5 brand mỹ phẩm đình đám châu Á tung "mưa sale" chiêu đãi chị em: Giảm đến 57%, cầm hơn trăm nghìn thoải mái sắm đồ

Không ngoa khi nói mỹ phẩm nội địa Hàn - Trung - Nhật luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của phái đẹp châu Á nói riêng và quốc tế nói chung. Bởi ngoài mẫu mã đa dạng thì các sản phẩm này còn có giá thành hợp lý và chất lượng cực kỳ ổn áp. Đúng dịp loạt thương hiệu nội địa đang sale lớn, mời chị em cùng tham khảo 5 sản phẩm skincare - makeup dưới đây. Nếu ưng bụng item nào thì nàng nhớ “bỏ giỏ hàng” ngay để không bỏ lỡ deal giảm giá xịn xò.

Focallure là một trong những thương hiệu mỹ phẩm nội địa Trung nổi tiếng và được hội làm đẹp cực kỳ ưa chuộng. Xịt khoáng Hydrating Long-lasting Setting Spray của hãng chính là “bảo bối” hữu hiệu trong việc cấp ẩm và giữ cho lớp makeup lâu trôi. Em này có khả năng thẩm thấu nhanh chóng, kết hợp cùng đầu phun sương siêu mịn giúp làn da trông rạng rỡ và mướt mát vô cùng. Tranh thủ ngày sale làm đẹp của LazBeauty, chị em nhanh tay chốt đơn sẽ có cơ hội tậu item “chân ái” với giá rẻ 1 nửa - chỉ còn 117k.

Chuộng sử dụng mỹ phẩm nội địa Trung thì ắt hẳn nàng sẽ biết đến Flower Knows - thương hiệu nổi tiếng với những thiết kế vừa chất lượng vừa xinh xắn. Có thể nói kem dưỡng môi Cloud Lip dòng Chocolate Wonder của hãng là 1 trong những sản phẩm khiến hội chị em phải “đổ đứ đừ” ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bởi em này sở hữu bao bì nhỏ gọn, được in họa tiết lấy cảm hứng từ chocolate cực độc đáo và nịnh mắt. Son có tận 9 màu đa dạng cho chị em tha hồ lựa, đảm bảo không kén da và “cân” mọi layout trang điểm. Nàng đừng bỏ lỡ coNàng mau rút hầu bao ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội tậu son xinh với giá sale kịch sàn 60%, thay vì giá gốc 645k.

Nhắc đến đồ skincare thì không thể thiếu các sản phẩm đến từ thương hiệu mỹ phẩm của Hàn. Mặt nạ giấy của JIGOTT chính là một trong những item thường xuyên có mặt trong chu trình dưỡng da của phái nữ. Công dụng chính của em này là cấp ẩm tức thì, dưỡng trắng chuyên sâu để làn da luôn căng mọng sáng khỏe. Sản phẩm có chứa chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên nên không chỉ hiệu quả mà còn vô cùng lành tính, phù hợp với mọi loại da và có tác dụng rõ rệt hơn đối với những làn da khô. Chỉ cần chi 4k là nàng đã có thể tậu được 1 chiếc mặt nạ xịn xò hữu ích. Với giá hạt dẻ thế này, chị em còn chần chờ gì mà chưa rủ hội bạn thân cùng chốt đơn!

Muốn trẻ hóa và làm đều màu da thì chị em có thể thử trải nghiệm Serum Vitamin C của Cos De Baha. Đây là tinh chất có khả năng chống oxy hóa, xóa mờ vết thâm và giúp da trắng sáng đều màu, trả lại sự đàn hồi căng khỏe vốn dĩ của làn da. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, tuy nhiên để tránh xảy ra tình trạng kích ứng thì chị em nên thoa tinh chất lên tay trước khi thoa trực tiếp lên da mặt. Dịp này chính là cơ hội tuyệt vời để chị em chốt đơn hàng chính hãng với “giá dùng thử” siêu ngọt ngào, tiết kiệm hơn 200 nghìn đồng so với mua giá gốc.

Nước tẩy trang của Hanajirushi - thương hiệu mỹ phẩm nội địa Nhật được đánh giá cao nhờ khả năng làm sạch sâu và cực kỳ thân thiện với làn da. Thành phần của em này có độ dưỡng ẩm cao, ưu điểm là không chứa dầu và cồn nên các nàng da nhạy cảm vẫn có thể vô tư trải nghiệm. Sử dụng em này mỗi ngày, đảm bảo làn da của nàng sẽ được tẩy sạch lớp trang điểm, tạm biệt tế bào chết cũng như các nhân mụn xấu xí. Chị em đừng quên mua hàng trong dịp “Bùng nổ sale sinh nhật” của Lazada từ 3/3 - 13/3 sẽ có cơ hội nhận vô vàn voucher “khủng”. Đơn cử là nước tẩy trang Hanajirushi cũng đang sale lớn 59% chỉ còn 114k!

