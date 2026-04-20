5 serum chống nắng mỏng nhẹ, bôi phát thấm luôn đang là "hot trend" Hè 2026

Mùa hè 2026 chứng kiến sự lên ngôi của một xu hướng chống nắng mới: serum chống nắng. Khác với các dòng kem chống nắng truyền thống dễ gây bí da hoặc để lại vệt trắng, serum chống nắng chinh phục người dùng nhờ kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh như tinh chất dưỡng da. Không chỉ bảo vệ da khỏi tia UV, các sản phẩm này còn tích hợp thêm thành phần dưỡng ẩm, chống oxy hóa, thậm chí hỗ trợ chống lão hóa - đáp ứng nhu cầu skincare tối giản nhưng hiệu quả. Với khí hậu nóng ẩm, việc lựa chọn một sản phẩm chống nắng "nhẹ như không" nhưng vẫn đủ khả năng bảo vệ là điều mà nhiều người tìm kiếm. Dưới đây là 5 serum chống nắng đang được yêu thích trong mùa hè này.

1. Kiehl's Better Screen™ UV Serum SPF50 PA++++: Chống nắng kết hợp chống lão hóa

Sản phẩm từ Kiehl's gây ấn tượng với công thức tích hợp collagen peptide, giúp hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi của da. Kết cấu dạng serum lỏng nhẹ, thấm nhanh, không để lại lớp màng trắng hay cảm giác nặng mặt. Ngoài khả năng chống nắng phổ rộng, sản phẩm còn giúp da trông căng mịn và khỏe khoắn hơn khi sử dụng lâu dài. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn kết hợp chống nắng và chăm sóc da trong cùng một bước.

2. La Roche-Posay Anthelios UVAIR SPF50+: Siêu nhẹ, gần như "vô hình" trên da

Đến từ La Roche-Posay, sản phẩm nổi bật với kết cấu siêu mỏng, thấm nhanh ngay khi vừa thoa. Cảm giác trên da gần như không tồn tại, rất phù hợp cho những ngày thời tiết oi bức hoặc khi cần layer nhiều bước skincare. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của môi trường, giúp hạn chế tình trạng da xỉn màu khi tiếp xúc lâu với ánh nắng và khói bụi.

3. Anessa Day Serum SPF50+ PA++++: Dưỡng ẩm tốt, da luôn căng mịn

Sản phẩm từ Anessa mang đến trải nghiệm chống nắng kết hợp dưỡng ẩm hiệu quả. Kết cấu dạng serum giúp da giữ được độ ẩm cần thiết mà không gây nhờn dính. Khi sử dụng, da có độ "glow" nhẹ, trông tươi tắn và khỏe mạnh hơn. Đây là lựa chọn phù hợp cho làn da khô hoặc da hỗn hợp trong mùa hè.

4. d Program Allerdefense Essence SPF50+ PA++++: Dịu nhẹ cho da nhạy cảm

Đến từ d Program, sản phẩm này hướng đến làn da nhạy cảm với công thức lành tính, hạn chế kích ứng. Kết cấu essence mỏng nhẹ, dễ tán, không gây bít tắc lỗ chân lông. Ngoài khả năng chống nắng, sản phẩm còn hỗ trợ làm dịu da, phù hợp cho những ngày da "khó chiều" hoặc đang trong giai đoạn phục hồi.

5. Innisfree Green Tea Hyaluronic Moist Sun Serum SPF50+ PA++++: Cấp ẩm và làm dịu da

Sản phẩm từ Innisfree kết hợp chiết xuất trà xanh và hyaluronic acid, giúp cấp ẩm và làm dịu da hiệu quả. Kết cấu serum mát nhẹ, mang lại cảm giác dễ chịu ngay khi thoa lên da. Ngoài khả năng chống nắng, sản phẩm còn giúp da duy trì độ ẩm và giảm tình trạng khô căng do nắng nóng hoặc điều hòa. Em nó còn có hương trà xanh dễ chịu, tạo cảm giác tươi mát khi sử dụng.

Có thể thấy, serum chống nắng không chỉ là xu hướng nhất thời mà đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người nhờ sự tiện lợi và cảm giác dễ chịu khi sử dụng. Với kết cấu mỏng nhẹ, các sản phẩm này giúp da "dễ thở" hơn trong mùa hè, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng bảo vệ cần thiết. Tuy nhiên, dù kết cấu có nhẹ đến đâu, người dùng vẫn cần đảm bảo sử dụng đủ lượng và thoa lại khi cần thiết để đạt hiệu quả tối ưu. Đồng thời, việc kết hợp với các biện pháp chống nắng khác như đội mũ, đeo kính râm cũng sẽ giúp bảo vệ da toàn diện hơn.

Trong bối cảnh xu hướng làm đẹp ngày càng hướng đến sự tối giản và hiệu quả, serum chống nắng chính là "lời giải" hoàn hảo cho mùa hè - nơi làn da vừa cần được bảo vệ, vừa cần được chăm sóc một cách nhẹ nhàng và thông minh.