4 loại cây chớ nên trồng trong sân nhà

Sân nhà thường là khoảng không đầu tiên tạo ấn tượng về một ngôi nhà. Đây cũng là nơi ảnh hưởng trực tiếp đến ánh sáng, độ thông thoáng và cảm giác chung của không gian sống. Vì thế, việc chọn cây trồng ở vị trí này từ lâu không chỉ dừng ở chuyện làm đẹp mà còn gắn với thói quen sinh hoạt và quan niệm của nhiều gia đình Việt.

Theo quan niệm phong thủy, có những loại cây dù quen thuộc, thậm chí rất hữu ích hoặc có hình thức bắt mắt, vẫn không được khuyến khích trồng ở sân trước nhà. Lý do có thể đến từ đặc tính của cây như tán quá rậm, rễ lớn, dễ rụng lá quả, thu hút côn trùng, hoặc từ những liên tưởng mang tính biểu tượng mà người xưa vốn rất coi trọng khi sắp đặt không gian nhà cửa.

Dưới đây là 4 loại cây thường được khuyên nên cân nhắc kỹ trước khi trồng trong sân nhà.

1. Cây trúc đào

Trúc đào là loại cây cho hoa đẹp, màu sắc nổi bật. Tuy nhiên, đây lại là cái tên được xếp vào nhóm không nên trồng trong khuôn viên nhà ở.

Lý do đầu tiên đến từ đặc tính sinh học của cây. Trúc đào ưa sáng, cần nhiều nắng để phát triển và ra hoa, nên không phù hợp với những góc sân thiếu sáng hoặc môi trường khép kín. Nhưng quan trọng hơn, loại cây này có độc tính mạnh. Lá, hoa và nhựa cây đều có thể gây nguy hiểm nếu con người hoặc vật nuôi vô tình tiếp xúc, ăn phải.

Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng, rủi ro càng lớn hơn vì hoa trúc đào khá bắt mắt, dễ khiến người không biết mức độ nguy hiểm tò mò chạm vào. Nếu vẫn muốn trồng, cây cần được đặt ở vị trí tách biệt, dễ kiểm soát và phải dọn sạch lá, cành rụng sau khi cắt tỉa.

2. Cây dâu tằm

Dâu tằm là cây quen thuộc trong đời sống người Việt, vừa có thể lấy lá, lấy quả, vừa được nhiều người tạo dáng làm cảnh. Tuy vậy, trong quan niệm xưa, đây không phải loại cây phù hợp để trồng ngay trước nhà hoặc giữa sân.

Một phần nguyên nhân nằm ở cách liên tưởng ngôn ngữ. Trong Hán Việt, cây dâu đọc gần với chữ "tang", nên nhiều người cho rằng nó gợi đến tang tóc, buồn đau, không hợp với nơi cần sự sáng sủa, hanh thông. Cũng vì vậy, dân gian thường kiêng trồng dâu ở mặt tiền của ngôi nhà.

Ngoài yếu tố quan niệm, dâu tằm còn có một bất tiện rất thực tế: quả chín dễ rụng, làm bẩn sân; vị ngọt của quả cũng dễ thu hút kiến, côn trùng và sâu bọ. Nếu trồng trong khuôn viên nhà, loại cây này thường được cho là phù hợp hơn với vị trí bên hông hoặc phía sau nhà.

3. Cây bàng

Bàng là cây tạo bóng mát quen thuộc ở sân trường, đường làng hay các khoảng không rộng. Nhưng với sân nhà, nhất là sân nhỏ, đây không hẳn là lựa chọn lý tưởng.

Tán bàng rộng, lá dày, nếu trồng quá gần nhà sẽ dễ che khuất ánh sáng, khiến mặt tiền trở nên tối hơn. Theo quan niệm phong thủy, khu vực trước cửa cần thông thoáng để đón khí tốt, nên những cây quá rậm thường không được khuyến khích đặt ở đây.

Xét ở góc độ sinh hoạt, lá bàng to và rụng nhiều, nếu không dọn thường xuyên sẽ khiến sân mất vệ sinh, thậm chí trơn trượt khi gặp mưa. Hệ rễ của cây cũng phát triển khá mạnh, có thể ảnh hưởng đến nền sân hoặc móng công trình nếu trồng quá sát.

4. Cây bách

Cây bách xanh quanh năm, dáng thẳng, tán dày, nhưng trong dân gian lại gắn với không khí trầm mặc vì thường xuất hiện ở nghĩa trang hoặc khu tưởng niệm. Bởi vậy, nhiều người xưa cho rằng loại cây này không phù hợp với sân nhà.

Ngoài ý nghĩa biểu tượng, cây bách còn tạo cảm giác nặng nề về thị giác do cành lá dày, ít cho ánh sáng xuyên qua. Nếu đặt gần cửa hoặc giữa sân, cây có thể khiến không gian trở nên u tối, bí bách hơn.

Bên cạnh đó, đây cũng là loại cây có bộ rễ phát triển, cần khoảng trống đủ lớn. Nếu chọn sai vị trí, cây không chỉ làm sân nhà kém sáng mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu xung quanh.

*Thông tin mang tính tham khảo.

Tổng hợp