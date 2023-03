6 chai Vitamin C dưỡng sáng đỉnh cao được BTV làm đẹp bình chọn: giá cả hợp lý mà chất lượng cực kỳ tốt

Skin Proud Bright Boost 2% Vitamin C Serum

Theo các BTV của trang Eliza, chai Vitamin C này có chứa nồng độ vừa phải với 2% nên cực kỳ dịu nhẹ và an toàn cho những cô nàng mới bắt đầu sử dụng. Bên cạnh đó, thành phần còn có thể chiết xuất mận và chanh Kakadu có công dụng dưỡng ẩm và bổ sung khả năng dưỡng sáng hiệu quả cho mọi loại da. Chai Vitamin C của Skin Proud không chỉ hiệu quả mà còn có giá bán bình dân vừa túi tiền.

Nơi mua: Walmart Giá khoảng: 350k

Skinceuticals Phloretin CF Antioxidant Serum for Normal, Combination, Discolouration

Dòng serum dưỡng sáng của Skinceuticals đã quá quen mặt với các tín đồ skincare. Đây là một trong những chai Vitamin C được ưa chuộng nhất của BTV Eliza. Thành phần của em này bao gồm 10% axit L-ascorbic, 2% phloretin và 0,5% axit ferulic giúp làm mịn da, làm đều màu và tăng cường hàng rào bảo vệ da. Nhược điểm lớn nhất có lẽ là mức giá cao khiến nhiều chị em ái ngại.

Nơi mua: skinceuticalsvn.com Giá: 3,8 triệu

Pacifica Glow Baby Booster Serum

Với mức giá chỉ khoảng 400k, đây là một chai Vitamin C mang lại hiệu quả đáng gờm cho làn da của hội chị em. Sản phẩm được kết hợp với thành phần axit glycolic giúp tẩy tế bào nhẹ nhàng để loại bỏ các lớp sừng tối màu khiến da bị sạm đen, kém rạng rỡ.

Nơi mua: Amazon Giá khoảng: 400k

Medik8 C-Tetra Luxe

Medik8 C-Tetra Luxe là chai serum được BTV ưa thích bởi cảm giác nhẹ nhàng khi ''apply'' lên da. Bảng thành phần của em này cũng bao gồm các nhân tố nổi bật như tetrahexyldecyl ascorbate (THD) làm nguồn vitamin C, squalane, vitamin E, F, dầu maracuja và nhân sâm đỏ,... giúp mang lại hiệu quả làm sáng da nhanh chóng và đặc biệt là phù hợp với làn da nhạy cảm.

Nơi mua: Little London Giá: 1759k

Ole Henriksen Banana Bright Vitamin C Serum

Theo các BTV, chai serum này có khả năng dưỡng ẩm tốt trong nhiều giờ nên có thể sử dụng những ngày da kho hoặc cho các làn da khô, da thường. Với 15% vitamin C, đây là một trong những loại có nồng độ cao nhất trong danh sách này. Thành phần axit trái cây cũng được đưa vào để tẩy tế bào chết cùng một lúc. Vì vậy, sản phẩm này là lựa chọn tốt nhất cho những người thành thạo với những thành phần này.

Nơi mua:B3 Store Giá: 1,4 triệu

Simple booster serum 10% vitamin C+E+F

Chai serum Vitamin C của thương hiệu Simple có thể khá mới lạ với nhiều chị em nhưng đây là là dòng sản phẩm được đánh giá khá cao. Bên trong em này có chứa một loại các loại thành phần hữu ích bao gồm 2% vitamin C, 1% vitamin E và 7% vitamin F... giúp làn da nhạy cảm được cải thiện độ sáng, làm mờ các vết thâm đáng ghét khiến vẻ ngoài của bạn trở nên kém sức sống.

Nơi mua: Simple Skincare Giá khoảng: 350k

Theo Eliza