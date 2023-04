5 thiết kế chuột không dây kì quặc, có loại “bóp cò” được như súng ngắn siêu ngầu

Chuột đeo ngón tay kiểu mới 2.4Ghz

Đầu tiên là phiên bản cải tiến của chuột không dây đeo ngón tay. Bản mới này có giá thành cao hơn gấp 3-4 lần so với bản cũ, bù lại là thiết kế nhìn chắc chắn và xịn hơn rất nhiều. Sản phẩm có sẵn vòng đeo ngón tay (có thể tháo rời) thay vì dây dán lỏng lẻo, kém thẩm mỹ ở bản cũ.

Chuột có độ nhạy 1000dpi, khoảng cách sử dụng lên đến 10m và tích hợp pin 180mA, cho bạn thoải mái sử dụng trong thời gian dài.

(Ảnh: Internet)

Chuột laser “bóp cò” được như súng

Thêm một mẫu chuột không dây khác có thiết kế chất ngầu không kém - chuột laser có thể “bóp cò” được như súng. Phần “cò súng” ở đây chính là nút chuột trái. Sản phẩm bao gồm đầy đủ các chức năng như chuột thông thường, ngoài ra còn tích hợp nút DPI giúp bạn dễ dàng điều chỉnh tốc độ con trỏ. Sản phẩm này sử dụng pin AAA để hoạt động.

(Ảnh: Internet)

Chuột điều khiển bluetooth cho tablet, smartphone, laptop

Nhìn xa tưởng máy massage, đến gần mới biết hóa ra đây là một chiếc chuột điều khiển bluetooth đa năng, phù hợp để sử dụng với nhiều thiết bị khác nhau như smartphone, tablet lẫn laptop.

Sản phẩm kết nối với các thiết bị qua bluetooth 5.0, khoảng cách hoạt động lên đến 10m. Cổng sạc type-C tiện lợi, cho thời gian sử dụng lâu dài chỉ sau 1,5 giờ sạc. Bạn có thể sử dụng chuột để cuộn trang web, quay lại trang web trước đó, nhấn enter…

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Chuột tích hợp keyboard

Thiết kế này nhìn thì có vẻ đa năng nhưng có lẽ sẽ khá cồng kềnh khi đưa vào sử dụng thực tế. Do “lai” giữa chuột và bàn phím mini, sản phẩm này sẽ có kích cỡ to gấp 2-3 lần so với chuột thông thường. Để ở nhà sử dụng thì ổn, nhưng mang đi công tác hay du lịch thì sẽ hơi bất tiện.

Sản phẩm sử dụng 2 viên pin AAA để hoạt động, kết nối trong phạm vi 8m, tương thích với mọi hệ điều hành từ Android, iOs cho đến macOS.

(Ảnh: Internet)

Chuột kiêm bút trình chiếu

Đây đích thị là phụ kiện công nghệ đa năng không thể thiếu cho dân văn phòng. Sản phẩm này vừa là chuột không dây, vừa có thể sử dụng như bút trình chiếu. Đặc biệt khi trình chiếu, chuột có thể điều chỉnh âm thanh, đánh dấu từ xa hoặc xóa đánh dấu từ xa.

Sản phẩm hỗ trợ nhiều hệ điều hành như Windows 2003, XP, Vista, Windows 7/8/10, Mac OS, Linux. Phạm vi hoạt động lên đến 100m, dung lượng pin 300mAh cho thời lượng sử dụng cực lâu. Chuột có thể hoạt động ngay sau khi kết nối, không cần cài đặt thêm các phần mềm phức tạp.