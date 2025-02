4 phim Hàn 18+ nóng bỏng nhất 3 năm gần đây: Quá đáng tiếc nếu bỏ lỡ

Những năm gần đây, ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc không chỉ nổi bật với các bộ phim tình cảm lãng mạn hay hành động kịch tính, mà còn chinh phục người xem với những tác phẩm 18+ đầy cảnh nóng táo bạo, mang đến những cảm xúc mãnh liệt.

Bây giờ, hãy cùng điểm qua danh sách 4 phim dài tập Hàn 18+ nóng bỏng nhất trong 3 năm gần đây.

The Glory

The Glory có rất nhiều cảnh nóng táo bạo. Thế nhưng, đây cũng là một bộ phim được đánh giá cao về chất lượng nội dung.

Nhắc đến những bộ phim dài tập gắn mác 18+ chất lượng của màn ảnh Hàn Quốc, The Glory (tựa Việt: Vinh Quang Trong Thù Hận) chắc chắn là một cái tên tiêu biểu. Tác phẩm này do minh tinh hàng đầu Song Hye Kyo đóng chính, kết hợp cùng dàn diễn viên thực lực bao gồm Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Yeom Hye Ran, Park Sung Hoon và Jung Sung Il.

Ra mắt khán giả vào năm 2022, The Glory mang tới hành trình trả thù tàn khốc của Moon Dong Eun. Cô sinh ra trong hoàn cảnh khốn khó, có một người mẹ tàn nhẫn và phải chịu những cơn ác mộng khủng khiếp khi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Bị đẩy vào đường cùng, Moon Dong Eun thậm chí từng nghĩ đến cái chết.

Thế nhưng rồi với ngọn lửa hận thù, Moon Dong Eun sau nhiều năm đã lột xác hoàn toàn, không còn là cô gái nhỏ yếu đuối trước đây nữa. Cô lên một kế hoạch tỉ mỉ, bắt những kẻ từng gây ra bi kịch cho mình phải trả giá.

Vai diễn Moon Dong Eun đã giúp Song Hye Kyo trở thành Thị hậu của giải Baeksang danh giá.

Bộ phim The Glory đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu, được đánh giá là bộ phim giúp Song Hye Kyo có cú ngược dòng sự nghiệp đầy ngoạn mục sau những thất bại liên tiếp trước đó. Thậm chí, vai Moon Dong Eun còn đưa Song Hye Kyo đến ngôi Thị hậu tại giải Baeksang danh giá.

Somebody

Nữ chính Kang Hae Lim có những cảnh nóng trần trụi trong phim Somebody.

Cũng trong năm 2022, màn ảnh Hàn còn có một bộ phim 18+ khác cũng rất đáng chú ý là Somebody. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của Kim Sum (Kang Hae Lim) và Seong Yun O (Kim Young Kwang).

Kim Sum là một nhà phát triển ứng dụng hẹn hò và cũng nhờ ứng dụng hẹn hò mà cô quen biết Seong Yun O. Đây là một người đàn ông với vẻ ngoài cực kỳ thu hút, làm công việc kiến trúc sư. Anh ta hiện lên như là người bạn trai hoàn hảo nhất mà một cô gái có thể mong ước.

Cả Kim Sun lẫn Seong Yun O đều là những con người "đặc biệt". Kim Sun là một cô gái mắc hội chứng Asperger, điều đó khiến cô phải làm bạn với nỗi cô độc trong nhiều năm. Thế nhưng đến khi Seong Yun O bước vào cuộc đời của Kim Sun, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Về phần Seong Yun O, không ai ngờ rằng ẩn sau vẻ ngoài lịch thiệp ấy lại là kẻ sát nhân loạn thần. Ứng dụng hẹn hò trở thành công cụ hoàn hảo để Seong Yun O tìm kiếm con mồi. Ban đầu, Seong Yun O vốn định giết chết Kim Sun. Thế nhưng rồi, anh ta nhận ra cô gái này chính là định mệnh mà mình đang tìm kiếm.

Mask Girl

Một bộ phim khác cũng có rất nhiều cảnh nóng thiêu đốt màn hình là Mask Girl (tựa Việt: Cô Gái Mang Mặt Nạ). Ra mắt năm 2023, tác phẩm này từng thu hút nhiều sự chú ý vì nội dung quá mức "nặng đô".

Câu chuyện phim xoay quanh nhân vật nữ nhân viên văn phòng Kim Mo Mi. Vì không may mang một gương mặt xấu xí, Kim Mo Mi phải chịu nhiều bất công trong công việc và cuộc sống. Điều này khiến cảm xúc của cô bị dồn nén rất nhiều.

3 diễn viên thể hiện nhân vật Kim Mo Mi trong phim Mask Girl.

Thế nhưng những điều đó chỉ đúng ở thế giới thực vào ban ngày mà thôi. Còn về đêm, trên thế giới ảo của một ứng dụng livestream, Kim Mo Mi trở thành cô gái mang mặt nạ được cánh đàn ông săn đón nhờ cơ thể vô cùng quyến rũ.

Trong vô số những khán giả theo dõi livestream khoe thân của Kim Mo Mi có cả Joo O Nam, đồng nghiệp của cô. Giống như Kim Mo Mi, Joo O Nam cũng là một người tự ti, mặc cảm và có tâm lý méo mó. Câu chuyện phim bắt đầu được đẩy lên cao trào khi Joo O Nam phát hiện ra Kim Mo Mi chính là cô gái phía sau chiếc mặt nạ.

Queen Woo

Bộ phim Queen Woo có nhiều cảnh nóng đốt mắt khán giả.

Cuối cùng, chúng ta có Queen Woo (tựa Việt: Hoàng hậu Woo), một bộ phim cũng tạo được tiếng vang khi lên sóng trong năm 2024. Tác phẩm này có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám bao gồm Jeon Jong Seo, Kim Mu Yeol, Ji Chang Wook, Lee Soo Hyuk...

Nội dung phim xoay quanh vương hậu Woo Hui và cuộc chiến chuyển giao quyền lực khốc liệt sau khi chồng cô, vua Go Nam Mu bất ngờ qua đời. Dù rất yêu người chồng quá cố, thế nhưng để bảo vệ gia đình, bộ tộc của mình, vương hậu Woo Hui buộc phải tái giá với một người anh em của vua Go Nam Mu và mọi thứ buộc phải hoàn thành trong vòng 24 giờ.

Ở thời điểm ra mắt, phim gây chú ý với nhiều cảnh nóng thiêu đốt màn hình. Thế nhưng ngoài điều đó, Queen Woo còn được đánh giá cao nhờ diễn xuất đỉnh của dàn cast thực lực, bối cảnh đầu tư hoành tráng, BGM cũng rất chất lượng. Dù nội dung vẫn còn gây ra những ý kiến trái chiều nhưng tựu chung lại, đây vẫn là một tác phẩm khá đáng xem với những khán giả yêu thích thể loại phim cổ trang quyền đấu.