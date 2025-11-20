5 mẫu áo khoác "đốn tim" gái Hàn: Ấm áp, sành điệu, phối cùng quần jeans hay chân váy đều hợp

Gió lạnh vừa xuất hiện là gái xinh xứ Hàn đã lập tức bật mood fashionista với loạt áo khoác xịn sò, cá tính. Xu hướng năm nay xoay quanh vibe ấm áp nhưng phải đẹp, đơn giản nhưng phải chất, lên hình là auto nhận điểm 10. Từ áo khoác da lộn retro đang hot rần rần, áo da làm mưa làm gió đến những em áo lông siêu mềm mượt… tất cả tạo nên một mùa đông thời thượng mà ai mê mặc đẹp cũng không thể bỏ lỡ.

1. Áo khoác da lộn

Da lộn đang phủ sóng khắp Hàn Quốc mùa này, đặc biệt là dáng bomber trông khá retro nhưng lại rất cuốn. Chất liệu da lộn tạo độ mềm mại và độ ấm thị giác, giúp tổng thể nữ tính nhưng không bị sến.

Màu nâu vẫn là gam hot nhất, từ tone caramel, hạt dẻ đến cacao đều tôn da, lại tạo vibe mùa đông "aesthetic" cực xịn. Áo da lộn tone nâu dễ phối đến mức nàng mặc quần sáng màu, váy liền, quần shorts hay chân váy chữ A đều đẹp. Còn muốn chuẩn style Hàn nhất thì cứ combo áo khoác da lộn dáng bomber mix váy midi đi kèm boots là "chuẩn bài".