5 món đồ makeup "Clean Girl" chất lượng, giá cực hời nếu nàng ''chốt đơn'' trong dịp siêu sale hàng hiệu 9.9

''Clean Girl'' là một trong những phong cách trang điểm được ưa chuộng nhất ở thời điểm hiện tại. Style makeup này yêu cầu sự trong trẻo và tự nhiên nhưng vẫn đủ để tôn lên các đường nét mềm mại và duyên dáng trên khuôn mặt. Ngoài ra, số lượng các món đồ mỹ phẩm cũng có phần giới hạn hơn để không quá lồng lộn, làm mất đi cái chất của ''clean girl''. Và nếu nàng cũng đang cần sắm cho mình những món đồ trang điểm cần thiết để theo đuổi style makeup này, thì còn chần chừ gì mà không check ngay 5 item sẽ được lên kệ với mức giá cực hợp trong các khung giờ cố định dịp siêu sale 9.9 của Lazada. Bạn chắc chắn sẽ phải gật gù với loạt deal cực ấn tượng đến từ sàn TMĐT này và các brand mỹ phẩm đình đám đó.

Cushion là món đồ không thể thiếu để giúp nàng tạo lập một lớp nền vừa mỏng nhẹ, tự nhiên lại vẫn có thể che được các khuyết điểm nhỏ trên làn da của bản thân. Em phấn nền Laneige Neo Cushion Matte sẽ là item cực kỳ đáng để chị em đầu tư dịp này, vì em nó sẽ được sale đến 10% và tặng kèm bộ quà tặng hấp dẫn trong khung giờ 0h ngày 9/9.Việc bạn cần làm bây giờ là cho ngay em nó vào giỏ hàng để chờ đến lúc được ''chốt đơn'' mà thôi.

Nơi mua: Lazada - sale 10%

Các cô nàng thích kiểu makeup ''clean girl'' châu Âu nên lựa chọn sản phẩm kem nền, vì có rất nhiều tông màu đa dạng cho nàng lựa chọn. Khi nhắc đến kem nền thì chắc chắn không thể bỏ qua thương hiệu Bobbi Brown. Vào 0h ngày 9/9 tới đây, chị em sẽ có cơ hội mua bộ sản phẩm gồm Skin Longwear Weightless Foundation SPF 15 và Bobbi Brown Sheer Finish Pressed Powder với mức giá rẻ hẳn một nửa, cụ thể là chỉ còn 1.479.000 VNĐ mà thôi. Các tín đồ nhà Bobbi Brown nhất định phải săn ngay kẻo lỡ.

Nơi mua: Lazada - sale 50%

Đôi lông mày tự nhiên sẽ làm cho khuôn mặt của nàng trở nên sắc nét và quyến rũ hơn. Nếu chưa biết chọn sản phẩm chì kẻ mày nào, thì bạn nên tham khảo ngay em chì 2 đầu Lemonade Want It Got It Dual Eyebrow. Em này không chỉ chất lượng mà còn có giá ưu đãi cực hời cho túi tiền của nàng khi ''chốt đơn'' lúc 0h ngày 9/9 trên Lazada. Nàng chỉ cần bỏ ra 161.000 VNĐ là đã có thể sở hữu mẫu chì kẻ mày đình đám của nhà Lemonade rồi.

Nơi mua: Lazada - sale 19%

Makeup ''clean girl'' tuy đơn giản, thanh thuần nhưng không thể thiếu một chút sắc đỏ của son môi. Không để các chị em phải lăn tăn khi lựa chọn, nhà Focallure đã tung ra loạt deal sale đến 30% cho dòng son Misty City Mellow Tint trong khung 0h ngày 9/9. Một thỏi son vừa xinh lại có độ bền cực tốt chỉ còn 89.000 VNĐ thì nàng còn chần chừ mà không ''chốt đơn'' nhỉ.

Dù lựa chọn kiểu makeup tối giản nhưng chị em vẫn nên tẩy trang kỹ càng và cẩn thận. Nhân dịp siêu sale 9/9, L'Oreal Paris cũng tung ra một chiếc deal cực ''iu'' cho dòng nước tẩy trang Micellar Water L'Oreal Paris. Theo đó, bộ đôi sản phẩm này sẽ được giảm giá đến 32%, cụ thể là chỉ còn 297.000 VNĐ thôi nàng nhé. Giá ''ưng'' thế này thì còn chờ gì mà không đặt lịch lúc oh ngày 9/9 để kịp thời ''tậu'' ngay chị em ơi.

Nơi mua: Lazada - sale 32%