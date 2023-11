Sĩ Thanh mách chị em layout trang điểm đi ăn cưới: Siêu xinh, siêu sang, phối với trang phục nào cũng ăn ý

Bên cạnh trang phục thì chọn tông makeup gì khi đi ăn cưới cũng là câu hỏi khiến nhiều chị em đau đầu. Mới đây, ca sĩ Sĩ Thanh đã đăng tải video hướng dẫn trang điểm khi tham dự các bữa tiệc cưới. Cô cho biết, đây là layout makeup mà bản thân thường xuyên sử dụng vì vừa trẻ trung, tự nhiên lại tôn được các đường nét trên khuôn mặt. Nhân dịp tham dự tiệc cưới của cặp đôi Puka - Gin Tuấn Kiệt, Sĩ Thanh đã tiết lộ một loạt những sản phẩm cũng như các thao tác trang điểm của bản thân để chị em cùng tham khảo.

Sĩ Thanh chuộng layout makeup tông cam nâu ngọt ngào khi đi ăn cưới

Theo Sĩ Thanh, tông makeup phù hợp nhất cho những bữa tiệc cưới là nâu cam, bởi chúng rất dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục và phong cách thời trang khác nhau. Để có được một lớp trang điểm hoàn hảo nhất, đầu tiên Sĩ Thanh sẽ skincare với 2 loại mỹ phẩm, kem dưỡng và kem chống nắng. Sau đó, cô chuyển sang bước kem nền để có được lớp nền mịn đẹp nhất có thể.

Sản phẩm kem nền mà Sĩ Thanh yêu thích đến từ thương hiệu Laneige, có tên là 48H Laneige Neo Foundation Glow. Cô lựa chọn tông màu tự nhiên để phù hợp với màu da và trông tự nhiên nhất. Em kem nền này siêu nhẹ và giúp dưỡng ẩm cả ngày với độ bám dính hoàn hảo trên da, mang lại lớp nền tự nhiên suốt 48 giờ. Giá bán của ẻm hiện đang là 960k.

Nơi mua: Laneige - 960k

Tiếp đến là che khuyết điểm. Sản phẩm mà Sĩ Thanh tin dùng là Chanel Sublimage Le Correcteur Yeux. Em này có khả năng che phủ tốt đồng thời độ bám dính khá ổn trên da, do vậy chị em có thể an tâm sử dụng từ sáng đến tối mà không lo lộ khuyết điểm. Giá của em che khuyết điểm này khoảng 2 triệu đồng.

Nơi mua: Chanel - 2 triệu

Sau bước tạo khối và che chân tóc, Sĩ Thanh tiếp tục sử dụng phấn bột Sulwhasoo Perfecting Powder. Sản phẩm này sẽ cho tạo lớp nền trang điểm bám lì, mờ và mỏng nhẹ giúp làn da thoải mái suốt cả ngày. Sản phẩm hiện đang được bán với giá 1,4 triệu đồng.

Nơi mua : Sulwhasoo - 1,4 triệu đồng

Để hoàn thiện lớp nền, Sĩ Thanh còn ''apply'' thêm 1 lớp phấn nén Bobbi Brown Sheer Finish Pressed Powder. Cô nhận xét em này giúp lớp nền mịn mỏng và vô cùng bền bỉ phù hợp dùng cho các hoạt động ngoài trời. Ai đang tìm sản phẩm với những ưu điểm trên thì nên sắm ngay.

Bảng mắt được Sĩ Thanh giới thiệu là Colorkey 10 màu ánh nhũ. Bạn có thể mua sản phẩm này ngay trên sàn TMĐT chính hãng của brand tại Việt Nam với giá 678k.

Nơi mua: Colorkey - 678k

Bên cạnh phấn mắt và kẻ mí, Sĩ Thanh không thể bỏ qua bước mascara để đôi mắt thêm to và tròn. Dòng sản phẩm mà cô lựa chọn là In Extreme Dimension 3D Black Lash Mascara với đầu chuốt to dễ dàng làm cong và tơi mi.

Nơi mua: MAC - khoảng 650k

Để khuôn mặt thêm hồng hào, phấn má 3CE là sản phẩm mà Sĩ Thanh không thể sống thiếu. Cô tiết lộ đang sử dụng gam màu hồng cam tươi tắn.

Trước khi thoa son môi, Sĩ Thanh sẽ vẽ viền để đôi môi thêm đầy đặn và rõ nét. Sau đó, cô phối 3 thỏi son thuộc tông đỏ - hồng - cam với nhau để ra được màu son tươi tắn và ngọt ngào nhất. Thành quả của các bước makeup này là một layout siêu nữ tính và nhẹ nhàng, giúp Sĩ Thanh thêm trẻ trung và duyên dáng.