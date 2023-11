4 mẫu áo blazer làm nên phong cách mùa đông thanh lịch của sao Việt

Trong tủ đồ mùa lạnh, áo blazer được coi là kiểu áo khoác cơ bản, ai cũng nên có. Ưu điểm của áo blazer chính là sự thanh lịch nhưng vẫn rất trẻ trung và thời thượng. Sự xuất hiện của áo blazer sẽ biến set trang phục đơn giản nhất trở nên sang xịn mịn và cuốn hút hơn.

Khi hoàn thiện phong cách mùa đông, các mỹ nhân Việt không bỏ qua áo blazer chuẩn mốt. Họ thường ưu tiên 4 mẫu áo blazer sau đây để thời trang mùa lạnh thêm sành điệu, trẻ trung và có sự đa dạng.

Áo blazer đen

Dù tủ đồ mùa đông của chị em có nhiều item đến đâu, áo blazer màu đen vẫn là món thời trang khó có thể thiếu. Áo blazer màu đen rất đơn giản, phù hợp để diện trong nhiều hoàn cảnh như đi làm hay đi chơi. Mẫu áo này tạo sự hài hòa và thanh lịch cho tổng thể trang phục.

Các mỹ nhân Việt có nhiều cách biến hóa với áo blazer màu đen. Cách phối đồ đơn giản nhất là công thức blazer đen kết hợp với áo trắng, quần jeans xanh của Hoa hậu Thùy Tiên. Bộ trang phục này có sự trẻ trung xen lẫn nét thanh lịch. Muốn phá cách hơn, chị em hãy tham khảo ý tưởng kết hợp áo blazer đen với áo thun màu đỏ và chân váy kẻ ô của Yến Nhi.

Áo blazer họa tiết

Áo blazer họa tiết có thể mang đến sự nổi bật cho người mặc nhưng vẫn ghi điểm thanh lịch, trang nhã. Lựa chọn yêu thích của sao Việt là áo blazer kẻ ô, mẫu áo này có sự chuẩn mốt vượt thời gian và phảng phất nét cổ điển. Để bộ trang phục có sự cân bằng, không gây cảm giác rối mắt, các mỹ nhân Việt thường kết hợp áo blazer kẻ ô với những item trơn màu như áo blouse màu đen, áo thun trắng, chân váy tối giản màu xám… Nhờ cách phối đồ khéo léo, các mỹ nhân Việt luôn ghi điểm sang trọng và trẻ trung khi diện áo blazer họa tiết.

Áo blazer màu be

Áo blazer màu be cũng thanh lịch và trang nhã như áo blazer đen nhưng trẻ trung, tươi sáng hơn. Muốn trẻ hóa phong cách hiệu quả nhưng vẫn giữ được nét tinh tế, chị em nên bổ sung áo blazer màu be cho tủ đồ.

Từ phong cách của các mỹ nhân Việt, có thể thấy rằng áo blazer màu be rất phù hợp để diện cùng áo trắng. Công thức áo blazer màu be và áo trắng ghi điểm nữ tính, trang nhã nhưng đầy trẻ trung. Áo blazer màu be thích hợp để diện trong mọi hoàn cảnh, chị em càng có thêm lý do bổ sung mẫu áo này cho tủ đồ.

Áo blazer màu pastel

Các món thời trang màu pastel tiếp tục được ưa chuộng trong mùa đông năm nay và áo blazer cũng không phải là ngoại lệ. Áo blazer màu pastel rất trẻ trung và ngọt ngào. Ngoài ra, mẫu áo này cũng có sự thanh lịch nhờ sắc độ nhẹ nhàng, trang nhã. Vốn dĩ, áo blazer màu pastel đã nổi bật nên chị em chỉ cần kết hợp mẫu áo khoác này với các món thời trang đơn giản là có được vẻ ngoài ấn tượng, đẹp mắt. Để phong cách mùa lạnh thêm trẻ trung, tươi mới, áo blazer màu pastel là món thời trang mà chị em nên đầu tư.

Ảnh: Sưu tầm