5 son dưỡng 2 trong 1: Vừa có màu, vừa chống nắng tiện dụng mà ai cũng muốn mua đi mua lại

Làn môi mềm mịn, hồng hào tự nhiên là điểm cộng khiến gương mặt sáng bừng sức sống, nhất là với các nàng công sở thường xuyên phải làm việc trong môi trường điều hòa hoặc di chuyển ngoài trời. Son dưỡng có màu kiêm chống nắng chính là "trợ thủ đắc lực" giúp bảo vệ đôi môi khỏi tia UV, đồng thời mang lại vẻ tươi tắn mà không cần trang điểm cầu kỳ. Dưới đây là 5 thỏi son dưỡng 2 trong 1 đáng để các nàng đầu tư.

1. MizuMi Skincare UV Lip Glassy Balm SPF20 - Mềm môi và bóng nhẹ như phủ gương

Thỏi son dưỡng từ thương hiệu MizuMi được nhiều beauty blogger Thái Lan và Việt Nam yêu thích vì công thức dưỡng ẩm sâu nhưng không gây dính. Sản phẩm chứa chiết xuất từ hạt mỡ và vitamin E giúp môi mềm mượt, hạn chế bong tróc. Lớp finish trong veo, ánh nhẹ giúp đôi môi nhìn mọng và khỏe. Điểm cộng lớn là khả năng chống nắng SPF20 giúp bảo vệ môi khỏi thâm sạm do tia UV - điều mà nhiều son dưỡng thông thường còn thiếu.

Nơi mua: MizuMi

2. Some By Mi V10 HYAL Lip Sunscreen SPF15 - Dưỡng sáng và cấp ẩm vượt trội

Nếu bạn đang tìm một thỏi son dưỡng có màu nhẹ và dưỡng sáng môi, Some By Mi V10 HYAL là lựa chọn không thể bỏ qua. Thành phần nổi bật gồm phức hợp 10 loại vitamin cùng Hyaluronic Acid giúp phục hồi môi khô nứt, làm đều màu môi. Chất son mềm, tan nhanh, màu cam đào nhẹ nhàng phù hợp với phong cách công sở tự nhiên. Dù chỉ có SPF15 nhưng đủ để bảo vệ môi trong môi trường văn phòng hoặc khi di chuyển ngắn ngoài trời.

Nơi mua: Some By Mi

3. Sebamed Sensitive Skin Lip Defense SPF30 - "Lá chắn" bảo vệ môi khỏi tia UV mạnh

Là sản phẩm được các bác sĩ da liễu khuyên dùng, Sebamed Lip Defense đặc biệt phù hợp với những ai có môi khô, nhạy cảm. Kết cấu son hơi đặc nhưng tan nhanh, giúp làm dịu các vết nứt nẻ và phục hồi lớp biểu bì môi. Với chỉ số SPF30, đây là một trong những dòng son dưỡng có khả năng chống nắng cao nhất, rất phù hợp dùng trong mùa hè hoặc khi đi công tác, du lịch. Sản phẩm có 3 tone nhẹ - hồng, cam và trong suốt - dễ dùng cho cả nam lẫn nữ.

Nơi mua: Sebamed

4. Elizabeth Arden Eight Hour Cream Lip Protectant Stick Sheer Tint SPF15 - "Huyền thoại" dưỡng môi kiêm làm đẹp

Thỏi son dưỡng nổi tiếng đến từ nhà Elizabeth Arden là "bảo bối" trong túi của nhiều biên tập viên thời trang. Công thức chứa tinh dầu Castor và vitamin E giúp dưỡng ẩm lên đến 8 giờ, đồng thời tạo lớp màng bảo vệ môi khỏi khô nứt, bong tróc. Kết cấu son mềm, dễ tán, lên màu nhẹ như son tint tự nhiên. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những buổi họp hoặc gặp đối tác, giúp môi luôn tươi tắn, căng bóng nhưng vẫn thanh lịch.

Nơi mua: Elizabeth Arden

5. Omi Lip Dress Tint SPF20 - Thỏi son "quốc dân" của gái Nhật

Omi Lip Dress Tint là dòng son dưỡng được yêu thích tại Nhật nhờ khả năng dưỡng ẩm tốt và giá thành dễ chịu. Thành phần chứa collagen và squalane giúp làm mềm môi, trong khi chỉ số SPF20 bảo vệ khỏi tác hại của ánh nắng. Sản phẩm có nhiều màu tự nhiên như hồng san hô, đỏ cam, giúp đôi môi rạng rỡ mà vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch. Lớp finish không bóng nhẫy, phù hợp dùng hằng ngày hoặc trước khi thoa son lì.

Nơi mua: OMI

Một thỏi son dưỡng có màu và chống nắng không chỉ là món đồ làm đẹp mà còn là "lá chắn" giúp bảo vệ sức khỏe đôi môi. Với các nàng công sở bận rộn, 5 lựa chọn trên đều đáp ứng trọn vẹn cả ba tiêu chí: dưỡng sâu - bảo vệ tốt - làm đẹp tự nhiên. Dù bạn chọn sự sang trọng của Elizabeth Arden hay sự tiện dụng của MizuMi, điểm chung là chỉ cần một lần thoa, môi bạn sẽ luôn mềm mại, hồng hào và tự tin cả ngày dài.