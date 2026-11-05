4 loại cây không nên trồng quanh mộ phần ông bà tổ tiên

Không phải cây xanh nào cũng phù hợp để trồng quanh nơi an nghỉ của người đã khuất.

Theo quan niệm truyền thống, mộ phần ông bà tổ tiên là nơi cần được giữ gìn trang nghiêm, sạch sẽ. Vì vậy, nhiều gia đình có thói quen trồng cây xanh xung quanh để tạo bóng mát, làm đẹp cảnh quan và thể hiện lòng thành kính với người đã khuất. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp. Có những cây khi còn nhỏ trông rất đẹp, nhưng sau nhiều năm phát triển lại gây ảnh hưởng đến kết cấu mộ, khiến việc chăm sóc và sửa sang trở nên khó khăn.

Dưới đây là 4 nhóm cây nên cân nhắc kỹ trước khi trồng quanh mộ phần tổ tiên.

1. Cây có hình thù kỳ dị, nhiều gai nhọn

Theo quan niệm dân gian, khu vực mộ phần nên có cảnh quan hài hòa, thanh tịnh. Những cây có dáng vẻ quá gai góc, cành mọc chằng chịt hoặc tán lá rậm rạp thường không được ưu tiên vì dễ tạo cảm giác nặng nề, thiếu trang nghiêm. Xét về thực tế, những cây nhiều gai như xương rồng lớn hoặc các loại cây bụi có cành sắc nhọn còn gây bất tiện khi con cháu đến thăm viếng, dọn dẹp. Nếu trồng ở lối đi hẹp, cành gai có thể làm vướng quần áo, gây trầy xước. Vì vậy, gia đình nên ưu tiên những cây có dáng gọn gàng, dễ cắt tỉa và chăm sóc.

2. Cây thân lớn, rễ lan rộng

Những cây như đa, si hoặc các loại cây bóng mát lớn không nên trồng quá sát mộ phần. Nguyên nhân nằm ở bộ rễ có khả năng phát triển rộng, len vào các khe hở và đường nứt sẵn có của công trình. Theo thời gian, rễ lớn dần có thể làm bong vữa, xô lệch gạch đá, gây khó khăn cho việc sửa chữa. Bên cạnh đó, tán cây quá lớn còn che khuất ánh sáng, khiến khu vực mộ lâu khô sau mưa. Lá rụng, cành khô cũng làm tăng công việc vệ sinh. Nếu muốn trồng cây lấy bóng mát, gia đình nên bố trí ở khoảng cách phù hợp thay vì đặt ngay sát chân mộ.

3. Cây có rễ cọc lớn, phát triển sâu

Trong quan niệm phong thủy dân gian, người xưa thường kiêng trồng những cây có rễ lớn phát triển sâu ngay sát huyệt mộ vì lo ngại ảnh hưởng đến sự yên ổn của nơi an nghỉ. Tuy nhiên, đây là quan niệm tín ngưỡng, không có cơ sở khoa học chứng minh rễ cây ảnh hưởng đến vận khí con cháu. Về thực tế, những cây thân gỗ có hệ rễ lớn vẫn cần được trồng cách xa công trình để hạn chế ảnh hưởng khi trưởng thành. Rễ cọc cũng không phải lúc nào cũng mọc thẳng xuống mà còn phụ thuộc vào loại cây và điều kiện đất. Do đó, gia đình nên tìm hiểu đặc điểm bộ rễ, kích thước trưởng thành trước khi lựa chọn, tránh trồng cây lớn ngay trên hoặc sát kết cấu mộ.

4. Cây mọc lan nhanh, khó kiểm soát

Một số loại cây có khả năng phát triển bằng thân ngầm, điển hình là các giống tre mọc lan, cũng không phù hợp để trồng sát mộ phần. Ban đầu, cây có thể tạo thành bụi xanh đẹp mắt, nhưng sau một thời gian, thân ngầm phát triển sang những khu vực xung quanh, khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn. Đáng chú ý, việc chặt bỏ phần thân trên mặt đất chưa chắc khiến cây ngừng mọc. Muốn xử lý triệt để đôi khi phải đào bỏ thân ngầm, dễ làm xáo trộn nền đất hoặc ảnh hưởng đến khu vực lát đá. Vì vậy, những cây có tốc độ lan nhanh nên được trồng ở vị trí riêng, đủ xa công trình và có biện pháp kiểm soát phù hợp.

Nên chọn cây gì để trồng quanh mộ phần?

Thay vì những cây thân lớn hoặc bộ rễ khó kiểm soát, gia đình có thể cân nhắc cây bụi thấp, cỏ phủ nền hoặc một số loại hoa dễ chăm như hoa mười giờ, hoa cúc. Những loại cây này phù hợp để tạo cảnh quan nhẹ nhàng nếu được bố trí trong bồn đất riêng, không trồng sát chân bia hay các khe đá. Ngoài ra, cần chú ý đến điều kiện nắng, mưa, khả năng chăm sóc thường xuyên và quy định của nghĩa trang. Với những khu mộ ít người lui tới, nên hạn chế cây cần tưới nước, cắt tỉa liên tục.

Việc trồng cây quanh mộ phần trước hết nên hướng đến sự trang nghiêm, gọn gàng và thuận tiện chăm sóc lâu dài. Lựa chọn cây phù hợp cũng là một cách thiết thực để con cháu gìn giữ nơi an nghỉ của ông bà tổ tiên.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm