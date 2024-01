5 trải nghiệm nhất định phải thử tại khu phố Chinatown Singapore dịp Tết Nguyên đán

Khu phố Chinatown tại Singapore, là điểm đến độc đáo giao thoa giữa di sản truyền thống và nhịp sống trẻ trung hiện đại. Năm 2023, Chinatown được tạp chí TimeOut xếp hạng thứ 14 trong danh sách những khu phố thú vị nhất trên thế giới, và top 3 khu phố thú vị nhất Châu Á.



Dịp Tết này, hãy đến với Chinatown để tận hưởng không khí lễ hội ngày Tết với loạt hoạt động chào đón năm mới đầy hấp dẫn.

Rộn ràng Lễ hội Mừng Xuân 2024 với các sự kiện náo nhiệt

Từ ngày 19/1, loạt hoạt động mừng năm mới tại Chinatown đã được khai màn với sự kiện khai mạc hoành tráng, thắp sáng khu phố di sản bằng ánh đèn rực rỡ. Nhờ vào tinh thần sáng tạo của các sinh viên trường Đại học Công Nghệ và Thiết kế Singapore (Singapore University of Technology and Design), các con đường của khu phố được trang trí công phu để thể hiện chủ đề "Nắm bắt cơ hội và vươn lên thành công". Thông qua đó, truyền cảm hứng cho khách tham quan đón nhận các khởi đầu mới và nỗ lực vươn lên.

Khu phố Chinatown được trang hoàng rực rỡ mỗi dịp xuân về (Ảnh: Trevallog)

Từ ngày 19/1 đến ngày 9/3, Lễ hội Mừng Xuân tại Chinatown sẽ diễn ra các chương trình náo nhiệt, hứng khởi như trò chơi thực tế ảo truy tìm 12 con giáp; Phiên chợ Tết và Hội chợ thực phẩm tại đường Smith Street; Cuộc thi múa Lân-Sư-Rồng và các tiết mục trình diễn mỗi cuối tuần. Đặc biệt, sự kiện đếm ngược đón năm mới vào đêm giao thừa 9/2 là một hoạt động rất đáng mong chờ.

Tìm về chốn linh thiêng giữa Chinatown náo nhiệt

Chinatown không chỉ có người Hoa sinh sống mà còn bao gồm cộng đồng người Ấn. Do đó nơi đây có những công trình văn hoá, kiến trúc không chỉ mang đậm nét Trung Hoa, mà còn có cả các đền thờ Hindu và thánh đường Hồi giáo. Trong không khí rộn ràng của lễ hội, du khách vẫn có thể tìm được sự an bình cho mình tại những khu vực linh thiêng trong khu phố này.

Chùa Răng Phật thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm (Ảnh: Broketourist)

Trong không khí thiêng liêng của ngày đầu năm, du khách có thể khởi hành đến Chùa Răng Phật, được xem là ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Singapore. Nơi đây cũng là một trong những điểm đến tâm linh thu hút hàng triệu lượt khách thập phương ghé thăm mỗi năm. Với kiến trúc gồm 5 tầng chính và 1 tầng hầm, chùa Răng Phật vừa là bảo tàng nghệ thuật Phật giáo của Singapore, vừa là nơi thờ phụng với lối kiến trúc độc đáo. Đặc biệt, tầng 4 chính là nơi cất giữ Xá lợi Răng Phật - bảo vật quan trọng nhất của chùa. Xá lợi Răng Phật được đặt trong một bảo tháp khổng lồ làm từ vàng, chỉ nhà sư mới được vào, tạo nên một không gian trang nghiêm và cổ kính.

Tác phẩm điêu khắc ấn tượng của Đền Hindu Sri Mariamman (Ảnh: National Heritage Board)

Ngôi đền nổi tiếng thứ hai nhất định sẽ khiến bạn trầm trồ chính là Đền Hindu Sri Mariamman - ngôi đền cổ nhất tại Singapore. Đền được xây dựng bởi những người nhập cư đến từ miền Nam Ấn Độ, thờ Nữ thần Mariamman - vị thần được cho là có thể chữa bách bệnh, nổi bật với các tác phẩm điêu khắc các vị thần, nữ thần và các con thú thần thoại.

