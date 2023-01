5 sai lầm nghiêm trọng khi dọn bàn thờ đón Tết 2023

Chuyên gia phong thủy Phùng Phương cho rằng, bàn thờ là nơi linh thiêng, phù hộ cho gia đình bình an, ấm no và hạnh phúc. Do đó, phải biết lau dọn bàn thờ đúng cách, tuyệt đối phải tránh những kiêng kỵ dưới đây:

Tỉa chân nhang sai cách

Khi tỉa chân hương cần lưu ý không rút hết mà phải để lại từ 3 - 5 chân nhang cũ (chú ý để riêng, tránh bị lẫn), cũng không được rút chân hương rồi cầm bát hương đổ hết tro ra ngoài, người xưa cho rằng điều này sẽ khiến cho tài lộc bị hao tán.

Tốt nhất, bạn nên dùng chiếc thìa sạch, xúc tro ra vật dụng có mắt nhỏ (hoặc cái rây bột) để lọc tro mịn. Sau khi làm sạch bát hương bằng nước ngũ vị hay nước thơm bao sái đợi bát nhang khô rồi ta lại cho tro cũ vào.

Chân hương bao sái tránh để tại nơi xú uế, cần được gói vào giấy báo sạch, sau khi hóa nên vùi dưới gốc cây lớn. Riêng với bát hương, đồ thờ cúng cần thay thế mới ta cần thỉnh lễ hạ giải tránh vứt tùy tiện, vừa “phạm” lại ô nhiễm môi trường.

Đặt sai vị trí đồ thờ

Trước khi tiến hành việc bao sái, làm sạch ban thờ, ta cần ghi nhớ thật kỹ vị trí đặt để bài vị, lư nhang, đồ thờ cúng… để sau đó sắp xếp lại cho đúng, đại kỵ việc sắp xếp sai quy cách, vị trí bài vị, bát hương hay các đồ thờ cúng trên ban thờ. Điều này sẽ bị xem là sơ xuất, ảnh hưởng xấu tới vận thế và tài lộc của gia chủ.

Về trình tự bao sái, với các gia chủ thờ Phật tại gia luôn cần lưu ý tịnh sái ban thờ Phật rồi sau đó mới đến bàn thờ chư vị Thần linh, gia tiên, làm sạch bài vị trước, tiếp theo đến lư nhang và sau đó là các đồ thờ cúng liên quan khác…

Để bát hương xiên lệch

Khi bao sái, làm sạch ban thờ không nên di chuyển bát hương, cần phải lau dọn ban thờ mà không xê dịch vị trí quan trọng này.

Đó là chưa kể, việc tùy tiện dịch chuyển còn dễ khiến bát nhang lệch sang hướng xấu, đưa lại phát sinh không hay cho gia chủ.

Tùy tiện dùng nước bao sái

Có quan niệm cho rằng, việc lau dọn bàn thờ có thể dùng nước lạnh, miễn sạch là được? Lại có người dùng rượu gừng cho nghi thức này.

Dùng đồ không sạch để bao sái

Yêu cầu tiên quyết với việc bao sái - làm sạch ban thờ là sự cẩn trọng. Một trong số này là lựa chọn các vật dụng để tiến hành cho nghi thức này.

Các vật dụng để bao sái ban thờ (như chổi quét, khăn lau, khăn khô…) đều cần là đồ sạch, được mua về để dùng riêng cho nghi thức này là tốt nhất. Việc dùng chổi, khăn lau dọn chung - vốn mang nhiều uế khí - không đảm bảo sự tôn nghiêm, ta cần đặc biệt tránh.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!