5 lọ kem dưỡng ban ngày nên sắm ngay để da luôn đủ ẩm dù đi chúc Tết từ sáng tới tối

Vào dịp Tết, việc duy trì làn da mềm mại, đủ ẩm suốt cả ngày là rất quan trọng. Như vậy, các nàng sẽ có được vẻ ngoài rạng rỡ để đi chúc Tết hay du xuân. Cách để duy trì làn da căng mọng rất đơn giản, chị em cần một lọ kem dưỡng ban ngày chất lượng. Sau đây là kem dưỡng không chỉ cung cấp độ ẩm tốt, mà còn tạo cảm giác thoải mái, tránh gây bóng nhờn cho làn da.

Hada Labo Tokyo Skin Plumping Gel Cream

Vào những ngày ấm áp của mùa xuân, lọ kem dưỡng ẩm này chính là lựa chọn lý tưởng cho làn da. Sản phẩm chứa 3 loại hyaluronic acid giúp cung cấp độ ẩm cho tầng sâu của da. Như vậy, làn da của bạn sẽ có độ căng mọng, rạng rỡ từ bên trong. Thành phần squalane trong lọ kem dưỡng ẩm mang đến công dụng củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên. Chưa hết, sản phẩm còn có chiết xuất trà xanh giàu chất chống oxy hóa để tăng thêm hiệu quả nuôi dưỡng, bảo vệ da.

Nơi mua: Shopee

Beauty of Joseon Red Bean Water Gel

Beauty of Joseon nổi tiếng với những thành phần độc đáo, thường bắt nguồn từ tự nhiên và lọ kem dưỡng này cũng không phải là ngoại lệ. Sản phẩm chứa chiết xuất đậu đỏ từ Haenam, Hàn Quốc, thành phần này mang đến hiệu quả giảm dầu, tăng độ đàn hồi cho da. Công thức của sản phẩm còn được bổ sung thêm 3 loại peptide kích thích sản sinh collagen, tăng độ căng mịn cho làn da theo thời gian. Lọ kem dưỡng để lại làn da mềm mại, ráo mịn. Do đó, nàng sở hữu loại da dầu rất nên tham khảo lọ kem dưỡng dạng gel của Beauty of Joseon.

Nơi mua: Shopee

Clinique Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator Moisturizers

Lọ kem dưỡng dạng gel của Clinique mỏng nhẹ như không khí trên da, tạo cảm giác thoải mái khi dùng. Những thành phần nổi bật của lọ kem dưỡng bao gồm lô hội lên men và hyaluronic acid. Nhờ vậy, lọ kem dưỡng sẽ mang tới hiệu quả cải thiện kết cấu da thêm mềm mại và giữ độ ẩm mọng cho da lên tới nhiều giờ đồng hồ. Chưa hết, lọ kem dưỡng còn có vitamin C và E mang tới hiệu quả chống oxy hóa, bảo vệ da tốt hơn khỏi các yếu tố gây hại từ môi trường. Lọ kem dưỡng không chứa hương liệu nhân tạo, dầu khoáng, phù hợp với mọi loại da.

Nơi mua: Clinique

Embryolisse Lait Creme Concentre

Lọ kem dưỡng ẩm của Embryolisse là sản phẩm quen thuộc, được các tín đồ làm đẹp yêu thích từ năm này qua năm khác. Chất kem của sản phẩm lướt trên da mượt như bơ, để lại lớp finish mịn màng, không gây nặng nề, bết dính. Sản phẩm ngay lập tức tăng độ mềm mọng cho làn da nhờ các thành phần như bơ hạt mỡ, acid béo giàu dưỡng chất. Ngoài ra, sản phẩm còn có lô hội giúp xoa dịu da hiệu quả. Các nàng có thể sử dụng sản phẩm như kem lót để lớp trang điểm trở nên mịn đẹp, hoàn hảo hơn.

Nơi mua: Sammi

Olay Luminous Whip Active Moisturizer SPF 25

Công thức của lọ kem dưỡng nhà Olay tạo cảm giác cao cấp khi bôi lên da, nhưng lại có giá bình dân. Sản phẩm có chất kem hóa lỏng khi tiếp xúc với da nên thẩm thấu rất nhanh chóng, không tạo cảm giác khó chịu. Do đó, lọ kem dưỡng là sản phẩm thích hợp với những ai sở hữu làn da dầu. Không thể quên đề cập tới những thành phần nuôi dưỡng và cải thiện làn da của sản phẩm, đó là niacinamide làm sáng da, panthenol dưỡng ẩm và trà xanh xoa dịu tình trạng kích ứng.

Nơi mua: Hàng ngoại nhập

Ảnh: Sưu tầm