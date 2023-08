5 lọ serum xóa nếp nhăn, giúp trẻ hóa làn da hiệu quả

Nếp nhăn là một trong những dấu hiệu lão hóa mà chị em sẽ không muốn đối diện sớm. Tuy nhiên, nếu nếp nhăn xuất hiện trên da thì chị em vẫn có cách để khắc phục tình trạng này. Theo bác sĩ Deanne Mraz Robinson tại Connecticut: "Serum là cách tuyệt vời giúp cải thiện làn da lão hóa, bởi sản phẩm này chứa các thành phần hoạt tính có nồng độ cao, giúp cấp ẩm, xoa dịu, bảo vệ và chữa lành tổn thương da, đồng thời mang đến vẻ sáng hồng rạng rỡ" . Khi làn da lão hóa được cải thiện, nó sẽ trở nên săn chắc hơn và nếp nhăn mờ dần. Sau đây là 5 lọ serum "là phẳng" nếp nhăn mà chị em rất nên tham khảo.

SkinCeuticals C E Ferulic

Đây là lọ serum được nhiều bác sĩ khuyên dùng. Sản phẩm chứa các thành phần chống oxy hóa như vitamin C và E giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do, đồng thời xóa mờ đốm nâu, dưỡng ẩm làn da. Lọ serum không chỉ làm giảm nếp nhăn sẵn tồn tại, mà còn ngăn dấu hiệu lão hóa này xuất hiện trở lại. Bác sĩ Erum Ilyas tại Pennsylvania chia sẻ rằng: "Tôi rất yêu thích sản phẩm của SkinCeuticals vì nó chứa dạng vitamin C hoạt động tích cực với tỷ lệ phù hợp để phát huy tác dụng" .

Nơi mua: Belle Lab Giá: 3.850k

Caudalie Resveratrol Lift Instant Firming Serum

Những ai sở hữu làn da nhạy cảm có thể cảm thấy những công thức chứa rerinol khá "khắc nghiệt" với làn da. Vậy thì, các nàng hãy thử lọ serum của Caudalie. Sản phẩm chứa các thành phần nổi bật là reservatrol và peptide. Nhờ vậy, lọ serum sẽ cải thiện độ săn chắc của làn da, làm giảm nếp nhăn để diện mạo trở nên trẻ trung hơn. Sản phẩm còn khắc phục tình trạng da xỉn màu, giúp nâng tông da tươi sáng và rạng rỡ.

Nơi mua: Beauty Box Giá: 1.880k

RoC Derm Correxion Fill + Treat Serum

Các sản phẩm bình dân vẫn có thể mang đến hiệu quả làm mờ nếp nhăn, như lọ serum của RoC là ví dụ. Sản phẩm có retinol - thành phần nổi tiếng với khả năng chống lão hóa, nâng cấp làn da. Bên cạnh đó, lọ serum còn chứa phức hợp 3 dạng hyaluronic acid. Thành phần này cho hiệu quả làm căng da ngay lập tức, khiến các nếp nhăn bị lu mờ. Theo thời gian, sản phẩm sẽ cải thiện độ mịn màng và trẻ hóa làn da hiệu nghiệm.

Nơi mua: Shopee Giá: 420k

Cetaphil Deep Hydration 48-Hour Activation Serum

Thêm một lọ serum có giá thành "êm ví" mà các nàng nên tham khảo cho quy trình trẻ hóa làn da, đó là sản phẩm của Cetaphil. Lọ serum chứa nhiều thành phần dưỡng ẩm, chống lão hóa tốt như hyaluronic acid, dầu hạt hướng dương và vitamin E. Sản phẩm thẩm thấu nhanh chóng, giúp tăng cường độ ẩm. Ngoài ra, lọ serum còn có công thức dịu nhẹ, phù hợp với làn da nhạy cảm, đang gặp phải các vấn đề lão hóa.

Nơi mua: Shopee Giá: 330k

Clarins Double Serum

Lọ serum của Clarins có thể khắc phục được nhiều biểu hiện lão hóa da, chẳng hạn như nếp nhăn từ nông đến sâu, tình trạng tăng sắc tố… Lọ serum rất giàu dưỡng chất, trong đó nổi bật là tinh chất nghệ chống oxy hóa, dưỡng da căng bóng và hyaluronic acid cấp ẩm, tạo độ mịn màng cho làn da. Chị em nên thoa lọ serum cho cả vùng da cổ để ngăn ngừa nếp nhăn, giúp nhan sắc được trẻ hóa toàn diện hơn.

Nơi mua: Selena Giá: 2.300k

Nguồn: Allure

Ảnh: Sưu tầm