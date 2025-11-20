5 mẫu áo khoác "đốn tim" gái Hàn: Ấm áp, sành điệu, phối cùng quần jeans hay chân váy đều hợp

LAM PHƯƠNG, Theo Phụ Nữ Số 13:00 20/11/2025
Điểm chung của các item này là sự tinh giản nhưng không hề đơn điệu, nhấn mạnh hiệu ứng thị giác và tôn tỷ lệ cơ thể.

Gió lạnh vừa xuất hiện là gái xinh xứ Hàn đã lập tức bật mood fashionista với loạt áo khoác xịn sò, cá tính. Xu hướng năm nay xoay quanh vibe ấm áp nhưng phải đẹp, đơn giản nhưng phải chất, lên hình là auto nhận điểm 10. Từ áo khoác da lộn retro đang hot rần rần, áo da làm mưa làm gió đến những em áo lông siêu mềm mượt… tất cả tạo nên một mùa đông thời thượng mà ai mê mặc đẹp cũng không thể bỏ lỡ.

1. Áo khoác da lộn

Da lộn đang phủ sóng khắp Hàn Quốc mùa này, đặc biệt là dáng bomber trông khá retro nhưng lại rất cuốn. Chất liệu da lộn tạo độ mềm mại và độ ấm thị giác, giúp tổng thể nữ tính nhưng không bị sến. 

Màu nâu vẫn là gam hot nhất, từ tone caramel, hạt dẻ đến cacao đều tôn da, lại tạo vibe mùa đông "aesthetic" cực xịn. Áo da lộn tone nâu dễ phối đến mức nàng mặc quần sáng màu, váy liền, quần shorts hay chân váy chữ A đều đẹp. Còn muốn chuẩn style Hàn nhất thì cứ combo áo khoác da lộn dáng bomber mix váy midi đi kèm boots là "chuẩn bài".

Nếu năm trước là sự lên ngôi của áo khoác da dáng biker bóng bẩy thì 2025 lại chuộng da được làm cũ với hiệu ứng mờ, nhăn và phai tự nhiên. Kiểu da này trông "bụi" hơn, rất "cool". Kiểu dáng năm nay cũng có sự khác biệt với form rộng rãi, vai đổ nhẹ, thân áo dài, hợp mix từ quần jeans đến váy lụa. Fashionista Hàn đặc biệt thích mix áo khoác da cùng chất liệu mỏng như sheer hoặc satin để tạo độ tương phản, giúp tổng thể trông mềm mại mà vẫn cá tính, chất chơi.

Áo khoác dạ tiếp tục là item đáng đầu tư mà tủ đồ nào cũng nên có. Mùa đông 2025 tập trung vào các tông màu trung tính thời thượng như xám tro, camel, ivory vừa sang vừa dễ phối theo phong cách tối giản. Form áo chia thành 2 xu hướng: dáng dài chạm gót cho vibe trưởng thành hoặc dáng ngắn boxy để giữ tỷ lệ người gọn gàng. Kết hợp cùng áo cổ lọ, denim hay chân váy dài đều đẹp, mang lại đúng tinh thần "Korean chic" rất thanh lịch. Một điểm nhấn của áo khoác dạ năm nay là cổ đứng giúp cổ của chị em trông thon hơn, lại chống gió cực tốt.

Nguồn: beauty321

