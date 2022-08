42 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia: Xử phạt hành chính 38 trường hợp

Ngày 23-8, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 38 trường hợp về hành vi nhập cảnh trái phép, 2 trường hợp còn lại là trẻ em nên không bị xử phạt.



Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng An Giang cũng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ 42 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia cho công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - cho biết đây là vụ việc phức tạp. Sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của công an tỉnh chủ công, phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ.

42 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia. Ảnh cắt ra từ clip

Khai thác nhanh những người thoát khỏi casino về Việt Nam cho thấy trước đó, do tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc tại Campuchia với mức lương từ 700 - 1.000 USD/tháng nên họ đã vượt biên trái phép sang nước này.

Đến nơi, công việc hằng ngày của họ là làm game online và lên các trang mạng theo sự chỉ đạo của quản lý casino. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, không được trả lương nên nhóm người này bàn bạc và đi đến thống nhất vượt biên giới để về Việt Nam.

"Những người này còn cho biết đã bị buộc thực hiện hành vi phạm tội công nghệ cao như lừa đảo qua mạng, tổ chức đánh bạc qua mạng. Họ bị đánh đập, tra tấn và người nhà bị ép phải đưa tiền chuộc họ. Đặc biệt, có trường hợp bị bán từ casino này sang casino khác. Đây là dấu hiệu của tội phạm mua bán người" - đại tá Đinh Văn Nơi thông tin.

2 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Cũng theo đại tá Đinh Văn Nơi, sau 5 ngày tích cực vào cuộc, cơ quan điều tra đã xác định được 4 đường dây có dấu hiệu hoạt động tội phạm mua bán người ở các tỉnh, thành. Các đối tượng trong 4 đường dây này đã móc nối với những đối tượng ở Campuchia đưa lao động người Việt vào các casino lao động bất hợp pháp.

Công an tỉnh An Giang cũng đã báo cáo Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an để phối hợp với công an các tỉnh, thành liên quan tiếp nhận tin báo, triển khai điều tra, triệt phá các đường dây mua bán người.