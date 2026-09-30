4 lời khuyên cho những gia đình đang trồng cây vạn niên thanh trong nhà

Vạn niên thanh khá dễ chăm nhưng tưới quá tay, đặt cây dưới nắng trực tiếp hoặc để trẻ nhỏ, thú cưng tiếp xúc với lá vẫn có thể gây vấn đề.

Vạn niên thanh (Dieffenbachia) là cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ tán lá lớn, màu xanh xen những mảng trắng hoặc vàng và khả năng thích nghi với không gian trong nhà. Tuy nhiên, cây vẫn có một số yêu cầu riêng về nước, ánh sáng và vị trí đặt.

Nếu trong nhà đang có một chậu vạn niên thanh, 4 điều dưới đây đáng được lưu ý.

Đừng tưới khi lớp đất trên cùng vẫn còn ẩm

Theo Đại học Bang North Carolina (Mỹ), vạn niên thanh cần giá thể tơi xốp, giàu chất hữu cơ và thoát nước tốt. Khi tưới, nên tưới kỹ rồi để lớp đất trên cùng khoảng 2,5 cm khô hoàn toàn trước khi tưới lần tiếp theo. Cách này giúp hạn chế nguy cơ thối rễ.

Vì vậy, gia đình không nên tưới cây theo một lịch cố định nếu đất vẫn còn ẩm. Hãy kiểm tra lớp đất phía trên trước khi bổ sung nước và đảm bảo chậu có lỗ thoát nước.

Có thể đặt cây ở nơi ít sáng, nhưng tránh nắng trực tiếp

Vạn niên thanh thuộc nhóm cây có thể phát triển trong điều kiện ánh sáng thấp trong nhà, theo Đại học Minnesota (Mỹ). Còn Đại học Bang North Carolina khuyến nghị cây được trồng ở nơi có ánh sáng gián tiếp và cần tránh ánh nắng trực tiếp.

Vạn niên thanh là loại cây cảnh ưa thích của nhiều gia đình.

Do đó, gia đình có thể đặt chậu ở nơi sáng trong nhà nhưng không để ánh nắng chiếu trực tiếp vào lá trong thời gian dài. Đây cũng là lý do vạn niên thanh có thể phù hợp với những góc nhà không có ánh sáng quá mạnh.

Đừng để cây hứng gió lạnh hoặc ở nơi quá khô

Đây là điều dễ bị bỏ qua khi chăm vạn niên thanh trong nhà. Đại học Bang North Carolina cho biết cây thích nhiệt độ vừa phải và độ ẩm cao, đồng thời cần được bảo vệ khỏi những luồng gió lạnh.

Vì vậy, nếu chậu cây đang đặt ngay trước luồng khí lạnh từ điều hòa hoặc ở vị trí thường xuyên có gió lạnh thổi trực tiếp, gia đình nên cân nhắc chuyển cây sang vị trí khác. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những chậu đặt gần cửa ra vào, cửa sổ hoặc thiết bị làm mát.

Nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng, nên đặt cây ngoài tầm với

Đây là lưu ý quan trọng nhất về an toàn khi trồng vạn niên thanh trong nhà.

Đại học Bang North Carolina cảnh báo vạn niên thanh có thể gây độc cho thú cưng và trẻ em nếu ăn hoặc nhai lá; đồng thời khuyến nghị rửa tay sau khi tiếp xúc với cây và tránh đưa tay lên mắt, miệng.

Hiệp hội Phòng chống Ngược đãi Động vật Mỹ (ASPCA) cũng xếp vạn niên thanh vào nhóm cây độc đối với chó và mèo. Cây chứa các tinh thể calcium oxalate không hòa tan; khi vật nuôi nhai hoặc ăn phải, có thể xuất hiện kích ứng và cảm giác bỏng rát ở miệng, chảy nhiều nước dãi, nôn hoặc khó nuốt.

Vì vậy, nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc chó, mèo có thói quen nghịch, gặm lá, không nên đặt chậu cây ở vị trí chúng dễ tiếp cận.

Vạn niên thanh không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc, nhưng cây vẫn cần được tưới đúng lúc, tránh nắng trực tiếp và tránh những vị trí có luồng khí lạnh thổi liên tục. Đặc biệt, với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng, vị trí đặt cây cần được cân nhắc kỹ để tránh việc vô tình nhai hoặc ăn phải lá.