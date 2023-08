5 lưu ý khi sử dụng vitamin C để giúp ngừa nám da

Vitamin C là thành phần dưỡng da nổi tiếng và được nhiều người sử dụng. Dùng serum vitamin C đều đặn sẽ kích thích sản sinh collagen, bảo vệ da khỏi các tác nhân gây lão hóa, nâng tông da và xóa mờ đốm thâm… Tuy nhiên, serum vitamin C sẽ không thể phát huy hiệu quả nếu bạn sử dụng sai cách. Dưới đây là 5 lưu ý giúp serum vitamin C phát huy tối đa công dụng mà bạn nên lưu tâm.

1. Dùng serum vitamin C vào buổi sáng

Serum vitamin C có thể dùng cả sáng và tối, tuy nhiên dùng buổi sáng sẽ mang lại nhiều tác động hơn cả. Điều này là bởi vitamin C là một chất chống oxy hóa có thể vô hiệu các gốc tự do, chống lại các tác nhân có hại từ môi trường. Do đó, việc thoa serum vitamin C vào buổi sáng sẽ giúp tăng cường hiệu quả bảo vệ làn da, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV và các tác nhân bên ngoài.

2. Dùng kem chống nắng

Khi dùng serum vitamin C mà không bảo vệ đúng cách, làn da có xu hướng trở nên mỏng và nhạy cảm hơn với ánh nắng, da cũng dễ bị đen sạm hơn. Vì vậy tốt nhất bạn nên dùng serum vitamin C vào ban ngày và kết hợp dùng thêm kem chống nắng để đem lại hiệu quả dưỡng da tối ưu. Ngoài ra bộ đôi kem chống nắng + serum vitamin C sẽ giúp bảo vệ làn da hiệu quả hơn. Do đó, bạn đừng quên bôi kem chống nắng hàng ngày để ngừa lão hóa da khi dùng serum vitamin C.

3. Dùng serum vitamin C sau toner

Serum vitamin C nên được bôi trên làn da sạch, có độ ẩm vừa phải để dễ hấp thụ. Do đó bạn cần làm sạch da, thoa toner rồi mới dùng serum vitamin C, cuối cùng là kem dưỡng và kem chống nắng. Với những loại serum vitamin C có độ pH thấp, bạn nên để serum có thời gian hoạt động trên da, từ 10 – 15 phút rồi mới tiếp tục các bước dưỡng sau.

4. Bảo quản sản phẩm trong tủ lạnh

Serum vitamin C rất dễ bị oxy hóa, và làm mất tác dụng. Nhiệt độ cao sẽ khiến serum oxy hóa nhanh hơn. Do đó, việc bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sẽ giúp serum duy trì độ ổn định, có thể sử dụng trong thời gian dài.

Ngoài ra, khi chọn serum vitamin C, bạn nên chọn những sản phẩm có thiết kế dạng vòi nhấn hoặc dạng nhỏ giọt để giúp tránh không khí tiếp xúc quá nhiều, khiến sản phẩm nhanh bị biến chất.

5 Tránh sử dụng serum vitamin C với AHA, BHA, retinol

AHA, BHA, retinol có khả năng tác động mạnh lên da. Do đó bạn nên tránh sử dụng serum vitamin C cùng lúc với các sản phẩm có chứa các thành phần trên để tránh trường hợp da trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Bạn nên dùng serum vitamin C vào buổi sáng, retinol vào buổi tối. Còn với AHA, BHA bạn nên sử dụng cách serum vitamin C ít nhất 10 phút để da có thời gian ổn định, tránh châm chích…

Dưới đây là một số loại serum vitamin C mà bạn có thể tham khảo.

innisfree Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum

Laneige Radian-C Spot Serum Nơi mua: Laneige Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution Nơi mua: Kiehl's

Custom No.333 By New York VC30 Nơi mua: Watsons

Vichy Liftactiv Vitamin C pure 15% Nơi mua: Vichy