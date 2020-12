4 món skincare giá dưới 600k giúp nàng da tối màu, thâm mụn “lột xác” tức thì, tự tin “chạy show” ăn cưới, tiệc tùng dịp cuối năm

Cuối năm là thời điểm diễn ra "đại hội chạy show" từ tiệc cưới, tiệc Giáng sinh cho tới "party" mừng năm mới. Ngoài việc sắm sửa váy áo để "lên đồ" lung linh trong những dịp này, các nàng cũng đừng quên chăm sóc làn da để thăng hạng nhan sắc, tăng thêm tự tin. Đặc biệt nàng nào da đang bị tối màu, thâm mụn thì hãy nhanh chóng "note" ngay cho mình 1 vài sản phẩm skincare "cấp cứu" làn da hiệu quả dưới đây.

1. Toner The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution - Giá khoảng: 400.000đ/240ml

Nếu muốn tìm kiếm 1 loại toner với khả năng làm sạch, thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả và giảm nhanh mụn thâm thì "em này" chính là lựa chọn số 1. Sản phẩm có chứa Glycolic Acid giúp tẩy đi lớp tế bào chết trên da, tăng khả năng tái tạo da, Histidine giúp kháng viêm, Proline giúp tăng tổng hợp collagen cho da. Các tế bào da bị tổn thương sẽ được chữa lành nhanh hơn nhờ thành phần Arginine, đồng thời được cấp ẩm, bổ sung dưỡng chất cần thiết nhờ chiết xuất nha đam và nhân sâm.

"Em nó" chỉ có 1 nhược điểm nhỏ là mùi… hơi ngái, mới thoa lên da có thể cảm thấy hơi châm chích 1 chút, nhưng nàng cứ yên tâm là dùng quen thì sẽ "ổn áp" ngay thôi!

2. Kem dưỡng trắng da, trị thâm Varihope 8 Days Pure Vitamin C Cream - Giá khoảng: 600.000đ/50ml

Nhắc tới cái tên Varihope thì đủ biết "em" kem dưỡng này "chất" đến mức nào rồi, vì thương hiệu Hàn Quốc này là công ty đầu tiên trên thế giới sản xuất được mỹ phẩm chứa vitamin C nguyên chất. Varihope 8 Days Pure Vitamin C Cream chứa tới 7% vitamin C nguyên chất và không chứa chất bảo quản, cực kỳ an toàn kể cả với những làn da nhạy cảm, dễ kích ứng nhất.

Ngoài vitamin C, "em nó" còn sở hữu bảng thành phần "nhìn là mê" bao gồm chiết xuất mận Kakadu Plum chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, cung cấp dinh dưỡng và nuôi da khỏe mạnh; Glutathione tăng hiệu quả làm trắng da; Hoa cúc họa mi (chứa Alpha Bisabolol) hỗ trợ làm mờ thâm, nám và tàn nhang hiệu quả, ức chế sản sinh melanin và còn có thêm hiệu quả nâng tông an toàn. Đặc biệt, sản phẩm còn chứa cả nấm đông cô - thành phần tự nhiên cao cấp đạt chứng nhận EWG Green. Trong nấm đông cô có chứa Alpha Bisabolol - chất chống oxy hóa mạnh và giúp làm dịu, chữa lành các đốm nâu, thâm mụn.

Nhờ bảng thành phần cực "chất" nên "em nó" không chỉ dưỡng trắng, mờ thâm rõ rệt chỉ trong 8 ngày mà còn giúp cấp ẩm cho da, cải thiện nếp nhăn, tăng độ đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa sớm nữa đấy!

Tất nhiên, bên cạnh việc dưỡng da bằng toner, kem dưỡng thì việc làm sạch da triệt để cũng rất quan trọng, nhất là với những làn da đang bị tổn thương. Dưới đây là 2 gợi ý về sản phẩm tẩy trang và sữa rửa mặt dành riêng cho nàng có làn da bị thâm mụn.

3. Sữa rửa mặt trà xanh Neogen Dermalogy Real Fresh Foam Cleanser - Giá khoảng 339.000đ/160ml

Da mặt nhạy cảm, bị thâm mụn thì chọn "em" này là "chuẩn chỉnh" khỏi bàn! Sản phẩm có chứa chiết xuất từ trà xanh, các loại nước ép trái cây và lá tươi nên cực kỳ thân thiện với làn da, kể cả làn da nhạy cảm nhất lại giúp làm sạch da hiệu quả. Ngoài ra, sản phẩm này còn chứa cả mật ong và… tổ yến sào nữa, "chất phát ngất" mà giá thì "yêu" bất ngờ!

Chai đựng thiết kế theo dạng nắp tạo bọt nên sản phẩm khi xịt ra tay sẽ có dạng bọt mềm mịn, lúc sử dụng không hề gây khô rát hay làm đỏ da. Lỗ chân lông trên da mặt sẽ được loại bỏ mọi bụi bẩn, chất nhờn và trả lại cho nàng 1 làn da đều màu, sáng mịn. Tuy nhiên, "em ý" có nhược điểm là sau khi dùng da sẽ hơi khô, cần bù ẩm bằng toner và mùi hương thì hơi đậm một tí.

4. Nước tẩy trang La Roche-Posay dành cho da nhạy cảm - Giá khoảng: 335.000đ/200ml

Có lẽ không cần phải bàn cãi thêm về công dụng cực "ổn áp" của "em" nước tẩy trang đình đám nhà La Roche Posay. Sản phẩm không chứa paraben, chất tạo màu, cồn hay xà phòng nên cực kỳ an toàn cho những làn da bị thâm mụn, nhạy cảm, dễ kích ứng. Bên cạnh đó, thành phần Aqua còn giúp cấp ẩm và giảm ma sát tối đa khi tẩy trang.

Không chỉ an toàn với da mặt, "em ý" còn phù hợp để tẩy trang cho vùng môi. Những hạt micelle cùng công nghệ cải tiến Glyco Micellar trong sản phẩm sẽ giúp nàng làm sạch tới 99% lớp trang điểm, 70% mascara chỉ sau 1 lượt bông cotton. Kể cả các hạt bụi siêu nhỏ có trong khói xe cũng sẽ bị "quét bay" dễ dàng. Lớp trang điểm có đậm đến đâu cũng sẽ trôi sạch mà làn da vẫn được làm dịu và chống oxy hóa nữa đấy!

