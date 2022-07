5 siêu anh hùng trong MCU dù có ý định tốt nhưng vô tình lại tạo ra thảm họa

Các anh hùng trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel vốn luôn có ý định và mục tiêu tốt trong mọi hành động của họ. Nhưng không phải tất cả các ý định tốt đều kết thúc tốt đẹp, một số có ý định tốt nhưng thay vào đó lại khiến tình hình trở nên hỗn loạn hơn.

1. Tony tạo ra Ultron với ý định giúp đỡ các Avengers những Ultron lại trở thành phản diện

Ultron là một trong số những tác phẩm của Iron Man để bảo vệ thế giới, nhưng kết quả lại không đi đúng như kế hoạch của Tony. Mục tiêu của Tony là tốt khi tạo ra Ultron, cụ thể là bảo vệ Trái đất khỏi những mối đe dọa nguy hiểm, nhưng bản thân Ultron lại trở thành một "mối đe dọa nguy hiểm" vì gã quá thông minh.

Việc biến Ultron thành một AI siêu tinh vi có vẻ sai lầm vì anh ta đang bối rối và có quan điểm riêng về hòa bình. Cuối cùng, Ultron trở thành kẻ phản diện muốn tiêu diệt loài người.

2. Steve Rogers giữ bí mật về cái chết của cha mẹ Tony Stark

Sự kiện Civil War khi các Avengers bị chia rẽ thực sự là sai lầm mặc dù họ tin rằng mình đang làm đúng. Một trong những nguyên nhân của chuyện này là Steve Rogers giữ bí mật về lý do cái chết của cha mẹ Tony Stark.

Lúc đầu Rogers nói rằng mình giữ bí mật chuyện này vì lợi ích của Tony, nhưng đến cuối phim, anh ấy biết rằng những gì bản thân làm là sai. Thay vì bảo vệ Tony, Rogers đang bảo vệ chính mình.

3. Vision hy sinh để Wanda phá hủy viên đá Tâm trí nhưng Thanos quay ngược thời gian

Sự khác biệt giữa đạo đức của anh hùng và nhân vật phản diện là anh hùng cố gắng hết sức để bảo vệ cuộc sống và tính mạng của ai đó. Đó là những gì các Avengers đã làm khi họ muốn bảo vệ nhân loại bằng cách hy sinh Vision.

Trong Infinity War, Vision bị Thanos truy lùng vì hắn muốn đoạt lấy viên đá Tâm trí. Vì thế, đồng thuận với các anh hùng, anh đã sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ nhân loại. Anh đã nhờ Wanda phá hủy viên đá trí tuệ (cũng tức là cô gái trẻ phải tự tay kết liễu người mình yêu).

Đáng tiếc, hành động anh hùng này hóa ra lại chẳng có tác dụng gì. Thanos đã cho quay ngược thời gian trước khi Vision chết. Sau khi đánh bại Wanda thì hắn đã lấy được viên đá Tâm trí trên đầu Vision. Thế giới vẫn mất đi 1 anh hùng và phải đối diện với hiểm nguy cực lớn khi Thanos đã gom đủ những Viên đá vô cực.

4. Nick Fury giữ bí mật về tình trạng của Captain Marvel

Nick Fury đã biết đến Captain Marvel từ những năm 90 và nữ siêu anh hùng là người bảo vệ cuối cùng của trái đất. Nhưng Nick Fury đã giữ bí mật về điều này với nhiều người, ngay cả với những người thân của anh ấy trong SHIELD và Avengers.

Rõ ràng, có rất nhiều trường hợp các cuộc tấn công trên Trái đất có thể được giải quyết nhanh chóng hơn nếu Captain Marvel được triệu tập.

5. Doctor Strange giúp Peter, sự tốt bụng của bác sĩ Trang đã gây họa

Trong Spider-Man: No Way Home, Peter Parker đã tìm đến Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) nhờ xóa ký ức của nhân loại vì thân phận Người Nhện bị lộ khiến cậu gặp quá nhiều rắc rối không mong muốn. Sai lầm trong việc sử dụng phép thuật của vị Pháp sư Tối thượng khiến đa vũ trụ kết nối, hàng loạt ác nhân từ loạt phim Người Nhện cũ tràn đến đe dọa tính mạng của mọi người.

Rõ ràng lý do khi thi triển phép thuật giúp đỡ Peter là tốt nhưng dù vì lý do này hay lý do khác mà chính Peter đã khiến những dự định tốt đẹp của Doctor Strange trở thành thảm họa.

