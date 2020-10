5 sự thật giúp bạn trẻ định hướng tương lai cùng giáo dục New Zealand

Bằng cấp New Zealand - hộ chiếu ra thế giới



New Zealand đã ký kết thỏa thuận với các nhóm quốc gia châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương để cam kết công nhận bằng cấp của nhau, trong đó có Công ước Công nhận Lisbon ở châu Âu được ký kết bởi 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Do đó, bằng cấp New Zealand được công nhận ở trên toàn thế giới, từ châu Âu, châu Mỹ, Australia, Canada, và Nga. Ngoài ra, Chứng chỉ Quốc gia về Thành tích Giáo dục (NCEA) ở bậc phổ thông của New Zealand cũng được công nhận rộng rãi ở Australia, Vương quốc Anh, châu Âu, Đức, Ấn Độ và Thái Lan.

Dự bị Đại học trong bối cảnh COVID-19

Trên thực tế, các khóa học Dự bị Đại học chứng tỏ được tầm quan trọng bởi các bạn học sinh sẽ được chuẩn bị rất kỹ càng từ tâm lý đến kiến thức khi bước từ môi trường trung học tại Việt Nam sang môi trường quốc tế. Đặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp trên thế giới, các bạn học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 11 hoặc lớp 12 ở Việt Nam có thể lựa chọn các khóa học Dự bị Đại học ngay tại Việt Nam hoặc trực tuyến trước khi bắt đầu du học chương trình ĐH ở New Zealand.

Study Group là tập đoàn danh tiếng với các chương trình học chất lượng cao để chuyển tiếp vào những trường ĐH trên toàn thế giới

Các bạn học sinh và phụ huynh có thể tham khảo chương trình Dự Bị Đại học Auckland, chương trình Dự bị Đại học và Diploma tại ĐH Waikato do tổ chức Study Group giảng dạy. Cả hai trường ĐH nói trên đều thuộc top 3% những trường ĐH tốt nhất trên thế giới.



New Zealand là quốc gia nói tiếng Anh đứng đầu thế giới về kỹ năng chuẩn bị cho tương lai

Trong bảng xếp hạng về Chỉ số giáo dục chuẩn bị cho tương lai của tổ chức uy tín The Economist Intelligence Unit, New Zealand được xếp hạng là quốc gia nói tiếng Anh đứng đầu thế giới trong 3 năm liên tiếp 2017-2019. Tại New Zealand, các bạn học sinh được cổ vũ phát triển các kỹ năng như tư duy phản biện, tính sáng tạo, hay kỹ năng làm việc nhóm…

Một học sinh tại trường Trung học Auckland Grammar School chia sẻ: "Các thầy cô khuyến khích chúng em phối hợp với nhau để đạt thành tích tốt nhất, thay vì cạnh tranh với nhau. Chính vì vậy, các bạn trong lớp luôn chủ động tìm cách giúp đỡ nhau trong các hoạt động tranh biện, trao đổi thông tin bài học và tham gia các khóa hướng nghiệp cùng các thầy cô".

Trường Trung học Auckland Grammar School được thành lập vào năm 1869 và là trường trung học nam sinh nổi tiếng nhất New Zealand về giáo dục chất lượng cao

New Zealand là một trong những nước đầu tiên trên thế giới luật hóa quy chế Bảo trợ Học sinh Quốc tế

Bộ luật này quy định rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà trường và tổ chức liên quan đến quyền lợi của du học sinh. Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cho biết, mỗi trường đều có bộ phận chăm sóc sinh viên quốc tế để hỗ trợ du học sinh từ những vấn đề học tập đến đời sống, tinh thần. Ngoài ra, còn có thầy cô cố vấn học tập sẽ giúp học sinh tư vấn chọn môn, định hướng nghề nghiệp tương lai.

Chính sách hiện tại của New Zealand quy định sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp tại đây có thể ở lại tìm và làm việc 1-3 năm, tùy chương trình học. Ví dụ, đối với bậc cử nhân (level 7) trở lên, thời gian được cấp thị thực làm việc sau tốt nghiệp là 3 năm. Điều này cho phép du học sinh có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế ở New Zealand, góp phần bồi dưỡng các công dân toàn cầu.

New Zealand là một trong những quốc gia tiên phong bảo vệ quyền lợi của du học sinh, nhất là trong dịch Covid-19

Đại học không phải là con đường duy nhất

Tại New Zealand, con đường đi đến thành công không chỉ có qua việc học đại học chính quy. Du học sinh có thể lựa chọn những phương án kinh tế hơn nhưng vẫn rất hiệu quả, ví dụ như việc lựa chọn Southern Institute of Technology (SIT) - Học viện Kỹ thuật Công nghệ miền Nam. Khi theo học tại SIT, học viên sẽ được hưởng mức học phí hợp lý bởi SIT nhận được hỗ trợ từ chính phủ và chính quyền địa phương. Trên hết, SIT cung cấp các khóa học từ Cao đẳng tới Thạc sĩ với hơn 200 chương trình và 33 ngành nghề đa dạng, cộng thêm các phương pháp học trực tuyến năng động.

Học tập tại ĐH chính quy hay Học viện Kỹ nghệ NZ đều có cơ hội nghề nghiệp như nhau

SiPM Education và SMEPace, thông qua sự hỗ trợ của ENZ, phối hợp cùng 6 trường đại học, cao đẳng, trung học hàng đầu của New Zealand tổ chức cuộc thi "New Zealand - Open to the New" cho học sinh các trường trung học tại Việt Nam. Cuộc thi nhằm tăng cường sự hiểu biết của học sinh trung học Việt Nam về đất nước, con người, văn hóa, cũng như nền giáo dục hàng đầu thế giới của New Zealand. Đây cũng là hoạt động hướng tới 45 năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand.

