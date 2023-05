5 điều học sinh phải chú ý kỹ trước khi vào phòng thi lớp 10: Có cái rất nhỏ nhặt nhưng lơ là thì hậu quả không lường được

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2022 - 2023, dự kiến toàn thành phố có 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp THCS, tăng 22.000 học sinh) so với năm ngoái. Do đó, dù chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập đã tăng 1.000 em so với năm học trước thì năm nay, sẽ chỉ có 55,7% học sinh có suất học vào trường THPT công lập (khoảng 72.000 học sinh), trong khi những năm trước, con số này rơi vào khoảng 60-62%.

Năm nay, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội diễn ra với 3 môn thi trong hai ngày 10 và 11/6, sớm hơn một tuần so với năm ngoái. Điểm thi năm nay sẽ công bố trước 10/7. Từ ngày 10 - 12/7 thí sinh làm thủ tục nhập học trực tiếp và trực tuyến.