5 lọ serum đáng sắm nhất cho mùa hè, bôi vào mỗi sáng giúp tăng mạnh hiệu quả chống lão hóa

Một trong những vấn đề khiến chị em lo lắng vào mùa hè chính là da sạm đen. Vì vậy, ngay lúc này, các nàng nên nâng cấp quy trình chăm sóc da buổi sáng để bảo vệ làn da tốt hơn khỏi ánh nắng hè gay gắt.

Một trong những sản phẩm lý tưởng nhất để thêm vào quy trình skincare buổi sáng chính là serum vitamin C. Thành phần vitamin C không chỉ làm sáng da, mà còn là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da tốt hơn khỏi những tác nhân gây hại từ phía môi trường. Sau đây là 5 lọ serum vitamin C đáng tham khảo trong mùa hè sắp tới:

CeraVe Skin Renewing Vitamin C Serum

Thành phần chủ chốt trong lọ serum của CeraVe là vitamin C dạng tinh khiết, chiếm tỷ lệ 10%. Thành phần này mang đến hiệu quả làm sáng da, xóa mờ nếp nhăn và đốm nâu. Bên cạnh vitamin C giúp cải thiện làn da mạnh mẽ, công thức của sản phẩm còn có một số thành phần được làn da vô cùng yêu thích như ceramide củng cố hàng rào tự nhiên, hyaluronic acid cấp ẩm và vitamin B5 xoa dịu da.

Đây là lọ serum dành cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Lọ serum này không mùi hương nhân tạo, không gây bít tắc lỗ chân lông.

Nơi mua: Shopee

Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop

Lọ serum của Klairs là sản phẩm rất dễ tìm mua và có giá thành phải chăng. Tuy nhiên, tâm điểm của sản phẩm vẫn là những ích lợi mang đến cho làn da. Lọ serum chứa vitamin C tinh khiết giúp xóa mờ khuyết điểm, tạo độ nhẵn mịn cho làn da. Chiết xuất từ rau má có trong lọ serum mang đến công dụng xoa dịu da, làm lành những tổn thương và tăng hiệu quả chống oxy hóa. Sản phẩm còn góp phần thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da đẹp hoàn hảo hơn.

Nơi mua: Sammi

La Roche-Posay Pure Vitamin C10

Yêu thích sản phẩm chăm sóc da drugstore, chị em đừng bỏ qua lọ serum vitamin C đến từ nhà La Roche-Posay. Thành phần vitamin C trong lọ serum có tác dụng nâng cấp kết cấu da thêm mịn màng, săn chắc, đồng thời khiến nếp nhăn lu mờ. Trong khi đó, salicylic acid đảm nhận vai trò loại bỏ tế bào chết, giúp cải thiện làn da mạnh mẽ hơn. Lọ serum phù hợp với cả làn da nhạy cảm, vì nó chứa những thành phần giảm kích ứng, xoa dịu da hiệu quả như neurosensine, nước khoáng.

Nơi mua: Thế giới skinfood

Balance Active Formula Vitamin C Brightening Serum

Các tín đồ skincare sẽ không còn thấy xa lạ với lọ serum vitamin C đến từ nhà Balance. Sản phẩm chứa 5% vitamin C giúp bạn có làn da căng bóng rạng rỡ. Lọ serum cũng hữu ích trong việc xóa mờ các khuyết điểm để da mịn đẹp hơn theo thời gian. Sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh chóng vào trong da. Bạn có thể dùng lọ serum này 2 lần/ngày nhưng thời điểm lý tưởng nhất chính là vào buổi sáng. Khi bôi serum vitamin C, các nàng nên thoa cho cả vùng cổ để nhan sắc được bảo vệ toàn diện hơn.

Nơi mua: Watsons

Garnier Bright Complete 30x Vitamin C Booster Serum

Lọ serum vitamin C của Garnier dành cho mọi loại da. Thành phần vitamin C trong lọ serum có tác dụng mạnh mẽ trong việc loại bỏ đốm nâu, giúp da đều màu và tươi sáng hơn. Hiệu quả cải thiện làn da của lọ serum còn được tăng thêm nhờ những thành phần làm sáng da, kiềm dầu tốt như niacinamide, salicylic acid. Giá thành phải chăng của lọ serum cũng là một điểm cộng giúp chị em xây dựng quy trình chống lão hóa vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm.

Nơi mua: Nhà thuốc Long Châu

Ảnh: Sưu tầm