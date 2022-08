40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia đã được trở về địa phương

Mỗi người được 1,5 triệu đồng để làm chi phí đi lại.

Trước đó vào khoảng gần 10 giờ ngày 18/8, Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 21 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đóng tại khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ 40 người (35 nam và 5 nữ) từ Casino phía bên kia biên giới, thuộc tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia bơi qua sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.







Sau khi bơi qua sông về Việt Nam, những người này được đưa về Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú ở tạm để công an lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc. Tại đây, 40 người này đã được chính quyền địa phương hỗ trợ ăn, ở và đồ dùng sinh hoạt cá nhân.