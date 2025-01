5 loài cây trưng Tết được lòng "ông Thần Tài": Bước sang năm mới, gia chủ "cầu gì được nấy"

Tết đến xuân về, việc chọn cây cảnh không chỉ để trang trí nhà cửa mà còn mang ý nghĩa phong thủy, thu hút tài lộc và may mắn. Dưới đây là 5 loại cây được xem là "vật phẩm phong thủy" giúp gia đình bạn năm mới rực rỡ, vạn sự như ý.

1. Cây kim tiền – Biểu tượng của phú quý và giàu sang

Cây kim tiền nổi bật với những chiếc lá xanh mướt, căng bóng, tượng trưng cho sự thịnh vượng và tài lộc. Theo phong thủy, cây kim tiền mang năng lượng dương mạnh mẽ, giúp gia tăng vận khí, thu hút của cải và may mắn cho gia chủ.

Để cây kim tiền phát huy tối đa công dụng phong thủy, bạn nên đặt cây ở hướng Đông Nam hoặc góc tài lộc của phòng khách. Đặc biệt, khi trưng cây vào ngày Tết, hãy thắt thêm sợi dây đỏ hoặc treo đồng xu phong thủy để tượng trưng cho sự no đủ, giàu có trong suốt năm.

2. Cây quất – Mang đến sự sung túc và đoàn viên

Cây quất từ lâu đã là hình ảnh quen thuộc trong ngày Tết Việt Nam. Với những chùm quả vàng óng, cây quất mang ý nghĩa cho sự đủ đầy, sung túc và đoàn tụ gia đình. Cây càng nhiều quả, gia đình càng được xem là đón nhiều lộc trời ban.

Ngoài ra, cây quất còn được tin rằng giúp hóa giải sát khí, mang lại sự thịnh vượng, bình an. Khi chọn quất, hãy ưu tiên những cây có cả hoa, quả, và lộc non. Điều này tượng trưng cho sự phát triển và vận may liên tục trong năm mới.

3. Cây phát lộc – Gọi lộc vào nhà

Cây phát lộc với dáng hình nhỏ gọn, lá xanh mướt là một trong những loại cây phong thủy hàng đầu cho dịp Tết. Cây mang ý nghĩa thu hút tài lộc, may mắn và sự thăng tiến trong công việc.

Cây phát lộc thường được bày ở bàn làm việc, quầy thu ngân hoặc bàn thờ Thần Tài. Đặc biệt, bạn có thể chọn cây được tết thành hình tháp hoặc hình con số may mắn (như số 8) để tăng thêm ý nghĩa phong thủy, giúp gia đình "tiền vô như nước".

4. Cây đào – Biểu tượng của Tết và may mắn

Cây đào không chỉ là biểu tượng của mùa xuân mà còn được coi là "bùa hộ mệnh" trong phong thủy, xua đuổi tà ma và mang lại may mắn. Hoa đào màu hồng phớt nhẹ nhàng, tượng trưng cho hạnh phúc, tình yêu và sự khởi đầu tốt đẹp.

Gia chủ có thể chọn đào thế hoặc đào bích để bày trong phòng khách. Đào thế với dáng đẹp, uốn lượn tinh tế mang ý nghĩa phát tài, phát lộc. Trong khi đó, đào bích với sắc hồng đậm đà biểu trưng cho sự may mắn, tràn đầy sức sống.

5. Cây sung – Tượng trưng cho sự viên mãn

Cây sung với tên gọi mang ý nghĩa đầy đủ, viên mãn là lựa chọn lý tưởng để trưng Tết. Quả sung mọc thành chùm, tượng trưng cho sự sum vầy, con cháu đủ đầy và tài lộc dồi dào.

Khi trưng bày, bạn nên đặt cây sung ở góc phòng khách hoặc gần bàn thờ để tăng cường năng lượng phong thủy. Nếu không có điều kiện mua cây sung lớn, bạn cũng có thể chọn những chậu sung mini để bàn, vừa gọn gàng, vừa mang ý nghĩa tốt lành.

Nguồn: Tổng hợp