5 best couple “ngang ngược” tại các lễ trao giải phim Hàn: Cặp cuối trêu đùa biên kịch đấy phải không?

Thông thường thì giải thưởng cặp đôi đẹp nhất của Hàn Quốc sẽ được trao cho nam chính, nữ chính bước ra từ những bộ phim truyền hình có tiếng vang và nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Trong đó phải kể đến các cặp đôi nổi tiếng như Lee Jong Suk và Suzy trong bộ phim While You Were Sleeping (2017), Ahn Hyo Seop và Kim Yoo Jung trong Hong Chun Gi (2021)… Tuy nhiên vẫn có những cặp đôi vô cùng đặc biệt đã phá vỡ quy luật ngầm đó.

1. Moon Geun Young, Moon Chae Won - The Painter Of Wind

Phản ứng hoá học bùng cháy của hai nhân vật Moon Geun Young và Moon Chae Won trong The Painter Of Wind (Hoạ Sĩ Gió) đã giúp cả hai nhận được giải Best Couple cho hai nhân vật nữ. Không cần ngôn từ hay hình thể, chỉ cần diễn xuất bằng mắt xuất sắc cũng đủ khiến khán giả dành nhiều tình cảm cho cặp đôi này.

2. Song Joong Ki, Yoo Ah In - Sungkyunkwan Scandal

Chàng trai đào hoa Gu Yong Ha (Song Joong Ki) và chàng "ngựa điên" Moon Jae Shin (Yoo Ah In) của Sungkyunkwan Scandal (Chuyện Tình Sungkyunkwan) là cặp đôi được yêu thích không kém gì cặp đôi chính. Dù đạo diễn không xây dựng tuyến tình cảm giữa hai nhân vật này nhưng tương tác đáng yêu, tự nhiên của cả hai đã đủ khiến người hâm mộ nhiệt tình “đẩy thuyền”. Thậm chí trong lễ trao giải phim truyền hình KBS năm 2010, cặp đôi đã được xướng tên cho giải thưởng Best Couple.

3. Ji Sung, Park Seo Joon - Kill Me Heal Me

Trong Kill Me Heal Me (Tìm Lại Chính Mình), Ji Sung đã đảm nhận 7 vai diễn với 7 nhân cách khác nhau. Đặc biệt, nhân cách nữ sinh 17 tuổi Ahn Yona cực yêu thích nam phụ do Park Seo Joon đảm nhận, màn đeo bám, tỏ tình với thần tượng Yona đã khiến người hâm mộ phát cuồng. Tại MBC Drama Awards, cặp đôi này đã bất ngờ nhận được giải thưởng Best Couple trước sự ngạc nhiên và chúc mừng của người hâm mộ và nữ chính Hwang Jung Eum.

4. Nam Goong Min, Junho - Chief Kim

Chief Kim (Sếp Kim Đại Tài) là bộ phim hài hước về cuộc sống công sở của một kế toán tài năng Kim Sung Ryong (Nam Goong Min) làm việc dưới trướng sếp của mình (Junho). Vai diễn do Nam Goong Min thủ vai được xây dựng với tính cách hài hước và có nhiều pha chạm trán với sếp, xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Thậm chí cả hai còn có một cảnh hôn má cực đáng yêu, chính Nam Goong Min cũng bày tỏ mong được nhận giải Best Couple với bạn diễn Junho. Và không phụ lòng mong đợi, cả hai đã thắng giải Best Couple trong KBS Drama Awards 2017.

5. Yook Sung Jae, Kim So Hyun - School 2015

Lần đầu tiên cặp đôi nam phụ, nữ chính - Tae Kwang (Yook Sung Jae), Eun Bi (Kim So Hyun) của School 2015 (Trường Học 2015) nhận giải Best Couple tại KBS Drama Awards 2015. Cặp đôi Tae Kwang và Eun Bi chiến thắng giải thưởng này là chứng minh cho mức độ yêu thích của người hâm mộ dành cho cặp đôi này, dù ở trong phim hai nhân vật không thể về bên nhau.

