4 nữ idol Hàn Quốc đạt thành công vang dội khi lấn sân làm diễn viên

IU

IU được xem là người đa tài ở mọi lĩnh vực. Cô là hình mẫu nghệ sĩ lý tưởng của không chỉ người hâm mộ mà còn là những nghệ sĩ khác. Ghi dấu bằng sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng với tư cách ca sĩ/nhạc sĩ cùng hàng loạt những ca khúc cực kỳ nổi tiếng, IU cũng chứng minh sự xuất sắc toàn diện của mình trên màn ảnh.

Vai diễn cô bé có cao độ hoàn hảo với ước mơ làm ca sĩ nhưng lại tự ti về cân nặng của mình trong "Dream High” (Bay cao ước mơ) trái ngược rõ rệt với hình ảnh nàng ca sĩ nổi tiếng có khuôn mặt lạnh lùng, kênh kiệu Cindy trong “The Producers” (Hậu trường giải trí).

Tuy nhiên, màn thể hiện đáng kinh ngạc của IU khi vào vai Ji An, một cô gái trẻ có cuộc sống khó khăn và nợ nần trong “My Mister” (Ông chú của tôi) mới thực sự khiến cô có được được sự công nhận từ giới phê bình.

Vai diễn sau đó như nàng CEO bí ẩn Jang Man Wol trong “Hotel Del Luna” (Khách sạn ma quái) đã thể hiện được sự đa dạng trong nhân vật của cô nàng. Các tác phẩm khác cũng gây được tiếng vang: “Shades of the Heart” (Dáng hình trái tim), “Broker” (Người môi giới), “Dream” (Ước mơ).

Hyeri

Hyeri chắc đã trở nên quá nổi tiếng với những mọt phim Hàn Quốc bởi vai diễn cô nàng láu cá Deok Sun - người bị cuốn vào mối tình tay ba dễ thương với hai người bạn thời thơ ấu của mình trong loạt phim ăn khách “Reply 1988” (Lời hồi đáp 1988).

Được biết đến với tư cách là thành viên trẻ nhất của nhóm nhạc nữ Girl's Day, Hyeri có biệt danh là “Em gái quốc dân” sau khi xuất hiện trên chương trình thực tế “Real Men”.

Hyeri là một diễn viên tràn đầy năng lượng trên màn ảnh và rất chăm chỉ hoạt động ở lĩnh này: thủ vai người quản lý hoạt bát trong “Entertainer” (Ngành giải trí), phóng viên dũng cảm trong “Two Cops” (Cặp đôi cảnh sát), cô sinh viên đại học vướng vào mối tình lãng mạn ở thế giới khác với một hồ ly trong “My Roommate Is a Gumiho” (Bạn cùng phòng của tôi là Cáo chín đuôi) hay chủ quán trọ và kẻ buôn rượu lậu trong phim cổ trang “Moonshine” (Hoa nở nhớ trăng).

Cô nàng được mọi người yêu quý bởi vẻ ngoài quyến rũ và tính cách đáng yêu, dễ gần.

Kim Sejeong

Ra mắt giới giải trí với tư cách là thành viên của nhóm nhạc dự án nổi tiếng I.O.I và sau đó là Gugudan nhưng không mấy thành công, Sejeong lại được lòng người hâm mộ hơn bởi sự nghiệp cá nhân của mình cả ở lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất.

Vai diễn chính đầu tiên của Sejeong là cô nữ sinh hoạt bát vui vẻ với ước mơ trở thành họa sĩ webtoon trong “School 2017” (Học đường 2017). Cô gây được nhiều chú ý khi góp mặt trong bộ phim rom-com “I Wanna Hear Your Song” (Anh muốn nghe em hát) và cú hit truyền hình năm 2020 “The Uncanny Counter” (Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì).

Nhưng chính bộ phim hài lãng mạn “A Business Proposal” (Hẹn hò chốn công sở) lại là phim khiến chỉ số nổi tiếng của Sejeong tăng vọt. Cô vào vai Hari, nhà nghiên cứu thực phẩm vướng vào mối tình hợp đồng với sếp của cô (do Ahn Hyo Seop thủ vai).

Cô tiếp tục thử sức với vai chính Ma Eum trong “Today’s Webtoon” (Webtoon đời tôi), một cô gái đang trong quá trình tìm kiếm niềm đam mê nghề nghiệp thực sự của mình - điều mà nhiều người có thể đồng cảm.

Kim Sejeong là một trong những diễn viên tiềm năng mà khán giả rất mong chờ, đặc biệt là phần 2 của “The Uncanny Counter” (Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì) sắp lên sóng.

Suzy

Được mệnh danh là "Tình đầu quốc dân", Suzy là một trong số ít những nghệ sĩ có dự án được người hâm mộ háo hức và chờ đợi. Từng là thành viên của nhóm nhạc nữ miss A, Suzy đã có màn ra mắt diễn xuất trong bộ phim nhạc kịch cấp ba “Dream High” (Bay cao ước mơ) với vai Go Hye Mi, cô nữ sinh đầy ước vọng và khao khát thành công.

Cùng năm đó, vai diễn trong phim “Architecture 101” đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất và tiếp theo là vai phụ trong “Big” do Gong Yoo đóng chính.

“Gu Family Book” (Cửu Gia Thư) đã giúp Suzy được công nhận nhiều hơn nhờ vai diễn Yeo Wool, một nữ kiếm sĩ cải trang nam, thể hiện được khả năng đóng phim hành động - võ thuật của mình.

Cô còn gây ấn tượng với vai Jin Chae Seon, nữ ca sĩ pansori bậc thầy đầu tiên của Hàn Quốc trong bộ phim “The Sound of a Flower” (Âm thanh của hoa).

Nữ ca sĩ/diễn viên tiếp tục thử sức ở nhiều thể loại từ tình cảm lãng mạn lấy nước mắt “Uncontrollably Fond” (Yêu không kiểm soát) đến phim kinh dị giả tưởng “While You Were Sleeping” (Khi nàng say giấc), tiếp theo là bộ phim hành động gián điệp “Vagabond”.

Sau khi tham gia “Start-Up” (Khởi nghiệp) với vai diễn Seo Dal Mi nhiệt huyết và khao khát thành công, cô lại tiếp tục nhận được cơn mưa lời khen khi thủ vai kẻ lừa đảo Yoo Mi trong “Anna”. Tiếp theo, người xem sẽ tiếp tục được xem màn trình diễn của Suzy trên màn ảnh với vai diễn cựu thần tượng K-pop xinh đẹp trong “Doona!”.

Mới đây nhất, Suzy đã nhận được giải thưởng ở hạng mục Nữ chính xuất sắc với bộ phim Anna.

Suzy vô cùng xứng đáng khi cô có một màn thể hiện quá xuất sắc ở bộ phim Anna. Trước đó, Suzy được đề cử ở hạng mục tương tự tại lễ trao giải Baeksang hồi tháng 4 nhưng không đạt giải.

Phim Anna, Suzy đảm nhận vai cô gái nghèo tài giỏi, vì khao khát đổi đời nên đã đánh tráo thân phận với tiểu thư Anna và trở thành phu nhân tài phiệt. Được đánh giá là vai diễn để đời, giúp Suzy hoàn toàn thoát khỏi cái mác "idol đóng phim".