4 mẫu giày yêu thích của Tăng Thanh Hà và Linh Rin: Tôn dáng tối đa, chuẩn sang xịn mịn

Tăng Thanh Hà và Linh Rin là cặp chị em dâu hào môn nổi tiếng. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, 2 nàng dâu hào môn còn có phong cách thời trang ấn tượng. Cụ thể, Linh Rin luôn ghi điểm với những set trang phục nữ tính, trang nhã. Trong khi đó, Tăng Thanh Hà áp dụng phong cách đa dạng, hợp xu hướng nhưng vẫn đầy tinh tế, sang trọng.

Thời trang của Linh Rin và Tăng Thanh Hà mang đến nhiều tuyệt chiêu lên đồ cho chị em, một trong số đó chính là bí kíp chọn giày tôn dáng. Sau đây là 4 mẫu giày sành điệu, "hack" chiều cao hiệu quả được Tăng Thanh Hà và Linh Rin rất ưa chuộng.

Giày mũi nhọn

Giày mũi nhọn "phủ sóng" phong cách của Linh Rin. Kiểu giày này tạo hiệu ứng chân thon dài và thanh thoát hơn, từ đó tôn dáng tối ưu. Ngay cả khi Linh Rin chọn giày mũi nhọn gót thấp, hiệu quả "hack" chiều cao vẫn được phát huy.

Giày mũi nhọn còn có những ưu điểm khác, đó là sự tinh tế và dễ phối đồ. Các nàng có thể kết hợp giày mũi nhọn với những set áo quần thanh lịch hoặc váy điệu đà. Sự xuất hiện của giày mũi nhọn sẽ đảm bảo sự thanh lịch, sang trọng của cả tổng thể trang phục.

Giày mule

Cả Tăng Thanh Hà lẫn Linh Rin đều dành sự yêu thích cho giày mule. Mẫu giày này tạo cảm giác chân dài và thanh thoát, vóc dáng nhờ vậy cũng thêm phần cao ráo. Giày mule cũng rất trẻ trung và phóng khoáng, phù hợp với các set quần ống rộng hoặc váy liền bay bổng.

Tăng Thanh Hà và Linh Rin không chọn những mẫu giày mule màu sắc sặc sỡ. Thay vào đó, họ ưu tiên giày mule màu trung tính để đảm bảo sự hài hòa cho mọi set trang phục. Mùa xuân đã tới và chẳng bao lâu nữa sẽ bước sang mùa hè, chị em nên bổ sung giày mule cho tủ đồ để nâng tầm phong cách.

Sandal

Sandal là kiểu giày dép khó có thể thiếu trong tủ đồ của các quý cô sành điệu. Tăng Thanh Hà và Linh Rin cũng không bỏ qua mẫu giày này khi hoàn thiện phong cách. Trong khi Linh Rin ưa chuộng sandal dáng mảnh thì Tăng Thanh Hà lại yêu thích sandal quai trong. Các mẫu sandal này đều chuẩn mốt và còn mang đến hiệu quả kéo chân dài, tôn dáng tối ưu. Sandal là mẫu giày phù hợp với mọi hoàn cảnh, từ đi làm đến dạo phố cuối tuần, chị em càng có thêm lý do để đầu tư cho món thời trang này.

Giày màu be

Giày màu be luôn nằm trong danh sách các mẫu giày tôn dáng đáng sắm cho tủ đồ. Mẫu giày này giúp "ăn gian" chiều dài đôi chân, từ đó tôn dáng tối ưu ngay cả khi bạn chọn phiên bản đế bệt. Giày màu be cũng được đánh giá cao ở sự trẻ trung, tinh tế. Vì vậy, muốn phong cách thăng hạng, chị em nên bổ sung giày màu be cho tủ đồ. Linh Rin và Tăng Thanh Hà thường kết hợp giày màu be với các set trang phục tông màu trang nhã để đảm bảo sự tinh tế, hài hòa cho tổng thể outfit.