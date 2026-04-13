4 loại rau độc đáo, rất nên trồng: Thu hoạch được suốt mùa hè

Việc tiếp tục trồng đi trồng lại những loại cây quen thuộc đôi khi không hẳn vì đó là lựa chọn tối ưu, mà đơn giản vì người trồng đã “quen tay”. Trong khi đó, vẫn có những loại rau củ khác cho hương vị hấp dẫn không kém, dinh dưỡng tốt hơn, dễ chăm sóc hơn và cũng ít tạo áp lực hơn trong suốt mùa vụ.

Với những khu vườn nhỏ, những người mới trồng hoặc những ai muốn việc làm vườn trở nên nhẹ nhàng hơn, việc thay đổi một vài loại cây có thể mang lại khác biệt rõ rệt. Dưới đây là 4 loại rau rất đáng để thử.

1. Bí ngô Thiên Vũ (Tromboncino Squash)

Thay vì trồng bí ngòi, mọi người nên thử trồng bí ngô Thiên Vũ. Bí ngòi thường khiến người trồng “trả giá” nếu chậm thu hoạch chỉ một thời gian ngắn. Quả rất dễ lớn nhanh, trở nên xơ, nhiều hạt và kém ngon. Trong khi đó, bí ngô Thiên Vũ có thể dài tới khoảng 0,9 m nhưng phần thịt vẫn mềm, ít hạt, không bị đắng và có vị ngọt, bùi rõ hơn.

Đây là giống bí leo của Italy, đồng thời có khả năng chống chịu bệnh phấn trắng tốt hơn loại bệnh thường làm bí ngòi suy yếu trong mùa hè ẩm. Cây phù hợp với nơi có nắng đầy đủ và đất thoát nước tốt. Nên trồng các dây cách nhau khoảng 0,9-1,2 m, tưới đều nhưng tránh làm úng rễ. Có thể thu hoạch khi còn non để dùng như bí ngòi, hoặc để già hơn nhằm bảo quản lâu hơn.

2. Rau mồng tơi

Rau mồng tơi là lựa chọn phù hợp với mùa hè hơn so với xà lách. Xà lách thường nhanh chóng kết thúc giai đoạn ngon nhất khi nắng nóng xuất hiện. Chỉ đến khoảng giữa tháng 6, cây có thể trổ ngồng và chuyển sang vị đắng. Rau mồng tơi lại khác: cây vẫn tiếp tục cho lá dày, bóng và phát triển tốt ngay cả khi nhiệt độ vượt 32 độ C.

Dạng cây leo này có thể cho thu hoạch suốt cả mùa hè, thay vì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Loại rau này cũng giàu vitamin A, vitamin C và sắt hơn xà lách.

Cây thích hợp với nơi có nắng đầy đủ đến bán phần, cần giàn để leo và đất đủ ẩm để lá mềm. Khi thu hoạch, có thể hái dần các lá phía ngoài và cây sẽ tiếp tục phát triển cho tới khi có sương giá.

3. Quả lồng đèn

Quả lồng đèn là lựa chọn thú vị hơn so với cà chua. Cà chua là loại cây quen thuộc nhưng đòi hỏi khá nhiều công chăm sóc, từ cắm cọc, tỉa cây cho đến theo dõi sâu bệnh. Quả lồng đèn (hay còn gọi là thù lù, tầm bóp) là một lựa chọn khác ít vất vả hơn. Cây mọc thấp, không cần giàn đỡ và có thể cho hàng trăm quả vàng nhỏ với hương vị được mô tả như sự kết hợp giữa dứa và cà chua.

Quả lồng đèn đồng thời chứa chất chống oxy hóa và vitamin C. Một điểm đáng chú ý là quả sẽ tự rụng khi chín, nên việc thu hoạch chỉ đơn giản là nhặt quả lên khỏi mặt đất. Quả còn có thể giữ được nhiều tuần trong lớp vỏ giấy mà không cần bảo quản lạnh.

Ngoài quả, lá của lồng đèn cũng được dùng làm rau ăn. Cây phù hợp với nơi có nắng đầy đủ và đất thoát nước tốt. Cây nên được trồng cách nhau khoảng 0,6-0,9 m và chỉ cần tưới ở mức vừa phải, bởi khả năng chịu khô hạn của chúng tốt hơn cà chua.

4. Đậu đũa

Nếu muốn trồng đậu, thay vì đậu cove, hãy chọn đậu đũa. Đậu cove thường chỉ cho thu hoạch trong một khoảng thời gian khá ngắn và đòi hỏi phải hái liên tục. Trong khi đó, đậu đũa có thể cho quả dài tới khoảng 0,9 m mà vẫn mềm và dễ ăn.

Loại đậu này có hương vị bùi hơn, đồng thời giàu protein, chất xơ và sắt. Cây thích hợp với nơi có nắng đầy đủ, cần giàn hoặc hàng rào để leo và cần được tưới đều. Thu hoạch thường xuyên sẽ giúp cây tiếp tục cho năng suất cao hơn.