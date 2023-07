6 cặp đôi phim Hàn tréo ngoe nhất mọi thời đại: Song Hye Kyo gây sốc thế nào mà rating hơn 46%?

Phim Hàn luôn khiến khán giả phải "rung rinh" với những câu chuyện tình đặc sắc của mình. Song song đó, cũng có nhiều cặp đôi phim Hàn gây hoang mang với khán giả vì thân phận, cách quen biết vô cùng tréo ngoe và độc lạ.

Meow, Chàng Trai Bí Ẩn

Meow, Chàng Trai Bí Ẩn có thể là phim có rating thấp kỷ lục của đài KBS2, thế nhưng chắc chắn đây là phim có chuyện tình độc lạ, trớ trêu bậc nhất màn ảnh. Trong phim, nữ chính Shin Ye Eun thủ vai một nhà thiết kế đồ họa trẻ tuổi, vô tình nhặt được một chú mèo hoang và mang về nuôi. Tưởng như chỉ là một chú mèo bình thường, nào ngờ đâu "người bạn" mới này có năng lực đặc biệt, biến thành một chàng trai điển trai. Sau này, "chàng mèo" cũng có tình cảm với chủ nhân của mình, thế nhưng cũng chật vật để giấu kín thân phận thật sự của mình với nữ chính.

Holo, Tình Yêu Của Tôi

Bộ phim ra mắt năm 2020 từng khiến khán giả hoang mang một thời gian dài với chuyện tình trớ trêu giữa nữ chính con người và nam chính là... trí tuệ nhân tạo. Nữ chính So Yeon tình cờ nhặt được một chiếc kính thực tế ảo, trong đó có Holo - một nam trợ lý AI có giọng nói trầm ấm. Holo giúp So Yeon nhiều việc và dần có tình cảm với cô, song thực chất Holo chính là hiện thân của một người thật, cũng là người tạo ra Holo tên Nan Do. Dù đã có nhiều phim thuộc chủ đề này từ Hollywood nhưng Holo, Tình Yêu Của Tôi vẫn là "gia vị lạ" đối với những ai ghiền phim Hàn.

Ma Nữ Đáng Yêu

Bộ phim thuộc đề tài siêu nhiên pha lẫn hài - lãng mạn năm 2015 cũng được liệt vào danh sách với chuyện tình tréo ngoe giữa Park Bo Young và Jo Jung Suk. Trong phim, Bong Sun nhút nhát bất ngờ bị một linh hồn "kiểm soát". Linh hồn này thực chất là một cô gái từng qua đời khi chưa có "mảnh tình vắt vai", và mục tiêu của cô là phải tìm được bạn trai tri kỷ của mình thông qua cơ thể mới của Bong Sun. Ấy vậy mà Bong Sun cũng đồng ý và dẫn đến hàng loạt tình huống hài hước, dở khóc dở cười cho người xem sau đó.

Người Sắt

Không phải Người Sắt của Marvel đâu, mà đây là dự án Người Sắt của Hàn Quốc với nội dung độc lạ hơn nhiều. Trong phim, nam chính do Lee Dong Wook thể hiện là một chàng trai lạnh lùng, "sắt thép" sau khi tình yêu của đời anh đã rời xa thế gian. Nhân vật này "sắt thép" theo đúng nghĩa đen khi mỗi lần anh tức giận đến cực điểm, trên người anh sẽ mọc ra gai nhọn như nhím. Thế nhưng, kể từ khi gặp gỡ cô nàng khả ái Se Dong (Shin Se Kyung), hội chứng "gai người" này của nam chính đã dần được chữa lành.

Tình Cờ Gặp Anh

Khi kẻ xấu và nạn nhân "rơi vào lưới tình" của nhau chính là chủ đề của bộ phim Tình Cờ Gặp Anh ra mắt năm 2018. Nữ chính Yeon Seo lên kế hoạch trừng trị vị sếp xấu xa, liên tục ngược đãi cô nhưng lại nhầm hắn với nam thần tượng tên Joon Hyeok. Kết quả, cô bắt nhầm người về nhà, và đã giam anh lại do sợ anh sẽ báo người bắt cô. Cả hai đồng ý dành ra 3 tháng bên nhau, sau đó Joon Hyeok sẽ trả tự do cho cô. Trong thời gian đó, cả hai nảy sinh tình cảm và tạo nên chuyện tình yêu khá ngọt ngào, nhưng cũng kỳ lạ không kém trên màn ảnh.

Trái Tim Mùa Thu

Cho đến nay, Trái Tim Mùa Thu vẫn là một trong những "tượng đài" phim lãng mạn của Hàn Quốc, là một trong những nhân tố đi đầu "làn sóng Hallyu" những năm 2000. Trong phim, mỹ nhân Song Hye Kyo có mối tình tréo ngoe, bi đát với tài tử Song Seung Heon. Khi còn nhỏ, nam chính Yoon Suh vô tình làm xáo trộn bảng tên của em gái Eun Suh và một bé gái lạ mặt tên Shin Ae trong phòng hộ sinh, khiến cho cuộc đời cả hai bị đảo lộn. Eun Suh sống vui vẻ cùng "anh trai" Yoon Suh và gia đình giàu có cho đến khi cô gặp tai nạn, và bị phát hiện không cùng huyết thống.

Cả hai xa nhau rồi tái ngộ, yêu nhau khi trưởng thành nhưng bị gia đình cấm cản, rồi bi kịch tận cùng ập đến khi Eun Suh bị ung thư. Bộ phim đầy khổ đau này từng ghi nhận rating cao nhất đến 46,1%, cho thấy thành công vang dội của cặp đôi Song Hye Kyo - Song Seung Heon thời điểm ấy.