4 mỹ nhân Hàn đình đám đếm ngày tái xuất: Có cả sao nữ chuyên trị phim "nặng đô" đỉnh nhất hiện tại

Thời gian sắp tới, màn ảnh Hàn ngữ sẽ có nhiều bộ phim hay lên sóng. Ở các tác phẩm này, khán giả được gặp lại những nữ ngôi sao nổi danh và rất được yêu mến. Dưới đây là 4 cái tên đáng chú ý nhất:

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Kim Se Jeong. Cuối tháng 7, cô sẽ chính thức trở lại màn ảnh nhỏ trong mùa 2 của siêu phẩm Nghệ thuật săn quỷ và nấu mỳ. Với sức hút cực kỳ lớn của mùa đầu cùng những gì đã được hé lộ qua các đoạn teaser, lúc này khán giả đang rất mong đợi vào bộ phim.

Kim Se Jeong và các thành viên trong "biệt đội săn quỷ" hứa hẹn sẽ gây bão màn ảnh nhỏ tháng 8.

Ở mùa 2, nhân vật Do Ha Na do Kim Se Jeong đảm nhận sẽ tiếp tục cùng các đồng đội chiến đấu chống lại quỷ dữ. Cô sẽ có thêm người đồng đội mới tên Na Jeok Bong (Yoo In Soo), đồng thời phải đương đầu với những kẻ thù mạnh mẽ, tàn ác như Gelly Berherd (Kim Hi Eo Ra) hay Pil Kwang (Kang Ki Young).

Nghệ thuật săn quỷ và nấu mỳ 2 dự kiến lên sóng ngày 29/7 trên tvN.

Giống như Kim Se Jeong, nàng "đả nữ" Han Hyo Joo cũng sẽ tái xuất với một tác phẩm thuộc thể loại hành động - siêu nhiên. Cụ thể, đó là bộ phim Moving.

"Moving" nói về những con người sở hữu khả năng đặc biệt và khả năng ấy có thể được di truyền cho thế hệ sau. Dĩ nhiên, sẽ tồn tại những kẻ độc ác, tham vọng muốn lợi dụng sức mạnh của họ để phục vụ mục đích riêng của mình. Vì thế, họ sẽ bị đẩy vào một cuộc chiến để bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh.

Han Hyo Joo cùng các bạn diễn trong phim Moving.

Được biết, Han Hyo Joo vào vai Lee Mi Hyun, mẹ của nam sinh tên Kim Bong Seok - người có khả năng bay lượn tự do trên bầu trời. Đây là một nhân vật thuộc tuyến chính và hứa hẹn sẽ có vai trò quan trọng đối với mạch phim.

"Moving" dự kiến lên sóng ngày 9/8 trên Disney+.

Han Ji Min cũng là một trong những nữ diễn viên cực kỳ nổi tiếng tại Hàn Quốc và sở hữu kỹ năng diễn xuất được đánh giá cao. Chính vì thế, người hâm mộ đang rất mong chờ được thấy màn thể hiện của cô trong bộ phim Bàn tay ma thuật.

Ở tác phẩm này, Han Ji Min sẽ hợp tác cùng Lee Min Ki. Giống như hai bộ phim kể trên, Bàn tay ma thuật cũng được lồng ghép yếu tố siêu nhiên. Tuy vậy, đây lại không phải một dự án thuộc thể loại hành động mà là một bộ phim hài - lãng mạn.

Bộ phim Bàn tay ma thuật do Han Ji Min đóng chính hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả.

Bối cảnh của phim sẽ được đặt tại một thị trấn nhỏ. Tại đây có cô bác sĩ thú y tên Ye Bun (Han Ji Min), người mang trong mình siêu năng lực nhìn thấy quá khứ của bất kỳ ai. Về phần Lee Min Ki, anh sẽ vào vai Moon Jang Yeol, một thanh tra nóng tính bị điều từ Seoul về thị trấn nhỏ nơi Ye Bun đang sinh sống. Biết được khả năng độc đáo của Ye Bun, anh tin rằng cô sẽ giúp mình giành lại vị trí vốn có.

Bàn tay ma thuật dự kiến lên sóng ngày 12/8 trên JTBC.

Cuối cùng, đương nhiên chúng ta không thể bỏ qua Lim Ji Yeon. Trong năm 2023, cô là gương mặt có sự bứt phá mạnh mẽ bậc nhất và đang nhận được vô số lời tán dương về khả năng diễn xuất sau những gì đã thể hiện trong các tác phẩm gần đây của mình.

Sau 2 màn hợp tác với Song Hye Kyo (The glory) và Kim Tae Hee (Khu vườn dối trá), Lim Ji Yeon sẽ tiếp tục xuất hiện ở một dự án cực kỳ "nặng đô" khác - The killing vote. Ở tác phẩm này, mỹ nhân 33 tuổi sẽ hóa thân thành nữ cảnh sát thuộc đơn vị điều tra mạng tên Joo Hyun. Cô hợp tác với người đồng nghiệp Kim Moo Chan (Park Hae Jin) để truy tìm danh tính thực sự của một kẻ mang mặt nạ chó tên Gaetal.

Một vài hình ảnh của Lim Ji Yeon và Park Hae Jin trong The killing vote

Khi những tên tội phạm ghê tởm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, tất cả công dân trên 18 tuổi sẽ nhận được một tin nhắn nhằm thăm dò ý kiến của họ về việc liệu bọn chúng có đáng phải nhận án tử hay không. Nếu hơn 50% người tham gia bỏ phiếu đưa ra lựa chọn là "nên", vậy thì Gaetal sẽ ra tay.

The killing vote dự kiến lên sóng ngày 10/8 trên SBS.