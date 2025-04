4 ngày, 2 chiến sỹ công an hy sinh: Hãy trân quý từng giây phút bình yên

Tháng Tư, khi cả nước đang rộn ràng đón chờ lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, ngày hòa bình lập lại trên cả nước Việt Nam thống nhất, thì đâu đó vẫn vang lên tiếng còi hú khẩn cấp, những đôi chân rảo bước giữa đêm khuya để truy bắt tội phạm, và vẫn còn những giọt máu của chiến sỹ công an đổ trên nền đất quê hương. Họ ngã xuống để giữ trọn không khí yên bình cho cuộc sống người dân, vì một xã hội không còn bóng tối tội ác.

Chỉ trong vòng 4 ngày qua, cả nước bàng hoàng và nghẹn ngào trước hai tin dữ đến liên tiếp; hai cán bộ công an trẻ tuổi, Thượng úy Nguyễn Văn Kha ở Hậu Giang và Đại úy Nguyễn Đăng Khải ở Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Họ đều ra đi ở lứa tuổi rực rỡ, sung sức nhất. Đại úy Khải trong khi truy đuổi những tên tội phạm trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh đã trúng đạn của chúng, hy sinh tối 17/4. Còn Thượng úy Kha mất khi rơi xuống dòng nước nhiễm điện đêm 14/4 khi những kẻ lái ghe cào điện đánh bắt thủy sản trái phép điên cuồng chống trả lực lượng thực thi pháp luật.

Sự hy sinh của các anh không chỉ là nỗi đau tột cùng của người thân, đồng đội, là mất mát không gì bù đắp nổi của nhân dân, mà còn khiến nhiều người trong chúng ta giật mình nhớ ra rằng sự an lành của thời bình không tự nhiên mà có.

Cái giá của nó chính là luôn phải có những con người sống và chiến đấu như thời chiến. Chúng ta có thể mỗi ngày ngủ ngon trong ngôi nhà của mình, bình thản ra đường đi làm, mua sắm, uống cà phê… là nhờ những chiến sỹ dấn thân lấy mình làm tấm lá chắn để bảo vệ, sẵn sàng hứng về mình thương tích và cả cái chết.

Thượng úy Nguyễn Đăng Khải là cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: CAND)

Sống trong những ngày tháng hòa bình, được tận hưởng bầu không khí tự do và an lành, nhiều người trong chúng ta có lẽ quên đi rằng để có được sự bình yên ấy, biết bao nhiêu chiến sỹ công an vẫn đang âm thầm và quên mình cống hiến, thậm chí đổ cả máu xương.

Hiểm nguy rình rập, đe dọa tính mạng họ bất cứ lúc nào, ở bất cứ mặt trận nào, không chỉ khi họ đối mặt với những tội phạm có vũ khí, mà cả ở những bối cảnh tưởng chừng ít khốc liệt, như truy bắt kẻ đánh bắt thủy sản trộm, truy bắt thanh niên đua xe trái phép… Vì vậy, mỗi người dân khi được hưởng cuộc sống an nhiên tự tại, hãy biết ơn và trân quý mỗi phút giây bình yên!

Sự hy sinh của Thượng úy Nguyễn Văn Kha và Đại úy Nguyễn Đăng Khải cũng là lời nhắc nhở đầy nhói buốt về sự phức tạp, nguy hiểm đến khốc liệt của cuộc chiến chống tội phạm - cuộc chiến thầm lặng nhưng đầy cam go mà các chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vẫn đang ngày đêm đối mặt.

Cuộc chiến ấy đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn dân phải nâng cao cảnh giác, chung tay góp sức vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự. Mỗi người dân phải ý thức được trách nhiệm của mình trong việc phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm, tạo thành một sức mạnh tổng hợp để đẩy lùi cái ác.

Chúng ta cần có những biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa để trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Cần tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cao nghiệp vụ và bảo vệ an toàn tối đa cho lực lượng công an, tạo điều kiện tốt nhất để các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh và răn đe, trừng trị thích đáng những kẻ gieo rắc tội ác.

Mỗi người dân Việt Nam lúc này đều tràn ngập niềm thương tiếc, đau xót và biết ơn đối với hai chiến sỹ Nguyễn Văn Kha và Nguyễn Đăng Khải, những người tô thắm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Nhân dân. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt các anh, những người con tận trung, tận hiếu với đất nước và nhân dân!