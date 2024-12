Mới đây, truyền thông xứ Trung gây chú ý khi đăng tải BXH phim truyền hình có rating CVB (rating trung bình chính thức của một bộ phim) khung giờ vàng cao nhất các đài năm 2024. Giữa hàng loạt những bộ phim điệp chiến, chiến tranh chỉ duy nhất một bộ phim đô thị hiện đại của Đàm Tùng Vận lọt top rating. Số 1 thuộc về Thượng Cam Lĩnh dù thuộc thể loại kén người xem nhưng vẫn chiến thắng tuyệt đối trong cuộc chiến rating.

Thượng Cam Lĩnh - 3.315

Phim truyền hình Thượng Cam Lĩnh của đài trung ương CCTV1 (phát song song Youku) ngay khi vừa phát sóng đã leo rate cực đỉnh. Rating CVB tập 1 đã đạt 2.79%, các tập tiếp theo tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với 3.07%. Duy trì được xu thế tăng cao, Thượng Cam Lĩnh đã chinh phục khán giả và vươn lên vị trí số 1 với rating CVB giờ vàng cao nhất đài CCTV, đạt 3.315.

Thượng Cam Lĩnh là bộ phim kể về trận chiến trên núi Thượng Cam Lĩnh, khi quân đội Trung Quốc giành chiến thắng oanh liệt trước quân đội Mỹ. Sở hữu dàn diễn viên thực lực gồm Hoàng Hiên, Vương Lôi, Viên Văn Khang, Đường Quốc Cường, Lý Thần, Chu Á Văn, Âu Hào, Đỗ Giang, Phùng Thiệu Phong, Lý Đông Học, Thích Tiểu Long, Lưu Hạo Tồn, Triệu Nhuận Nam..., Thượng Cam Lĩnh chinh phục các mốc rating và dẫn đầu top các phim có rating cao nhất 2024.

Nam Lai Bắc Vãng - 2.369

Tại thời điểm ra mắt, Nam Lai Bắc Vãng do Bạch Kính Đình, Đinh Dũng Đại, Kim Thần,… đóng chính chiếm vị trí số 2 rating CVB khung giờ vàng cao nhất các Đài CCTV8 năm 2024 với 2.369. Nội dung phim kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Uông Tân (Bạch Kính Đình) - một công nhân phụ trách an ninh đường sắt và Mã Khôi (Đinh Dũng Đại) - một cựu cảnh sát đường sắt. Lầm tưởng Mã Khôi là kẻ xấu, Uông Tân đã không ngần ngại truy bắt, dẫn đến cuộc gặp gỡ dở khóc dở cười của 2 người. Uông Tân và Mã Khôi, từ việc không chấp nhận lẫn nhau đã dần trở nên thấu hiểu, quan tâm nhau. Họ truyền cho nhau ngọn lửa nghề, chiến đấu bên nhau trên tuyến đường sắt an ninh…

Mặc dù ngay tại thời điểm phim đang phát sóng, nam chính Bạch Kính Đình phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích vì những ồn ào đời tư như giành spotlight, lợi dụng ghép cặp với nhiều sao nữ, “chơi xấu” đồng nghiệp, dùng “chiêu trò" để nâng cao danh tiếng…, tuy nhiên không thể phủ nhận diễn xuất của Bạch Kính Đình trong phim Nam Lai Bắc Vãng rất tốt. Những tranh cãi về đời tư dường như không ảnh hưởng đến rating phim.

Cô Châu - 0.677

Với rating CVB lần lượt đạt 0,677% (đứng đầu đài Đông Phương), 0,493% (hạng 2 đài Bắc Kinh) và 0,297% (hạng 2 đài Giang Tô), Cô Châu cũng đạt thành tích ấn tượng trên các nền tảng trực tuyến với điểm số cao nhất 8.143 trên iQIYI. Cô Châu là một bộ phim trinh thám do Lâm Lê Thắng đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên Tăng Thuấn Hy và Trương Tụng Văn, Trương Ninh Giang… Cô Châu đưa khán giả trở về Tô Châu năm 1941, một thành phố bị kẹt giữa dưới sự chiếm đóng của Nhật Bản. Bộ phim không chỉ tái hiện chân thực khung cảnh lịch sử mà còn khắc họa sâu sắc những tâm hồn trẻ tuổi, những tình yêu, những mất mát trong bối cảnh chiến tranh.

