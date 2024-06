5 thành phần cạ cứng của Retinol, kết hợp cùng nhau thì "double" hiệu quả chống lão hóa

Retinol được hội nghiện da phong danh "thần dược" nhờ công dụng chống lão hóa, thúc đẩy tái tạo da và làm mờ thâm nám tuyệt vời. Tuy nhiên, dùng mỗi retinol thôi thường không khai thác hết được 100% công dụng của em nó, nàng có thể tham khảo các công thức kết hợp tinh chất dưới đây để "double" hiệu quả nhé!

1. Retinol + Vitamin C

Tuy retinol có tác dụng mạnh mẽ nhưng hoạt chất này lại rất dễ bị phân hủy bởi ánh sáng mặt trời. Chính vì thế, khi được kết hợp cùng Vitamin C - "ngôi sao" bảo vệ da khỏi tia UV sẽ giúp retinol đạt tối đa "công lực", tăng cường khả năng làm sáng da.

Ngoài ra, Vitamin C còn giúp chống lại các gốc tự do (cũng chính là yếu tố làm retinol mất ổn định khi thấm vào da) do đó tăng hiệu quả chống lão hóa của "thần dược". Để tránh kích ứng, nàng nên xen kẽ dùng Vitamin C vào buổi sáng và retinol vào buổi tối nhé!

2. Retinol + AHA/BHA

AHA (Alpha Hydroxy Acid) và BHA (Beta Hydroxy Acid) là 2 thành phần giúp tẩy tế bào chết và làm sạch lỗ chân lông từ sâu bên trong. Retinol lại giúp thúc đẩy tái tạo tế bào da, giảm nếp nhăn và làm đều màu da. Khi kết hợp cùng nhau, "dynamic duo" này vừa có công dụng làm sạch sâu mạnh mẽ, lại giúp làm bước đệm chuẩn bị tuyệt vời cho retinol thấm sâu và đạt hiệu quả tốt hơn trên da. Quy trình này tối ưu tái tạo và cải thiện nhiều vấn đề về da như mụn, lỗ chân lông to, nếp nhăn,...

Tuy nhiên, với những làn da nhạy cảm hoặc chưa sử dụng quen retinol mà vẫn muốn áp dụng tip này thì hãy lưu ý tương tự như Vitamin C, dùng xen kẽ AHA/BHA vào buổi sáng, retinol vào buổi tối.

3. Retinol + Niacinamide

Theo các chuyên gia da liễu, khi kết hợp 2 "siêu sao" skincare như retinol và niacinamide sẽ giúp đẩy nhanh hiệu quả ấn tượng trên làn da. Kết luận này là vì niacinamide sẽ giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, cộng thêm công dụng làm dịu tuyệt vời khi da phản ứng với retinol trong quá trình chống lão hóa. Đặc biệt, 2 hoạt chất này hoạt động theo các cách khác nhau nhưng lại bổ sung hoàn hảo để cải thiện làn da không đều màu, làm sáng và giảm thiểu lỗ chân lông to.

4. Retinol + Peptide

Khi tiếp xúc nhiều với các tác nhân gây hại từ môi trường hay sự gia tăng tuổi tác cùng các yếu tố khác khiến bề mặt da dần trở nên yếu đi. Lúc này, các thành phần phục hồi như peptide và retinol chính là "cứu cánh" cải thiện bề mặt da hoàn hảo, "đánh bay" tình trạng chảy xệ. Ngoài ra, cặp đôi hoàn hảo này còn có thể "hợp cạ" với mọi làn da, đặc biệt lý tưởng với làn da đang gặp vấn đề nhăn nheo, lão hóa nhiều và thâm nám.

5. Retinol + Bakuchiol

Bakuchiol bản chất là hoạt chất chống oxy hóa mạnh nên khi kết hợp cùng retinol trong cùng 1 công thức sẽ "nhân đôi" khả năng phục hồi tổn thương trên da, khắc phục các nếp nhăn sâu và trả lại độ đàn hồi cho da.

Bakuchiol cũng chứng minh được khả năng giúp retinol hoạt động lâu hơn trước khi bị phá vỡ bởi ánh sáng và không khí. Đặc biệt, bakuchiol góp phần ổn định retinol và các thành phần cung cấp dưỡng chất thường có trong sản phẩm retinol nên nàng có thể yên tâm sử dụng.

Nếu sử dụng retinol một mình mà da bạn có tình trạng "biểu tình" thì hãy thử ngay các cách kết hợp tinh chất này xem có cải thiện không nhé!

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Some By Mi Official Store Giá: 443.000đ

Nơi mua: Paulas Choice Official Store Giá: 430.000đ

Nơi mua: K Lady Care Việt Nam Giá: 335.000đ

Nơi mua: Murad Giá: 2.830.000đ