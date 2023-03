H'Hen Niê ra đường với vỏn vẹn 12k trong túi, mang theo cả gia tài son từ Hermes đến Chanel... chỉ để cho vui!

Với phái đẹp nói chung, cứ bước ra đường là trong túi phải có đủ mọi thứ từ tiền mặt, điện thoại, mỹ phẩm đến những món đồ cá nhân nho nhỏ. Ấy vậy mà lại có trường hợp đặc biệt, đó chính là Hoa hậu H'Hen Niê. Mỗi khi xuống phố, H'Hen Niê đem rất ít tiền mặt và đồ đạc lỉnh kỉnh mà thay vào đó, người đẹp Ê Đê ''rước'' theo cả chục thỏi son.

Chuyện là mới đây trên Instagram cá nhân, H'Hen Niê đã tiết lộ thói quen sử dụng son môi của mình. Theo đó, khi ra ngoài người đẹp thường mang theo các thỏi son yêu thích. Cơ mà đem theo rất nhiều nhưng nàng hậu lại rất ít khi sử dụng đến. Có lẽ nàng mang chỉ vì đam mê mà thôi!

Hiếm khi được ''lục túi'' người đẹp, ta hãy tận dụng cơ hội này để ''bóc mác'' loạt sản phẩm mà H'Hen Niê đang dùng. Hầu hết, son môi mà H'Hen Niê lựa chọn đều đến từ các thương hiệu đình đám trên thế giới, nào là YSL, Chanel, Hermes, Dior và Dolce&Gabbana. Nói chung là thỏi nào cũng cực kỳ đắt đỏ và sang xịn.

Vì thường xuyên phải make up để chụp hình nên túi xách của nàng hậu đến từ Đắk Lắk không thể thiếu vắng những thỏi son dưỡng. H'Hen Niê tin tưởng sử dụng dòng son dưỡng đình đám Dior Addict Lip Glow của thương hiệu Dior. Không chỉ sở hữu 1 mà người đẹp có có đến 2 thỏi giống nhau. Được biết, dòng son này có giá khoảng 850k/ thỏi.

Bộ đôi tiếp theo được H'Hen Niê đem theo là dòng son Chanel Rouge Allure Velvet Extreme. Đây là một trong những dòng son bán chạy nhất của nhà mốt đình đám đến từ Pháp. Sản phẩm có chiết xuất dầu hạnh nhân, vitamin E tăng cường dưỡng ẩm môi. Bảng màu của dòng son này siêu cấp trendy cùng với đó là chất son mịn lỳ cực bền. Một thỏi Chanel Rouge Allure Velvet Extreme có giá khoảng 1 triệu đồng.



Ngoài ra còn có thỏi Chanel Rouge Coco Bloom Hydrating And Plumping Lipstick. Đây là dòng son bóng với khả năng lên màu chuẩn chỉnh giúp đôi môi căng mọng và hấp dẫn. Giá bán của em nó rơi vào khoảng 1,2 triệu đồng.



Chưa hết, chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra thêm 3 thỏi son với thiết kế độc đáo của thương hiệu Hermes trong túi H'Hen Niê. Tìm hiểu được biết, đây là dòng son lỳ đình đám với thiết kế đặc trưng từng ''làm mưa làm gió'' một thời trong giới làm đẹp. Điều đáng nói là giá bán của 1 thỏi son này lên đến 2,1 triệu đồng.



Cây son có tông đen trắng bắt mắt là Dior 999 Limited. Dòng son giới hạn này gây ấn tượng với loạt họa tiết houndstooth bao phủ vỏ son trông cực kỳ sang xịn. Thành phần của son được chiết xuất từ những loại thực vật tự nhiên, tiêu biểu nhất là mẫu đơn đỏ có đặc tính bảo vệ môi và giúp chất son luôn mịn mướt. Giá của em này rơi vào khoảng 1, 6 triệu đồng.



Ấn tượng nhất là thỏi son với hoạ tiết da báo nổi bật thuộc dòng The Only One Luminous Colour Lipstick của thương hiệu Dolce&Gabbana. Giá bán của em nó cũng ngót nghét 1 triệu đồng.