Bên cạnh diễn xuất của dàn sao kỳ cựu, điểm mạnh của bộ phim còn nằm trong cách miêu tả những nhân vật nữ mạnh mẽ, đa diện. Một Trương Hải Mạt (Trần Đô Linh) mặc dù có ngoại hình khá yếu đuối nhưng mang trong mình một ý chí mạnh mẽ, sắc sảo ngược lại hoàn toàn với Tiêu Nhược Đồng của Vương Ngọc Văn lại năng động, lạc quan và can đảm. Nữ chính Trần Đô Linh gây ấn tượng về nhan sắc với khán giả ngay từ khi phim chưa phát hành. Dáng vẻ mảnh mai, thanh nhã của cô trong tạo hình cổ điển nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Khán giả ca ngợi Trần Đô Linh bằng những lời hoa mỹ như “mỹ nhân vạn người mê", “quốc sắc thiên hương"... Ngoài ra bộ phim không chỉ là một câu chuyện lịch sử mà còn là một hành trình khám phá vẻ đẹp văn hóa, kiến trúc độc đáo của một trong những thành phố cổ kính nhất Trung Quốc.

Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao - 0.534

Theo tài khoản Weibo chính thức của Giải trí Tencent, Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao đã được nền tảng này chứng nhận là tác phẩm đột phá mùa hè 2024, với sức ảnh hưởng lớn (xếp top 3 phim có nhiệt độ cao nhất tháng 7 - 18,448 điểm). Ngoài một số thành tích kể trên, Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao còn lọt vào top 4 phim Hoa ngữ có lượt view Douyin cao nhất 2024 trong 7 tháng qua với 767 triệu view. Có thời điểm, hiệu quả chiếu, lượt xem Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao còn cao hơn cả Trường Tương Tư 2 của Dương Tử.

Sự tương tác ăn ý giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã mang đến một "couple" hoàn hảo cho Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao. Thậm chí, trong một cuộc bình chọn của cư dân mạng với chủ đề "Những couple gánh cả bộ phim", cặp đôi Hàn Đình - Kỷ Tinh còn giành được nhiều vote nhất, điều đó phần nào cho thấy tình yêu thương và sự ghi nhận mà khán giả dành cho hai diễn viên chính của phim. Thành công của bộ phim cũng giúp Đàm Tùng Vận khẳng định đẳng cấp "nữ hoàng rating".

Trinh Sát Anh Hùng - 0.521

Trinh Sát Anh Hùng khi chiếu trên đài Trùng Khánh mặc dù là đài rất nhỏ nhưng rating cũng rất tốt, nhiều lần vào top 10 đài địa phương, thậm chí vượt qua cả các đài tuyến 1 như Bắc Kinh, Chiết Giang,.. Gần đây, đài Sơn Đông cảm thấy chiếu giờ vàng 1 lần và các giờ khác là không đủ nên đã quyết định chiếu giờ vàng thêm lần nữa, trực tiếp kéo rat giờ vàng Sơn Đông lên top 1-2 các đài địa phương.

Trinh Sát Anh Hùng thuộc đề tài trinh sát, chiến tranh do Trịnh Hiểu Long đạo diễn, với sự tham gia của La Tấn và Mã Tư Thuần. Bộ phim là câu chuyện hào hùng về Lương Thần (La Tấn), trưởng bộ phận trinh sát của một sư đoàn Quân tình nguyện, người đứng đầu một đại đội trinh sát với tư cách là đội tiên phong và nhiều lần dựa vào những chiến lược và chiến thuật siêu cao để chống lại quân đội Mỹ. Tại đây, anh cũng tìm được tình yêu với cô văn công Văn Tiệp (Mã Tư Thuần). Nhờ nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu lịch sử và chia sẻ của những người lính từng trải, bộ phim đã tái hiện một cách chân thực và sống động những trận chiến khốc liệt, những chiến công anh hùng của các trinh sát. Không chỉ là một bộ phim giải trí, Trinh Sát Anh Hùng còn là một tài liệu lịch sử giá trị, giúp người xem hiểu rõ hơn về những hy sinh thầm lặng của các anh hùng trong chiến tranh.