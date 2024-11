5 món thời trang giúp tôi “hack tuổi”, thật lòng khuyên các cô gái 30+ nên sắm

Đây là một trong những outfit đã giúp tôi thành công "hack" tuổi khi vi vu xuống phố. Không cần mix match cầu kỳ, chỉ cần áp dụng công thức áo dáng ôm + chân váy ngắn là vóc dáng sẽ thanh thoát và thon gọn vài phần. Với chân váy, tôi luôn ưu tiên các kiểu dáng xếp ly vì chúng che khuyết điểm khá tốt, lại còn tôn đôi chân dài và mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động.

Tủ đồ váy xếp ly của tôi bạt ngàn mẫu mã từ dáng ngắn cho đến dáng dài. Màu sắc cũng rất đa dạng, gam trung tính như xám, be, đen hay tông rực rỡ 1 chút như đỏ, hồng pastel... đều có đủ. Váy xếp ly tìm mua chẳng khó, bạn dạo 1 vòng trên Lazada đảm bảo nghía được vô vàn item xinh yêu. Dịp này Lazada đang tưng bừng với sự kiện "11.11 Sale Siêu Rẻ" nên có nhiều mã giảm cực hời, váy xếp ly cũng đang được sale rẻ chỉ hơn 100k nhưng chất lượng quá mê!

Phái nữ rất chuộng những thiết kế jeans ống rộng, bởi kiểu quần này khi lên dáng sẽ giúp "hack" chiều cao hiệu quả. Quan trọng là chúng kết hợp với trang phục nào cũng hợp, từ áo sơ mi, áo phông cho đến trang phục thu đông như áo hoodie, sweater... Quần jeans năng động nên sẽ càng giúp diện mạo thêm trẻ trung, sành điệu.

Và nếu đang tìm 1 mẫu jeans đẹp, bạn có thể tham khảo item của Aoem Studios. Quần của Aoem có thiết kế suông ống đứng, hơi loe nhẹ theo phom người nên sẽ tạo hiệu ứng cân đối cho tỷ lệ cơ thể. Bạn muốn khoe triệt để lợi thế chân dài cùng thân hình mảnh mai thì nhất định nên sắm item này.

Váy trắng chính là item "must-have" mà nàng nào cũng nên có trong tủ đồ, đơn giản vì chúng dễ mặc, dễ phối và không kén dáng người. Gam màu trắng cũng tạo được cảm giác mướt mát tươi tắn, ngay cả khi không có hoạ tiết cầu kỳ thì chúng vẫn đem đến sự yêu kiều, nữ tính cho người mặc.

Thiết kế xinh xắn của thương hiệu OLV là một trong những lựa chọn xinh xắn mà bạn không nên bỏ qua. Item này rất hợp để diện đến công sở hoặc đi chơi, đi dự tiệc. Váy có thiết kế tay bồng cùng chi tiết ren hoa ở phần ngực - là điểm nhấn nổi bật cho outfit thêm phần độc đáo nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, thời thượng. Bạn ưng ý thì mau lên Lazada "chốt" sớm để nhận được nhiều mã giảm hời!

Giày dép góp 1 phần công sức rất lớn vào việc làm đẹp outfit. Để trông đúng tuổi nhưng vẫn tạo cảm giác "hack" tuổi, tôi thường ưu ái những thiết kế sandal cao gót. Diện lên rất mềm mại dễ chịu mà lại còn hợp với nhiều kiểu trang phục, phối kiểu gì cũng đẹp và trông có gu.

Sandal cao gót có khá nhiều kiểu dáng nịnh mắt, cùng 1 món đồ nhưng bạn hoàn toàn có thể sắm được những mẫu mã khác nhau để đem đến sự mới mẻ, xinh tươi cho diện mạo. Dưới đây là gợi ý xinh xắn cho bạn có thêm lựa chọn tham khảo. Mẫu sandal này đang được sale 70% rất rẻ, bạn ưng thì nên rinh ngay!

Nếu đang thiếu những túi xách dáng to để đựng nhiều đồ đạc, bạn có thể tham khảo mẫu Classic Monogram Jacquard của MLB. Thiết kế này có quai cầm và dây đeo tiện lợi, dùng để đeo chéo hay cầm tay cũng "over hợp". Hoạ tiết monogram không chỉ hiện đại mà còn cực thời thượng, giúp bạn ghi điểm mặc đẹp trong nhiều hoàn cảnh. Túi xách đâu chỉ đơn thuần là 1 phụ kiện đi kèm, chúng hoàn toàn có thể giúp outfit của bạn "next level" đó!

