Khoảnh khắc tên tội phạm ma túy đi nhờ xe của tài xế container, thái độ khi chạy trốn gây chú ý

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) cầm đầu. Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Trong quá trình truy bắt tội phạm, đồng chí Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh khi các đối tượng sử dụng súng AK chống trả quyết liệt.

Đối tượng Bùi Đình Khánh.

Lực lượng trong ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Hữu Đằng cùng các đối tượng: Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại Trung tâm 2, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ ), Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông (cùng SN 1994, cùng trú tại Trung tâm 1, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Tang vật thu giữ gồm 16 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, 3 xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan.

Riêng Bùi Đình Khánh, đối tượng cộm cán trong đường dây đã bỏ trốn. Bước đầu các trinh sát phát hiện Khánh bỏ trốn trên 1 xe đầu kéo container hành trình theo hướng Quảng Ninh - Hải Phòng trong khoảng thời gian từ 22h ngày 17/4 đến 1h ngày 18/4.

an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với các đơn vị chức năng ráo riết truy bắt đối tượng.