5 phim Hàn vạch trần sự thật trần trụi

Dựa trên những sự kiện đã xảy ra gây rúng động xã hội Hàn Quốc, nhiều nhà làm phim đã dựng lại những câu chuyện, phản ánh nhiều mặt tối của xã hội. Có những bộ phim đã khiến khán giả sốc và ám ảnh vì sự thật quá đỗi đen tối, lại có những thước phim chứa đầy cảm xúc mà lấy đi nước mắt của khán giả.

1. Taxi Driver

Không thể phủ nhận độ nổi tiếng của series Taxi Driver (Tài Xế Ẩn Danh) khi ghi nhận rating đạt mức 21%, ngay khi mùa 2 vừa kết thúc, nhà sản xuất đã thông báo sẽ cho ra mắt mùa 3 của bộ phim. Taxi Driver xoay quanh câu chuyện về nhóm Taxi Cầu Vồng - một dịch vụ taxi báo thù và sau này chuyển sang dịch vụ giúp đỡ những người yếu thế để phục vụ công lý và đem lại công bằng cho xã hội. Hầu hết những vụ án mà nhóm Taxi tiếp nhận đều được dựa trên những vụ án có thật trong xã hội Hàn Quốc như vụ án Cho Doo Soon, việc phóng thích một tội phạm tình dục khỏi nhà tù, nạn buôn người khuyết tật được nêu bật trong các sự kiện ở Đảo Tím thuộc tỉnh Jeolla hay vụ án Burning Sun nổi tiếng.

2. Midnight (2021)

Bộ phim xoay quanh cuộc trốn tìm nguy hiểm của một tên sát nhân tâm thần Do Shik (Wi Ha Joon thủ vai) và cô gái khiếm thính (Kyeong Mi (Jin Ki Joo thủ vai). Được biết nhân vật phản diện chính trong phim được dựa trên Yoo Young Chul, kẻ giết người hàng loạt khét tiếng ở Hàn Quốc. Hắn được biết đến với biệt danh “kẻ giết người mặc áo mưa”, đã sát hại hơn 20 nạn nhân và ăn thịt một số người trong số họ.

3. Hope (2013)

Ra mắt được hơn 1 thập kỷ nhưng bộ phim Hope (Hy Vọng) vẫn là một cái tên khiến nhiều khán giả rơi nước mắt và chua sót thay khi ngẫm nghĩ về những nạn nhân nhỏ tuổi của nạn ấu dâm. Bộ phim gây ám ảnh kể về cô bé So Won (Lee Re thủ vai) - bị một gã say rượu bạo hành và cưỡng hiếp trên đường đi học về nhà. Bộ phim dựa trên sự kiện có thật năm 2008, khi cô bé Na Young, 8 tuổi, bị Choo Doo Soon, một kẻ ấu dâm say rượu, tấn công tình dục và đánh đập trong nhà vệ sinh của nhà thờ. Điều gây phẫn nộ là hắn chỉ bị kết án 12 năm tù do được xác định có vấn đề về tâm thần.

4. Hijack 1971 (2024)

Tác phẩm mới nhất vừa được lên sóng kể về câu chuyện sinh tồn kịch tính nhưng chứa đựng giá trị nhân văn. Bộ phim lấy bối cảnh trên một chuyến bay tới Seoul và tên khủng bố Yong-dae (Yeo Jin Goo thủ vai) bất ngờ kích nổ một quả bom tự chế rồi đe dọa tính mạng hành khách, ép các phi công phải đổi hướng sang Triều Tiên. Từ đây, mọi quyết định của các nhân vật trong giờ phút sinh tử đều thể hiện rõ bản chất của từng người. Hijack 1971 (Vây Hãm Trên Không) dựa trên cảm hứng từ một sự kiện có thật năm 1971, khi một thanh niên Hàn Quốc cố gắng cướp một chiếc máy bay chở khách từ thành phố cảng Sokcho đến Seoul.

5. Silcenced (2011)

Silcenced (Buộc Phải Im Lặng) là bộ phim về đề tài lạm dụng trẻ em khuyết tật đã tạo nên làn sóng căm phẫn lớn tại Hàn Quốc. Bộ phim xoay quanh hành trình phanh phui tội lỗi của thầy giáo trẻ Kang In Ho (Gong Yoo thủ vai) khi phát hiện ra học sinh của mình có dấu hiệu bị lạm dụng từ những tên “ác quỷ” đội lốt người. Kịch bản bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nữ nổi tiếng Hàn Quốc Kong Ji Young. Cuốn tiểu thuyết được viết dựa trên sự kiện có thật từng xảy ra từ năm 2000 đến 2005 tại trường khiếm thính Inhwa, thành phố Gwangju, gây chấn động xã hội Hàn Quốc.