Đền thờ Hồi giáo Masjid Jamae còn được người dân địa phương gọi là Chulia Palli (Đền thờ Hồi giáo Chulia) cũng là điểm đến ấn tượng với kiến trúc đặc sắc, đan xen phong cách tân cổ điển và truyền thống Nam Ấn. Đền xây dựng năm 1826 bởi người Chulias, nhóm dân cư gốc Ấn theo đạo Hồi đến từ bờ biển Coromandel ở phía Nam.

Nạp đầy năng lượng tại thiên đường ẩm thực Chinatown Complex Food Centre

Chinatown Complex Food Centre nổi tiếng là trung tâm ẩm thực đường phố lớn nhất Singapore. Tại đây, du khách có thể khám phá phong vị ẩm thực Singapore với mức giá hợp lý, giúp bạn "ăn" Tết trọn vẹn. Hãy thử ngay món cơm gà sốt xì dầu đặc trưng của quầy Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodle - một trong những quầy ăn đường phố đầu tiên ở Châu Á được trao sao Michelin; hay món Popiah (bò bía) gia truyền, với lớp vỏ mỏng, cùng phần nhân đầy ụ tại Ann Chin Popiah.

Món cơm gà sốt xì dầu đạt 1 sao Michelin (ảnh: danielfooddiary)

Nếu bạn cần một ly bia mát lạnh, hãy ghé quán Smith Street Taps để thưởng thức các loại bia thủ công địa phương và quốc tế. Hoặc bạn cũng có thể "thỏa mãn" cơn thèm ngọt của mình tại quán chè 115 Tang Shui với các món chè nổi tiếng như chè mè đen, chè hạnh nhân hay óc chó.

Trải nghiệm mua sắm và tham gia workshop thủ công

Tham gia các workshop thủ công tại Soaprise và tự tay làm nên món quà ý nghĩa tặng bạn bè đầu năm là một trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến với khu phố Chinatown dịp Tết này. Tại Soaprise, du khách sẽ được hướng dẫn làm và trang trí xà phòng chăm sóc da; hoặc học làm nến sáp đậu nành, vừa thân thiện với môi trường, vừa tốt cho sức khỏe.

Du khách tự tay làm và thiết kế cho xà phòng của mình (ảnh: Soaprise)

Bên cạnh đó, Soaprise cũng cung cấp các sản phẩm chăm sóc da có thành phần tự nhiên, không chứa hóa chất độc hại, dành riêng cho từng loại da, phục vụ nhu cầu mua sắm của bạn.

Ẩn mình nhấm nháp cocktail tại những quán bar đẳng cấp về đêm

Khi hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc những quán bar nổi tiếng trở thành sàn diễn cho các bartender phô diễn tài năng, tạo ra những món cocktail quyến rũ cả về thị giác lẫn vị giác. Tại chốn ẩn mình về đêm trong khu phố Chinatown này, cùng nhấm nháp ngụm cocktail, mở đầu cuộc trò chuyện sâu sắc trong không khí bí ẩn đầy quyến rũ là một trải nghiệm đáng giá khó quên.

Nếu là người thích trải nghiệm những món cocktail độc bản, bạn không nên bỏ qua Jigger & Pony, quán bar trong danh sách "World's 50 Best Bars 2023" (Top 50 quán bar Tốt nhất Thế giới 2023 – W50BB). Quán còn được yêu thích vì cam kết phát triển bền vững, ưu tiên sử dụng nguyên liệu địa phương và tránh lãng phí thực phẩm. Còn nếu là người hoài cổ, thực đơn cocktail, A Guide to Modern Drinking, Volume III – 6 Decades of Music của nhà hàng Tippling Club Singapore, với 31 loại cocktail lấy cảm hứng từ các ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng trong giai đoạn thập niên 1940 đến 1990 sẽ là gợi ý phù hợp.

Cocktail Funky Monks by The Red Hot Chili Peppers lấy cảm hứng từ kỷ nguyên âm nhạc những năm 90 (ảnh: Tippling Club)

Nếu bạn muốn xuất ngoại du xuân nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ không khí Tết Nguyên đán rộn ràng, khu phố Chinatown tại Singapore, với đèn lồng rực rỡ, phiên chợ Tết sôi động và các hoạt động văn hóa, giải trí đa dạng, là gợi ý đáng thử dành cho bạn.