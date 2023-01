5 cây cảnh mang phú quý tài lộc vào nhà ngày Tết: Có loài sống được trăm năm, quên tưới nước vẫn xanh tốt

1. Cây củ cải đỏ

Củ cải đỏ vốn được biết đến là một món ăn giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, củ cải đỏ được dân tình chưng trong nhà mỗi dịp Tết đến và coi như một loại cây cảnh mang nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp: Hình tròn tượng trưng cho sự ấm no, tròn đầy. Sắc đỏ tượng trưng cho sự tiền tài, may mắn. Tại các chợ hoa Tết hay các cửa hàng cây cảnh, củ cải đỏ được bán với giá từ 100.000đ - 250.000đ/củ tùy kích cỡ.

2. Cây đa búp đỏ

Cây đa búp đỏ là loài được các "dân chơi cây" cực ưa chuộng. Cây có khả năng hút bụi, các loại khí độc trong không khí hay thậm chí là khói thuốc lá thải ra. Do vậy, loài cây này trồng trong nhà rất tốt cho sức khỏe của gia chủ. Chưa kể, trong phong thủy, cây đa búp đỏ mang rất nhiều ý nghĩa thú vị. Người ta tin rằng, cây là biểu tượng của hạnh phúc, giúp gia đình được thuận hòa "trong ấm ngoài êm". Cây đa búp đỏ đại diện cho ý chí và sức sống mãnh liệt bởi cây có khả năng sống đến trăm năm trong môi trường tự nhiên.

3. Cây sống đời

Sống đời là cây thân thảo, mọng nước. Đặc điểm của loại cây này là phần thân mềm, phiến lá màu xanh có hình bầu dục, nhọn ở phần đầu và có phần rìa hình răng cưa đối xứng nhau. Nếu các loài cây khác ưa tưới nước thường xuyên thì sống đời lại không cần điều đó. Do vậy, nếu là người bận rộn nhưng vẫn mê chơi cây, thì đây là lựa chọn lý tưởng cho bạn. Cây sống đời có thời gian nở hoa rất lâu. Do vậy, khi cây ra hoa người ta tin rằng đó là điềm báo may mắn sắp tới.

4. Cây phát tài

Ngay từ cái tên của cây đã ghi điểm tuyệt đối vì "phát tài" có nghĩa là thu hút may mắn, tiền tài, làm ăn thịnh vượng tấn tới. Phát tài ở Việt Nam có gần 20 giống cây cùng họ nhưng được ưa chuộng nhất phải kể đến cây "phát tài phát lộc" hay còn gọi là cây trúc phú quý. Cây có thể sống trong chậu hoặc bình thuỷ sinh.

Loại cây này có màu xanh toàn phần, thân thẳng, chia thành nhiều đốt tràn đầy sức sống. Tán cây có thể uốn tùy ý hoặc để cây mọc tự nhiên cũng rất đẹp. Theo phong thủy, cây phát tài thuộc hành Mộc, nên nếu chọn phát tài để chơi Tết năm nay, bạn hãy đặt cây ở phía Đông hoặc Đông Nam, để cây vừa sinh sôi phát triển tươi tốt vừa gia tăng vượng khí cho ngôi nhà.

5. Cây lan quân tử

Cây lan quân tử có màu hoa rực rỡ, bắt mắt, do vậy được rất nhiều người chọn chơi trong dịp Tết. Lan quân tử có thể sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt, tượng trưng có sức sống mạnh mẽ. Hoa lan quân tử lâu tàn, có thể chơi cả tháng. Người ta tin rằng, nếu hoa nở đúng dịp Tết thì sẽ là dấu hiệu cho sự giàu sang, phú quý của gia chủ trong năm mới.