nhẹ nhàng, đều màu chứ không trắng bệch. Cảm giác khi thoa lên rất fresh, mỏng nhẹ và trong trẻo.

Kem chống nắng Skin Aqua đã quá quen thuộc với tất cả mọi người. (Nguồn: TikTok hnhu2804)

Thành phần nổi bật gồm vitamin C, HA, chiết xuất mận và rau má trong kem chống nắng tim Skin Aqua vừa dưỡng sáng vừa chống oxy hóa. Hơn nữa, chất kem dễ tán, không gây bí da, phù hợp với da thường đến da dầu nhẹ. Mà da khô dùng vẫn ổn áp nếu bạn dưỡng ẩm kỹ trước nhé!

Nơi mua: Sunplay - Giá: 199.000đ

2. innisfree Tone Up No Sebum SPF50+ PA++++

Bạn da dầu, mồ hôi nhiều và đang tìm kem chống nắng nâng tone kiềm dầu thì innisfree No Sebum là lựa chọn đáng cân nhắc. Với chất kem màu hồng be nhẹ, em này giúp da trông hồng hào, tươi tắn tự nhiên cực mà không cần đến bước make up thứ 2.

innisfree Tone Up No Sebum hợp với bạn nào mê make up kiểu Hàn, thích "vibe" trắng hồng đáng ngọt ngào. (Nguồn: TikTok xinhxeotips)

Điểm cộng lớn là bảng thành phần chứa bột khoáng Jeju, chiết xuất rau má và trà xanh vừa làm dịu da, vừa kiềm dầu cực tốt. Da hỗn hợp thiên dầu đến da dầu xài siêu thích. Ai da khô thì nên né nhẹ nếu không muốn bị mốc nhé.

Nơi mua: innisfree Official Store - Giá: 343.000đ

3. Anessa Brightening UV Sunscreen Gel SPF50+ PA++++

Còn nếu bạn đang tìm một sản phẩm 2 trong 1 vừa chống nắng vừa dưỡng trắng thì nên dùng thử phiên bản Brightening UV Gel mới toanh của Anessa. Em này có texture dạng gel mỏng nhẹ, thấm nhanh, không bết dính và để lại hiệu ứng nâng tone, tiệp da tự nhiên, phù hợp với mọi tone da châu Á.

Kem chống nắng nhà Anessa thì đỉnh khỏi bàn rồi. (Nguồn: TikTok jesseishr_)

Điểm sáng chói trong bảng thành phần là m-Tranexamic Acid, hoạt chất đình đám trong việc làm sáng và giảm đốm nâu. Ngoài ra, công nghệ Auto Booster độc quyền của Anessa giúp lớp chống nắng bền vững hơn khi gặp mồ hôi, nước hoặc ma sát nhẹ, rất hợp với mùa hè. Em này có thể đi cùng da thường, da hỗn hợp, da xỉn màu hoặc có thâm nám cần làm sáng nhẹ.

Nơi mua: Anessa Official Store - Giá: 460.000đ

4. Eucerin Sun Protection Oil Control Tone-Up Light SPF50+ PA+++

Eucerin Sun Protection Oil Control Tone-Up Light là lựa chọn xịn sò cho dân da dầu mụn muốn nâng tone nhưng vẫn phải đảm bảo lành tính, giúp bảo vệ da toàn diện, chống nắng đa tầng: UVA/UVB/Ánh sáng xanh. Sản phẩm của nhà Eucerin quá nổi tiếng về độ dịu nhẹ và khả năng chăm sóc da đang treatment.

Em này đỉnh thì thôi nhé! (Nguồn: TikTok quynhitraan)

Chất kem màu beige nhạt, mỏng mịn sẽ giúp nâng tone tiệp da chứ không lộ vệt trắng. Em này còn có Licochalcone A và Acid Glycyrrhetinic giúp chống viêm, giảm kích ứng nên cực phù hợp với da nhạy cảm, da dễ mụn. 1 ưu điểm nữa là thấm nhanh, lì và kiềm dầu, dùng ổn áp cả ngày luôn nhé!

Nơi mua: Mint Cosmetics - Giá: 590.000đ

5. Skin1004 Madagascar Centella Air-Fit Suncream Plus SPF50+ PA++++

Kem chống nắng hợp gu da nhạy cảm gọi tên Skin1004. Như cái tên, em Air-Fit Suncream này có kết cấu mỏng nhẹ như không khí, apply lên da mát lạnh, mịn mướt, nâng nhẹ 1 tông cực kỳ tự nhiên chứ không trắng bệch. Tone lên rõ nhất trên da xỉn hoặc da mệt mỏi thiếu sức sống.

Kem chống nắng nhà Skin1004 cũng nổi không kém cạnh, muốn nâng tone thì không thể bỏ qua bản Air-Fit này. (Nguồn: TikTok xhanhne)

Bảng thành phần của em này còn có chiết xuất rau má Madagascar nức tiếng siêu lành tính và phục hồi da cực đỉnh, Niacinamide giúp hỗ trợ làm sáng và điều tiết dầu. Thuộc dòng 100% vật lý, lại không chứa hương liệu, cồn nên cực kỳ hợp với da nhạy cảm, da mụn, da yếu sau treatment. Đây cũng là ứng cử viên sáng giá nếu bạn muốn một lớp base nhẹ cho make up hoặc chỉ đơn giản là da xinh xắn ra phố.

6. IMAGE Skincare PREVENTION+ Sun Serum

Bạn cũng có thể tham khảo em IMAGE Skincare PREVENTION+ Sun Serum - một dòng kem chống nắng cao cấp từ Mỹ rất được lòng giới yêu skincare chuyên sâu nhờ khả năng chống nắng kết hợp dưỡng trắng và chăm da chuẩn clinic. Đây cũng là vũ khí bí mật của nhiều beauty editor và chuyên viên spa. Tone màu beige nhẹ nhàng lên da là tiệp tự nhiên, tiệp cực mướt, không bị phấn hay vệt trắng giúp da nhìn đều màu, có độ glowy nhẹ.

IMAGE Skincare PREVENTION+ Sun Serum là cái tên khá lạ nhưng rất được chuộng ở Mỹ. (Nguồn: TikTok nguyenleanhtien)

Điểm cộng lớn nhất của Prevention+ là khả năng 2 trong 1, bảo vệ da khỏi UVA/UVB đồng thời dưỡng ẩm sâu nhờ thành phần chứa vitamin C, chiết xuất trà xanh và oxit kẽm. Tất cả đều lành tính mà vẫn giữ da luôn tươi sáng, không bị khô hay xỉn sau vài tiếng ngồi điều hòa. Nhìn chung, sản phẩm siêu phù hợp với team da thường đến khô, da sạm màu hoặc dân văn phòng hay phải make nhẹ hằng ngày.