5 kiểu áo khoác làm nên phong cách của các biểu tượng thời trang đình đám

Áo khoác chính là một trong những món thời trang "chủ chốt" của tủ đồ mùa đông. Không chỉ mang đến hiệu quả giữ ấm trong thời tiết lạnh giá, áo khoác còn giúp nâng tầm phong cách. Nếu bạn chọn đúng kiểu áo khoác hợp mốt, tôn dáng và trẻ trung, vẻ ngoài sẽ trở nên nổi bật, sang trọng. Tuy nhiên khi đi mua sắm, chị em có thể bắt gặp rất nhiều kiểu áo khoác, từ đó dễ cảm thấy bối rối, không biết nên đầu tư cho mẫu mã nào.

Và để không phải suy nghĩ quá nhiều, chị em hãy tham khảo 5 mẫu áo khoác đẹp vượt thời gian, được các fashion icon như Victoria Beckham, Kate Middleton, Kendall Jenner yêu thích sau đây:

Áo blazer

Áo blazer là kiểu áo khoác cơ bản, nên có trong tủ đồ của chị em. Sự xuất hiện của blazer sẽ giúp set trang phục đơn giản nhất cũng trở nên ấn tượng, sang xịn mịn. Với sự chỉn chu và thanh lịch, áo blazer là lựa chọn quen thuộc của Kate Middleton và Victoria Beckham. Họ biến hóa với nhiều kiểu blazer khác nhau, thay vì giới hạn phong cách trong một mẫu nhất định.

Cụ thể, bên cạnh blazer màu đen, Kate Middleton và Victoria Beckham còn ưu ái blazer mang tông màu trắng, hoặc tông màu pastel nhẹ nhàng, tươi tắn. Nhờ vậy, họ sẽ có được vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn toát lên nét tinh tế, trang nhã.

Áo khoác màu be

Nếu yêu thích các mẫu áo khoác mang tông màu trung tính, chị em nên đầu tư cho tủ đồ một chiếc màu be. Áo khoác mang tông màu be có độ sáng sủa, từ đó giúp set trang phục trở nên trẻ trung hơn. Ngoài ra, áo khoác màu be còn được đánh giá cao ở sự thanh lịch, trang nhã, giúp chị em nâng tầm sự tinh tế cho phong cách. Không khó để chị em mặc đẹp với áo khoác màu be. Các nàng có thể kết hợp mẫu áo khoác này cùng với quần đen, quần kẻ hoặc quần âu để tạo nên bộ trang phục hài hòa, đẹp mắt.

Áo khoác dạ

Nhắc đến các món thời trang không thể thiếu trong mùa đông, chị em khó có thể bỏ qua áo khoác dạ. Chất liệu vải dạ tạo cảm giác ấm áp cho người diện, phù hợp để mặc trong ngày rét đậm. Kiểu áo khoác dạ được các biểu tượng thời trang ưu ái nhất là áo khoác dáng dài. Mẫu áo này có sự đan xen giữa nét thời thượng, hiện đại và sự thanh lịch.

Áo khoác dạ phù hợp để diện trong nhiều hoàn cảnh, từ dạo phố, tới công sở cho đến đi dự tiệc. Nếu chọn áo khoác dạ mang tông màu cơ bản như đen, xanh navy, nâu…, chị em dễ dàng có được vẻ ngoài sang trọng. Tươi trẻ hơn là áo khoác dạ tông màu trắng hoặc màu pastel ngọt ngào, nhưng không kém phần tao nhã.

Áo khoác họa tiết kẻ

Các biểu tượng thời trang không chỉ diện mỗi áo khoác trơn màu. Đôi khi, họ còn làm mới style với những kiểu áo họa tiết, như áo khoác kẻ chẳng hạn. Áo khoác họa tiết kẻ cũng được coi là item không bao giờ lỗi mốt. Sự xuất hiện của mẫu áo này giúp bộ trang phục trở nên nổi bật hơn và phảng phất nét cổ điển. Khi diện áo khoác kẻ, các biểu tượng thời trang hạn chế kết hợp với những item họa tiết khác. Thay vào đó, họ diện áo khoác kẻ với những món đồ trơn màu để tạo nên tổng thể trang phục hài hòa, đẹp mắt.

Áo khoác vải tweed

Áo khoác vải tweed được coi là "bảo chứng" cho vẻ ngoài sang trọng, quý phái. Vì vậy, mẫu áo này thường xuyên được các biểu tượng thời trang chọn diện. Vương phi Kate Middleton có một bộ sưu tập những kiểu áo khoác vải tweed đa dạng, trong đó dễ phối đồ nhất là áo vải tweed cổ tròn và áo dáng vest. Để "hack" tuổi hiệu quả với áo khoác vải tweed, Vương phi Kate Middleton đã ưu tiên áo mang tông màu trắng và đỏ tươi tắn, nổi bật.

Ảnh: Sưu tầm