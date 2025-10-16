5 bài đăng mới nhất của Hồ Ngọc Hà có gì mà khiến loạt phụ huynh ào ào khen ngợi?

Nói về danh xưng "sao Việt dạy con khéo", Hồ Ngọc Hà nhất định phải là một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên. Từ Subeo đến Leon, Lisa, loạt quan điểm nuôi dạy con của "nữ hoàng giải trí" luôn khiến người hâm mộ xuýt xoa.

Chỉ cần nhìn vào 5 bài đăng gần nhất trên fanpage cũng đủ thấy "chỉ dấu" để nhận ra cô là "bà mẹ điểm 10". Không phải khoe con xài hàng hiệu mà là đủ các hoạt động phong phú: Ngày thìn Lisa Leon đánh tennis cùng bố mẹ, ngày thì Leon đá banh, chơi đàn, ngày khác thì Lisa đánh đàn, học múa bale, chơi pickleball, vẽ vời, nấu ăn, dọn nhà...

Mỗi ngày một trải nghiệm, mỗi hoạt động đều hướng đến việc giúp con phát triển thể chất, cảm xúc và kỹ năng sống một cách tự nhiên nhất.

Cô không biến tuổi thơ của con thành "phòng trưng bày" của hào quang showbiz mà để chúng sống đúng tuổi, năng động, tự tin và hồn nhiên.

Tự lập, kỷ luật nhưng không áp lực, cho con trải nghiệm phong phú

Điều khiến nhiều người yêu mến Hồ Ngọc Hà là cô không bao giờ dạy con bằng áp lực hay mệnh lệnh. Thay vào đó, cô tạo ra những "kỷ luật mềm", nơi con hiểu rằng tự giác mới là nền tảng của tự do.

Leon và Lisa khi còn nhỏ đã biết tự mang balo, tự xếp đồ, giúp mẹ dọn bàn ăn hay bỏ đồ chơi vào đúng chỗ. Thay vì "bao bọc", cô chọn "đồng hành", cùng con làm việc nhà, cùng chơi thể thao, cùng khám phá thế giới. Những bài đăng tưởng giản dị lại ẩn chứa triết lý nuôi dạy sâu sắc: dạy con bằng trải nghiệm, không phải bằng lý thuyết.

Cô không để con sống trong lồng kính của sự bảo bọc, cũng không bắt con phải trở thành "đứa trẻ hoàn hảo" với lịch học dày đặc. Thay vào đó, Hà Hồ chọn cho con quyền được khám phá, trải nghiệm, và tận hưởng cuộc sống bằng cả năm giác quan.

Cách đây một thời gian, Hồ Ngọc Hà từng đăng tải hình ảnh, clip Lisa và Leon mặc những bộ quần áo mưa xinh xắn, dày dặn, vui vẻ ra ngoài trời "tắm mưa". Trước cảnh tượng này, Hồ Ngọc Hà thích thú viết dòng chia sẻ "Tuổi thơ đủ trò".

Và nnếu theo dõi các video, hình ảnh Hồ Ngọc Hà chia sẻ về cặp sinh đôi Lisa - Leon sẽ thấy, "nữ hoàng giải trí" thường xuyên cho con tiếp xúc với thiên nhiên. Cặp sinh đôi hay được mẹ cho ra công viên chơi, có lần thì được đi hái dâu ở Đà Lạt, lần khác thì chơi đùa với đàn chim bồ câu,...

"Khoe" những hoạt động của con, Hồ Ngọc Hà cũng tự nhận mình thuộc dạng mẹ "hơi lố" nhưng cô cũng nói thêm: "Đi học cũng như đi khám phá trải nghiệm, nó phát ra hormone vui vẻ yêu đời và trở thành một thói quen luôn trong trạng thái hoạt động hữu ích cho cá nhân. Lịch trình con dày đặc thì ba mẹ cũng thế, đồng hành, theo sát và cảm nhận được con lớn theo 1 cách ý nghĩa thật tuyệt vời".

Có lẽ, chính nhờ cách nuôi con "thực tế và cảm xúc", đa dạng ấy mà ba đứa trẻ của Hồ Ngọc Hà đều được khen là lễ phép, tự lập, tự tin và biết quan tâm người khác.

Thật dễ hiểu tại sao những bức ảnh giản dị của cô lại khiến hàng nghìn người hâm mộ khen ngợi Bởi trong đó, họ nhìn thấy một điều quý giá mà không phải đứa trẻ nào cũng có: tuổi thơ hạnh phúc và tự do, được lớn lên trong tình yêu, chứ không phải trong áp lực.